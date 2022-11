Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hausverbot für aggressive Reinigungskraft

Gericht: Zudem 750 Euro Geldstrafe verhängt

Wertheim 03.11.2022 - 12:10 Uhr 1 Min.

Eigentlich scheint es ein Fall von vergiftetem Betriebsklima zu sein, bei dem der Arbeitgeber zu spät gegengesteuert hat. »Du blöde Kuh, Du bist total falsch«, »Wenn du noch mal die Polizei rufst, dann reiße ich dir den ... auf«. All das sei so nie gesagt worden, bestritt die 53-jährige Angeklagte am Mittwoch vor dem Wertheimer Amtsgericht.

Die Beklagte war Reinigungskraft in einem Schnellrestaurant am Almosenberg, die Klägerin arbeitet dort als Teamleiterin. Eine Kleinigkeit hatte laut den einhelligen Schilderungen den Streit ausgelöst, der sich dann über einen längeren Zeitraum immer weiter hochgeschaukelt hat. »Da kam so einiges zusammen«, wie die Klägerin es schilderte.

Unangenehme Begegnungen

Die Reinigungskraft war wegen der Vorfälle vom Unternehmen mit einem partiellen Hausverbot belegt worden, doch war es offenbar ungeachtet dessen immer wieder zu unangenehmen Begegnungen und auch Behinderungen im Arbeitsablauf des Unternehmens gekommen. Die Klägerin schilderte, unterstützt durch die Aussage einer Zeugin, einen stets defensiven Umgang mit Provokationen und Streitigkeiten, habe aber schließlich richtig Angst vor der Frau gehabt. »Ja, sollen sie doch alle Angst vor mir haben«, so soll die Reinigungskraft gesagt haben.

Unter anderem habe sie bei anderer Gelegenheit Gläser nach Mitarbeitern geworfen, habe nach einer weiteren Mitarbeiterin getreten, sei »total ausgeflippt, wirkt in dem Moment nicht mehr zurechnungsfähig. Ich habe nur gehofft, dass sie geht, sie hatte sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle«. Eine Zeugin bestätigte das weitgehend, schilderte Details aus dem beschwerten Unternehmensalltag, auch die Angst, die die Klägerin empfunden hatte und dass die Beklagte sich nach wie vor über das Hausverbot hinwegsetze.

»Alles gelogen«, insistierte die Beklagte. Da sei noch lange nicht alles auf dem Tisch, auch sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Betäubung seien Themen, sagte sie entschieden.

Das Gericht kommentierte das nicht. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 40 Euro für die nach ihren eigenen Angaben derzeit einkommenslosen Reinigungskraft. Das Gericht entschied auf eine Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro.

Berufung geplant

Die Schilderungen der Klägerin und der Zeugin seien schlüssig erschienen, der Argumentation der Beklagten habe sie nicht immer folgen können, erläuterte Richterin Ursula Hammer in ihrer Urteilsbegründung. Die Reinigungskraft kündigte an, das Urteil nicht anzuerkennen, sie werde in Berufung gehen.

