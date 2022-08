Harmonischer Stabwechsel im Wertheimer Glasmuseum

Marianne Tazlari übergibt an Heike Baumann

Wertheim 19.08.2022 - 14:43 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Marianne Tazlari (links), die ehemalige Leiterin des Wertheimer Glasmuseums, und Heike Baumann, die neue Chefin im Haus: Beide fühlen sich in ihrer neuen Rolle wohl. Foto: Michael Geringhoff

»Frauen können sowas«, sagen Tazlari und Baumann. Beide fühlen sich in der jeweils neuen Rolle rundum glücklich. »Wie im Urlaub«, sagt die 54-jährige Heike Baumann über den Spaß an der neuen Arbeit, »Unglaublich entlastend«, sagt Marianne Tazlari über ihr neues Leben jenseits der Verantwortung. Heike Baumann weiß genau, was sie am Leitungsjob mag: »Er ist total schön und auch ein bisschen aufregend.« Jeden Tag sei etwas Kreatives zu tun, Wiederholungen gebe es kaum, aber täglich Neues.

»Heute ist die Zeitung da, gestern hat ein Herr angerufen und gefragt, ob wir jemanden vermitteln können, der Bleiverglasungen repariert«, erzählt die Museumsleiterin. Und Baumann konnte. Als Glasmuseum sei man schließlich eine Instanz. Außerdem ist Baumann sowieso vom Fach, kommt aus einem Glasbetrieb und hat früher mal ganz handwerklich Kunstglaserin gelernt.

Die tägliche Fülle mache den Reiz im Job. »Ich kann hier in der Vergangenheit kramen, die ältesten Glasperlen, die wir hier haben, sind 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung gedreht worden. Oder ich gehe in den Museumsshop und bin mit einem Schlag mittendrin«, sagt sie. Der Shop ist ein wichtiges Thema zur Finanzierung des Hauses, auch der Onlineshop tut seines.

Im Umgang mit Computer und EDV hat Baumann ihrer Vorgängerin einiges voraus. Baumann und Tazlari einigen sich per Blickkontakt darauf, dass der Aufgabenbereich jetzt »strukturierter« läuft. Und dann sind da ja noch die Mitarbeiter. Baumann geht sie alle durch. »Jeder ist klasse, engagiert, alle arbeiten sie mir unglaublich freundlich zu und machen es leicht. Noch nie ist ein Arbeitsplatz so schön gewesen«, sagt Baumann. »Die sind klasse«, sagt auch Marianne Tazlari zur Ehrenamtsbesatzung des Hauses, selbst gehört sie nun auch dazu.

Mit dem Renteneintritt ist sie auf der Stelle Ehrenamtliche und offizielle Beraterin im Glasmuseum geworden. Beide Frauen telefonieren öfter. »Oder mal schnell per Whatsapp«, meint Baumann. Tazlari ergänzt: »Dass ich wirklich herkomme, ist eigentlich selten geworden. Vielleicht einmal im Monat, mal im Shop aushelfen, mal eine Führung.« Wichtig sei ihr, dass sie auch jetzt noch unglaublich gern ins Museum komme. Ansonsten lerne sie ungeahnte Formen der Entspannung kennen. »Ohne Glasmuseum ist es auch gut, leicht, das ganze Leben ist leicht geworden, das hätte ich so überhaupt nicht gedacht.«

Wirklich als persönliche Last habe sie das Museum aber eigentlich nur einmal empfunden - als Corona kam. »Corona war ein Schock! Aus dem Nichts heraus waren wir auf 100 Prozent Kurzarbeit«, erzählt Marianne Tazlari. Selbst den Briefkasten zu leeren sei schon eine rechtliche Grauzone gewesen. Das Museum habe von einem auf den anderen Tag dagelegen wie ausgestorben, sagt Tazlari. Eine Zeit großer Sorgen: Wann geht es weiter, wie geht es weiter, wird das Museum einfach an vorangegangene Zeiten anknüpfen können, werden die für das Haus so wichtigen Kontakte, wie hält man das Glasmuseum im Gespräch, was kann man tun, damit das Museum präsent bleibt?

»Ein Schock«, sagt Tazlari nochmal. Das Team habe ähnliche Sorgen gehabt. »In den Corona-Tälern hat das Museumsteam, auch ohne Geld, den Shop aufrechterhalten, alles was erlaubt war, fürs Museum getan, ein unglaublich starkes Zeichen von Identifikation«, erklärt Tazlari.

Sie lobt ihre Nachfolgerin. Heike Baumann passe perfekt. Das sei allen schon ziemlich schnell klargeworden. Dass es im Glasmuseum so gut laufe, das falle nicht vom Himmel, sagt Tazlari. Der Schlüssel liege im offenen, flexiblen und empathischen Umgang. Frauen könnten das besser als Männer, glaubt sie. Da liege eine klare Kontinuität. Schon die erste Chefin im Haus, Getrud Löber, habe diesen besonderen Geist des Miteinanders geprägt - und der sei immer noch da, ebenso das klare Gespür für Qualität.

Alles hänge letztlich an der zugewandten Kommunikation. »Ein Frauending«, so empfindet es Marianne Tazlari, »Vielleicht auch nur eine Typfrage«, glaubt Heike Baumann.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Glasmuseum Das aktuelle Hauptthema des Wertheimer Glasmuseums ist "das pulsierende Herz". Es geht um die Wertheimer Wurzeln im Glas, den Aufschwung, den die hiesige Glasindustrie ab 1948 mit der Ankunft thüringischer Glasunternehmer genommen hat. Laborglas ist unverzichtbar für Forschung, Industrie, Medizin und Pharmazie und darüber hinaus ist Glas manchmal auch nur schön. Insgesamt bildet das Museum fast 3000 Jahre Glasgeschichte ab. Seit April präsentiert sich das Museum, ausgestattet mit den Mitteln des "Neustart Kultur", mit einem ganz frischen Erscheinungsbild. Auch didaktisch ist das Haus neu aufgestellt. Informationen im Internet: www.glasmuseum-wertheim.de. Ge