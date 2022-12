Der Vor­rats­be­schluss, das ist ei­ne Ver­wal­tungs­krü­cke, die im­mer dann zum Ein­satz kommt, wenn es sch­nell ge­hen muss, man sich aber auf der an­de­ren Sei­te so gar nicht si­cher ist, was man denn will und am liebs­ten spä­ter noch mal mit Ru­he auf die Sa­che schau­en wür­de.