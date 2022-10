Hebammen-Mangel: Kreißsaal in Wertheim bleibt weiter geschlossen

Nur Notangebot

Wertheim 22.10.2022 - 08:00 Uhr 4 Min.

Die Rotkreuzklinik in Wertheim hat Vorkehrungen getroffen, falls sich Patienten mit Verdacht auf das Corona-Virus im Krankenhaus melden. Foto: Matthias Schätte Bildunterschrift 2020-03-05 --> Die Rotkreuzklinik Wertheim hat Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass sich Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus im Krankenhaus melden. Fotos: Matthias Schätte

Auf der Internetseite der Rotkreuzklinik stehen noch die schönen Bilder: Top-moderne Kreißsäle, lächelnde Hebammen, eine glückliche Mutter. Doch das Angebot gibt es nicht mehr - und auch auf den Link, der zu einem während der Corona-Pandemie etablierten »virtuellen Infoabend« führen soll, klickt man vergeblich. Zu Silvester 2021 hatte die Klinik die Notbremse gezogen: Zu wenige Hebammen, um einen Dauerbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Im März hatte die Klinik mit Unterstützung der Stadtverwaltung eine Werbekampagne gestartet, um das Ruder noch herumzureißen: Große Banner an den Durchgangsstraßen werben seitdem um Hebammen, eine Leuchtreklame am Almosenberg soll überregionale Bewerber locken. Doch der Erfolg ist bisher überschaubar geblieben: »Wir haben Bewerbungen von Hebammen erhalten, die teilweise auch schon bei uns gearbeitet haben und gerne zurückkehren würden«, sagt Krankenhausdirektorin Cornelia Krause auf Anfrage unserer Redaktion. »Das Arbeitszeitvolumen würde aber nicht für einen Kreißsaalbetrieb ausreichen, so dass wir den Bewerberinnen kein Angebot machen konnten.« Immerhin: »Die Rückmeldungen der Interessentinnen war durchweg positiv.«

Hohe Zufriedenheit

Sofia Berberich aus Nassig ist im September 2020 im Wertheimer Krankenhaus zur Welt gekommen. »Wir waren vorher mal zu einem Notfall da und haben dann gleich eine kleine Kreißsaalführung bekommen. Das hat uns so begeistert, da war es keine Frage, ob wir anderswo hingehen«, sagt ihre Mutter Sandra. Es habe eine Eins-zu-Eins-Betreuung gegeben, nette Hebammen, »das war super«, erzählt die 36-Jährige. »Alles auf dem neuesten Stand«, sagt ihr Mann Felix. Doch für die Geburt von Sofias Geschwisterchen müssen sie sich nach Alternativen umsehen. Wenn es so weit ist, Ende November, geht es in die Würzburger Missio-Klinik. »Vom Fahren nimmt es sich nichts zu Bad Mergentheim«, sagt Sandra Berberich. »Man sagt ja: Beim zweiten Kind geht alles schneller. Wenn man dann nicht mehr zehn, sondern 40 Minuten fahren muss, ist die Unruhe schon ein wenig größer.«

Alternative Würzburg: Während Sofia Berberich noch in Wertheim zu Welt kam, müssen ihre Eltern Sandra und Felix für die Entbindung ihres Geschwisterchens Ende November einen weiteren Weg antreten.

Peggy Schäfer gehört zu den letzten Hebammen, die in der Rotkreuzklinik Dienst getan haben - oder manchmal noch tun: »Wenn es geplante Geburten per Kaiserschnitt gibt, werde ich vorher angerufen.« Schäfer hilft dann auf Stundenbasis. Bis 4. Oktober haben dort 17 Kaiserschnittgeburten stattgefunden, heißt es von der Klinik auf Anfrage. 2017 waren es noch sieben Beleghebammen in Wertheim, zum Schluss nur noch zwei.

Hebammenmangel vielerorts

Der Hebammenmangel treffe nicht nur Wertheim, sagt Schäfer. »Auch andere Krankenhäuser haben mich gefragt, ob ich bei ihnen anfangen möchte«, erklärt die Külsheimerin. Stattdessen wirkt sie nun vor allem im Kreuzwertheimer Hebammenteam »Rundum« mit und konzentriert sich auf die Betreuung der Frauen vor und nach der Geburt. Weil die jetzt in weiter entfernten Kliniken gebären, sind die Fahrtstrecken »weit wie nie«. Sie fressen Sprit, Zeit und Geld.

Auch andere Kliniken berichten von personellen Engpässen im Kreißsaal. Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben im April 2020 deshalb den Kreißsaal in Mosbach geschlossen, entbunden wird jetzt nur noch am Standort in Buchen, nach Eigendarstellung gibt es dort jährlich 600 Geburten.

Wirtschaftlichkeit fehlt

Die Bedingungen für kleine Kliniken in der Geburtshilfe sind schon seit Jahren schwierig, ein Kreißsaal mit unter 500 Geburten sei unrentabel, hieß es in Wertheim, man wolle ihn aber dennoch beibehalten. Die 500 hat die Klinik in der Vergangenheit nie erreicht, an der 400er-Marke 2016 gekratzt. 233 Neugeborene waren es zuletzt, im Jahr 2021. Viele werdende Mütter kamen auch aus dem Landkreis Main-Spessart, wo es schon seit 2011 keine eigene Geburtshilfe mehr gibt und schon mehrfach Kinder am Straßenrand auf dem Weg in die Würzburger Kliniken geboren wurden.

