Hebammenmangel: Kreißsaal in Wertheim vorerst geschlossen - mit KOMMENTAR

Geburtshilfe der Rotkreuzklinik muss ab 31. Dezember in Pause gehen

Wertheim 15.12.2021

Rotkreuzklinik in Wertheim

»Weil werdende Mütter einen Anspruch auf eine bestmögliche Versorgung haben, ist der Schritt unausweichlich«, heißt es in einer am Mittwochmorgen verschickten Pressemitteilung der Klinik. Aufgrund von anhaltenden Personalproblemen »pausiere« die Geburtshilfe ab 31. Dezember, 6.30 Uhr, »gezwungenermaßen vorübergehend«, wie die Schwesternschaft München des Bayerischen Roten Kreuzes als Trägerin des Krankenhauses formuliert.

Vergebliche Suche

»Trotz aller Anstrengungen seitens der Klinikleitung und Hebammen ist es nicht gelungen, den geplanten Ausbau und Aufbau der Geburtshilfe voranzubringen, sodass keine konstante Versorgung der Gebärenden durch die Abteilung fortlaufend sichergestellt werden kann«, lässt sich Klinik-Geschäftsführerin Alexandra Zottmann in der Mitteilung zitieren. Die Abteilung hat schon lange mit Personalproblemen zu kämpfen, der Weggang mehrerer Hebammen hat diese verschärft. Schon im Sommer musste der Kreißsaal ab 6. August für zweieinhalb Wochen schließen, auch danach gab es immer wieder tageweise Schließungen, die den werdenden Müttern auch mitgeteilt wurden. Derzeit arbeiten laut Mitteilung noch vier Hebammen und drei Ärzte in der Geburtshilfe - zu wenige, um den Betrieb verantwortungsvoll aufrecht zu erhalten, sagt die Klinik. Der Hebammenmangel ist ein bundesweites Phänomen und nicht auf Wertheim und die Region beschränkt.

Für einen sicheren Betrieb gebe es aktuell nicht genug Beleghebammen, die vorübergehende Schließung erfolge in enger Abstimmung mit den Hebammen und der Stadt Wertheim, sagt die Klinik. Zottmann: »Der anhaltende Personalmangel im Klinikbereich hat uns hier voll erfasst.« Frauen, die sich in der Zeit der bevorstehenden Schließung für eine Geburt angemeldet haben, seien bereits kontaktiert worden. Notfälle geburtshilflicher Natur sowie gynäkologische Operationen würden auch nach dem 31. Dezember weiter in der Klinik versorgt.

»Markt ist leer gefegt«

»Wir haben bereits sämtliche Maßnahmen ergriffen, damit wir weiterhin eine lückenlose Versorgung von Müttern und Babys gewährleisten können«, heißt es von Krankenhausdirektorin Cornelia Krause. »Allerdings ist der Markt leer gefegt. Wir finden einfach kein Personal.« Auf der Internetseite der Klinik finden sich weiterhin Stellenanzeigen für Hebammen und Entbindungspfleger, einen Chefarzt und einen Facharzt für die Geburtshilfe und Gynäkologie.

Eigentlich hatte die Klinik vor, die Geburtshilfe-Abteilung auszubauen und personell besser auszustatten. Doch alle Anstrengungen sind bisher fruchtlos geblieben. Die nächste Kliniken zur Entbindung sind in Würzburg, Erlenbach am Main, Buchen und Bad Mergentheim.

Schnellstmöglich wieder öffnen

Wie lange die Schließung anhalten wird und was mit den aktuellen Beleghebammen passiert, steht nicht in der Mitteilung. »Wir möchten so schnell wie möglich wieder öffnen, sobald wir das nötige Personal haben. Für den Betrieb brauchen wir mindestens fünf Hebammen«, sagt Pressesprecherin Ines Stefanie Wagner auf Nachfrage unserer Redaktion. »Ab Januar werden sich die Verantwortlichen der Rotkreuzklinik zusammen mit der Stadt Wertheim bemühen, einen Neustart für die Geburtshilfe zu planen und dann auch in die Umsetzung zu bringen«, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei steht das Anwerben neuer Hebammen an erster Stelle der Prioritätenliste. »Wir werden unser Bestes geben«, sagt Zottmann. Nach Angaben von Wagner gibt es schon seit Längerem Gespräche mit der Stadtverwaltung. »Über die zugesagte Unterstützung freuen wir uns.«

Stadt und Rotkreuzklinik seien zur Situation der Geburtshilfe in engem Kontakt, bestätigt Angela Steffan als Pressesprecherin der Wertheimer Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. Auch der Gemeinderat sei einbezogen. »Wir bedauern sehr, dass die geburtshilfliche Abteilung der Rotkreuzklinik zum Jahreswechsel vorübergehend schließen muss«, sagt Steffan. Der Grund sei objektiv nachvollziehbar, denn durch den Mangel an Hebammen sei die Betreuung der Gebärenden nicht mehr gewährleistet.

