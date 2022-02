Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hebammen-Suche dauert an

Gesundheitsversorgung: In der Rotkreuzklinik ist der Bestand der Geburtshilfe wegen Personalmangel gefährdet

Faktisch ruht die Geburtshilfe an der Rotkreuzklinik derzeit, weil es keine Hebammen gibt. Stadt und Klinik suchen gemeinschaftlich - bislang erfolglos. Fünf Hebammen sind die Untergrenze, momentan hat die Klinik eine einzige unter Vertrag, Foto: Michael Geringhoff

Gemeinsam fischen Stadt und Klinik nach den rar gesäten Hebammen. Immer wieder war die Geburtshilfliche Abteilung in der jüngeren Vergangenheit vorübergehend geschlossen worden, und jetzt könnte sie wirklich ernsthaft auf der Kippe stehen. Die Külsheimerin Peggy Schäfer ist die letzte Hebamme, die ihren Vertrag mit der Rotkreuzklinik noch nicht aufgekündigt hat. Sie würde auch sehr gern daran festhalten, sagt sie.

Ihr Herz hänge an der Wertheimer Klinik, aber allein sei es nicht zu schaffen. »Ich hatte im Januar sieben Geburten und immer das Handy nebendran, das geht einfach nicht«, sagt sie resigniert. Selbst via Facebook und Instagram suche man mittlerweile nach Hebammen für die Rotkreuzklinik. »Wir brauchen noch mindestens fünf weitere, und ich fürchte, die kriegt man nicht. Im Moment sieht es aus wie das Ende«, sagt Schäfer.

Man habe sich zwei Monate Zeit gegeben, Angela Steffan spricht vom ersten Quartal des Jahres, über das hinweg man weiter beobachten wolle, lässt aber alles eventuell Folgende gezielt offen. Niemand will jetzt irgendwo eine Tür zuschlagen und am liebsten auch keine Unruhe reinbringen. Das gilt so auch eins zu eins für die Krankenhausdirektorin Cornelia Krause. »Ohne wäre wirklich nicht gut«, sagt sie. Die Rotkreuzklinik habe ein großes Einzugsgebiet. Ohne die Geburtshilfe hier hätten Gebärende weite Wege auf sich zu nehmen. »Ich weiß, da werden Kinder auf der Straße geboren«, sagt Krause.

Genau das hatte auch Peggy Schäfer bestätigt. Unter anderem an zwei Würzburger Kliniken seien Frauen mit starken Wehen weggeschickt worden, weil keine Kapazitäten dagewesen seien. Ohnedies wüssten die Eltern längst, dass in den großen Kliniken sehr oft auch das Persönliche rund um die Geburt abgehe. Man brauchen die Geburtshilfliche Abteilung an der Rotkreuzklinik aus vielerlei Gründen wirklich dringend, sie fehle schon jetzt schmerzhaft, sagt Schäfer.

Das sagt so auch Krause und bestätigt alles Gehörte. Sie schätze die Chancen, weitere Hebammen zu gewinnen, gut ein, jedoch sei der Zeitrahmen nicht absehbar. Man habe es mit einem bundesweiten Problem zu tun, Nadelöhr sei unter anderem der Wechsel von der Hebammenausbildung hin zum Studium. »Hebammen sind ein rares Gut, aber wir lassen absolut nichts unversucht«, sagt Krause.

»Ich bin zuversichtlich«, sagt Angela Steffan unisono. Die Stadt Wertheim sei »absolut bereit den Hebammen auch durchaus fantasievoll entgegenzukommen, nur müsste überhaupt erstmal eine anbeißen«.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Personalprobleme Seit Ende 2021 haben sich die Personalprobleme in der Geburtshilflichen Abteilung der Wertheimer Rotkreuzklinik drastisch verschärft. Die Münchner Krankenhausträgerin versuchte zunächst mit Zeitarbeitskräften gegenzuhalten, parallel dazu warb sie intensiv um niedergelassene Hebammen aus der Region. Laut Geschäftsführerin Alexandra Zottmann sind fünf Hebammen die absolute Untergrenze, um den Betrieb rund um die Uhr aufrecht erhalten zu können. Mit vier Hebammen, zuzüglich Zeitkräften, sei die Organisation bereits ein Flickenteppich gewesen. Allein den zusammenzuhalten, habe ganz enormen Einsatz vom festen Personal gefordert. Die Belastbarkeit habe Grenzen, die Belastungen müssten auf mehr Schultern verteilt werden, um die Hebammen im Dienst nicht zu verheizen, sagte Krankenhausdirektorin Cornelia Krause im Januar. Bis Mitte Dezember waren in Wertheim noch 223 Kinder geboren worden. Bereits im Herbst hatte eine der damals noch vier Hebammen ihren Rückzug angekündigt, eine weitere ging in den Ruhestand, eine dritte löste ihren Vertrag auf. Alexandra Zottmann hofft auf die Hilfe auch der großen Politik. Die neue Bundesregierung habe passende Signale zur Infrastrukturförderung gegeben, das Land Bayern fördere die Geburtshilfe in kleineren Krankenhäusern bereits aus einem Millionentopf - Baden-Württemberg bisher jedoch nicht. Ge