Ohne das Wertheimer Angebot orientieren sich mittlerweile etliche Gebärende aus den Spessart-Orten zum Klinikum Aschaffenburg-Alzenau. Für Külsheimerinnen heißt die Lösung Bad Mergentheim, viele Wertheimerinnen fahren zur Geburt in Richtung der beiden Würzburger Kliniken. Alle sind mehr als 25 Kilometer Luftlinie oder 40 Straßenkilometer entfernt.

Rettungsdienst: Nicht mehr, aber länger im Einsatz

Immerhin: Der Rettungsdienst hat durch den Wegfall bisher keine erhöhten Einsatzzahlen zu verzeichnen. Die Zahlen im Bereich Geburten/Geburtshilfe/Gynäkologie zeigten zwischen dem zweiten Halbjahr 2021 und der ersten Jahreshälfte 2022 keine signifikanten Veränderungen, sagt Michael Schäfer, Leiter des Rettungsdienstes beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim. Je nach Wache machen diese Einsätze zwischen einem und 2,5 Prozent aller Einsätze aus, erklärt er. Auch die Anzahl der Geburten auf dem Weg in Kliniken habe sich nicht verändert. Aber: Durch die weiteren Fahrwege der Rettungsmittel in andere Zielkliniken erhöhe sich die Einsatzdauer, die Sankas stehen dann für andere Aufgaben nicht zur Verfügung.

Geburtskliniken im Mainviereck

Die Zahl der Hebammen in der Geburtshilfe hat abgenommen, weil seit 2010 die Versicherungsbeiträge extrem gestiegen sind. Deshalb konzentrieren sich viele seitdem auf Vor- und Nachsorge, aber nicht mehr auf Entbindungen. Nur Personalmangel bei den Hebammen will der Deutsche Hebammenverband (DHV) allerdings als Ausrede für Kreißsaalschließungen nicht gelten lassen.

Zum Welt-Hebammentag am 5. Mai hat der Verband deutschlandweit seine Mitglieder befragt. »Wenn die Eins-zu-eins-Betreuung der Frau garantiert ist, ich nur Hebammentätigkeit ausführen muss und hebammengeleitete Geburtshilfe nicht nur leere Worte sind, dann arbeite ich (wieder/mehr) im Kreißsaal. Dann kann man auf mich zählen!«, hieß es von 2700 der 3500 befragten Geburtshelferinnen. Der Verband fordert verbesserte Rahmenbedingungen. Dann würden auch wieder mehr Hebammen in den Kliniken arbeiten wollen.

Notangebot aufrecht erhalten

Zurück nach Wertheim, wo die Klinik die Geburtshilfe trotz Personalmangels nicht einfach schließen kann, sondern in einer Art Dauerpause belässt: Denn ihre Beibehaltung ist Teil des vertraglich vereinbarten medizinischen Konzepts, seit die Klinik von städtischer Trägerschaft in die der Rotkreuz-Schwesternschaft gewechselt ist. Derzeit gebe es keine konkreten Gespräche oder Verhandlungen zu einer Fortentwicklung des medizinischen Konzeptes, heißt es von Klinikdirektorin Krause.

Personalmangel: Wie geht es in Wertheim bei der Geburtshilfe weiter?

Der Schwebezustand könnte so zur Dauerlösung werden. »Im Moment bieten wir weiter Notfällen in der Schwangerschaft eine medizinische Versorgung an, mit der weiteren Verlegung in die nächste Klinik. Für geplante Kaiserschnittgeburten stehen wir nach wie vor zur Verfügung.« Ob es einen Zeitpunkt gibt, an dem der Kreißsaal endgültig aufgegeben werden muss, will die Klinikdirektorin nicht benennen: Als medizinischer Versorger vor Ort sehe man sich in der Verpflichtung, den Schwangeren in und um Wertheim zumindest den genannten Notbetrieb anbieten zu können. Krause: »Für dieses Angebot gibt es Stand heute kein Auslaufdatum.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Kreißsaalschließung in Wertheim Ein akuter Mangel an Hebammen hat dazu geführt, dass der Kreißsaal der Wertheimer Rotkreuzklinik seit Ende 2021 »pausiert«, wie es die Klinikleitung ausdrückt. Um einen 24-stündigen Betrieb sieben Tage die Woche aufrecht erhalten zu können, bräuchte es mindestens fünf Hebammen, heißt es von der Klinik. Vergangenes Jahr waren noch vier Hebammen als Belegkräfte für die Klinik aktiv, schon damals war es trotz der Unterstützung durch Hebammen einer Personalagentur so eng, dass der Kreißsaal immer wieder zeitweise schließen musste, insbesondere während der Urlaubszeit. Weil zwei der vier verbleibenden Hebammen in Rente gingen oder sich beruflich umorientierten, war der Betrieb nicht mehr zu stemmen. Auch eine von der Stadt Wertheim unterstützte Werbekampagne hat bisher nicht helfen könne, die Wende zu schaffen. Der Niedergang hatte bereits vorher eingesetzt: Kurz nachdem die Klinik 2016 in den Neubau umgezogen war, wurde die Wöchnerinnenstation eingespart. Man habe nicht den Eindruck, dass die Abteilung noch gewollt sei, hieß es aus Belegschaftskreisen. Überraschend daher die Wende 2021, als die Klinikleitung die Reaktivierung der Station und einen Ausbau der Geburtshilfe ankündigte. »Wir möchten noch familiärer und individueller mit unseren Angeboten werden«, sagte Geschäftsführerin Alexandra Zottmann im März 2021. scm