Stadt will unterstützen

Gemeinsamer Wille von Stadtverwaltung und Klinik sei, dass die Schließung nur temporär sei. »Gemeinderat und Verwaltung stehen hinter dem Krankenhaus. Im Schulterschluss von Stadt Wertheim und Rotkreuzklinik wollen wir uns gemeinsam um eine Lösung bemühen«, sagt Steffan. Seit geraumer Zeit habe sich die Krankenhausleitung »sehr engagiert« um die Gewinnung von Personal bemüht.

Stadt und Klinik haben nun vereinbart, gemeinsame Anstrengungen bei der Personalakquise zu unternehmen. »Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies eine herausfordernde Aufgabe ist«, erklärt Steffan. »Aber das Ziel - die langfristige Sicherung der Geburtshilfe in Wertheim - ist jede Anstrengung wert.« Derzeit würden Ideen entwickelt, wie die Stadt bei der Gewinnung von Hebammen für das Krankenhaus unterstützen könne. Steffan: »Ein erstes Brainstorming hat bereits stattgefunden. Wir überlegen, mit welchen Medien und auf welchen Kanälen wir die Bemühungen der Rotkreuzklinik flankieren oder auch um neue Komponenten ergänzen können«. Man setze alles daran, die Personallücke zu schließen, damit es auch in Zukunft »Wertheimer Babys« geben könne.

»Die rechtlichen Folgen des Falls, dass dies nicht gelingen sollte, werden geprüft«, heißt es außerdem von der Stadt, denn: Einfach schließen kann die Klinik die Geburtshilfe nicht, denn es gibt seit der Übernahme des städtischen Krankenhauses durch die Schwesternschaft München des Bayerischen Roten Kreuzes 2009 ein vertraglich vereinbartes Konzept zwischen Stadt und Trägerin. Darin ist die Beibehaltung der Geburtshilfe vereinbart.

Für weitere Fragen oder Unklarheiten steht das Krankenhaus unter Tel. 09342/303-0 jederzeit zur Verfügung.

Matthias Schätte

Kommentar: Nur werdende Eltern können helfen Die Geburtshilfe am Krankenhaus Wertheim pausiert. Vorübergehend, wie es heißt. Doch ist diese zeitweise Schließung aus Personalnot schon die endgültige? Das möchte man sich als Wertheimer oder Bewohner der Region keinesfalls wünschen. Tausende Kinder sind im örtlichen Krankenhaus zur Welt gekommen, die nächste Geburtsstationen sind mittlerweile 40 oder mehr Kilometer entfernt. Ein Erhalt wäre daher ziemlich wichtig. Doch die Rahmenbedingungen sind äußerst schwierig: Hebammen und Ärzte sind einfach nicht zu bekommen, die Klinik hat sich darum dieses Jahr engagiert bemüht und das Problem nicht ausgesessen, zeigen unsere Recherchen. Und ist doch erfolglos geblieben. Der Personalmangel setzt eine Abwärtsspirale in Gang: Die in Wertheim am Krankenhaus tätigen Beleghebammen werden nach Geburtenzahlen bezahlt, doch wenn die Zahl der Entbindungen sinkt, sinkt auch der Verdienst. Personal wandert ab, der Kreißsaal muss zeitweise pausieren, noch weniger Kinder kommen in Wertheim zur Welt. Zeitweise Schließungen sorgen darüber hinaus dafür, dass sich werdende Eltern gleich vorbeugend für andere Kliniken zur Entbindung entscheiden, was den Standort weiter schwächt. Dabei sind viele der Frauen, die in Wertheim entbunden haben, mit der dortigen Betreuung und Atmosphäre sehr zufrieden. Die Quote derer, die zur Entbindung weiterer Kinder wiederkommen, ist hoch. Jetzt soll die Politik helfen. In Bayern gibt es ein eigenes Programm des Gesundheitsministeriums, um kleinen Krankenhäuser zumindest beim Defizit ihrer Geburtshilfeabteilungen unter die Arme zu greifen, seit 2019 stellt der Freistaat dafür jährlich 21,5 Millionen Euro bereit. Doch selbst ob mehr Geld die Misere der schon seit langem defizitären Wertheimer Geburtshilfeabteilung lösen kann, ist fraglich. Denn mehr als auf Geld komme es Hebammen auf gute Arbeitsbedingungen an, sagte eine Vertreterin des baden-württembergische Hebammenverbandes gegenüber unserer Redaktion. Die noch vorhandenen Kräfte durch Doppelschichten und Überstunden aufzureiben, gehört nicht dazu. Daher sind die zeitweisen Schließungen schon aus Fürsorge für das Personal folgerichtig. Den größten Beitrag, etwas an der Situation zu ändern, können werdende Eltern leisten, sobald die Geburtshilfe wieder öffnet: Mit einer bewussten Entscheidung für eine Entbindung in Wertheim. Je mehr Babys dort zur Welt kommen, desto attraktiver ist der Arbeitsplatz für Beleghebammen. Bleibt zu hoffen, dass eine Wiedereröffnung gelingt. Nur dann kann auch die Rettung gelingen.