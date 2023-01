Harmonisch-musikalischer Start ins neue Jahr

Konzert: Urpharer Abendmusik mit Leipziger Posaunisten-Quartet Opus 4 füllt die Jakobskirche bis zum letzten Platz

Wertheim 02.01.2023 - 15:21 Uhr 2 Min.

Impression vom Konzert in Urphar.

So war es nicht verwunderlich, dass die Kirchenbänke voll besetzt waren und am Ende des über einstündigen Konzerts der begeisterte Applaus für ganze drei Zugaben sorgte. Das Besondere an dem Vortrag der Blasmusiker ist, dass sie nicht auf ein Genre festgelegt sind. Ihre Stücke stammen aus fünf Jahrhunderten und beinhalten Barockmusik von Claudio Monteverdi genauso wie George Gershwin oder das erst 2015 komponierte »Posaunenquartett Nr. 2« von I-Lun.

Warum sie das Stück aufgenommen haben? »Es macht uns Spaß, wir hoffen, Ihnen auch«, erklärte Jörg Richter, der Leiter des Quartetts, der die Alt- und die Tenorposaune bläst. Er verriet damit das Erfolgsgeheimnis, warum der Funke überspringt: Man merkt, dass ihm und seinen Kollegen Dirk Lehmann (Tenorposaune), Michael Peuker (Tenorposaune) und Wolfram Kuhnt (Bassposaune) Spaß macht, was sie tun. Und damit auch dem Publikum.

So kann man bei den oft abrupten und überraschenden Enden so manchen Lacher im Publikum vernehmen, rein durch den Witz der rasanten Melodiefolgen. Dies etwa bei »Three Jazzy Pieces« von Ingo Luis. »Hier tanzt das Walross mit dem Hippo«, beschreibt Richter das Zusammenspiel der vier Posaunisten. Dies funktioniert hervorragend, auch wenn der Moderator in seiner Ansage nicht immer sicher ist, »ob wir trotz flottem Tempo gemeinsam im Bahnhof ankommen«. Das tun sie.

Natürlich darf bei einem aus Leipzig stammendem Ensemble dessen Altmeister Johann Sebastian Bach nicht fehlen. So kommt die »Fuge in d-moll« im alten Gemäuer zu Gehör. Und »Mr. Sandman« von The Cordettes kontrastreich wenig später hinterher, auf Wunsch einer ungenannten Konzertbesucherin. Nicht alle Stücke sind locker spritzig, auch getragen-sehnsuchtsvolle Werke der Kirchenmusik stehen auf dem Programm, etwa das Deutsche Magnificat »Meine Seele erhebt den Herren« von Heinrich Schütz, das die melancholisch-hoffnungsvolle Stimmung am ersten Tag eines neuen Jahres spüren lässt.

Ebenso gilt das für die dritte Zugabe des Abends. Früher, so Richter, habe man hier meist mit einem Bach-Choral geendet. »Doch seit Februar letzten Jahres hat sich die Stimmung geändert.« Man wolle an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht, und Solidarität bekunden. Und so erklang der Wunsch, den wohl viele mit diesem Jahresanfang verbinden, in Form der Motette »Verleih uns Frieden gnädiglich« von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Es war ganz still, als der letzten Ton verklungen war - bis dann der verdiente Applaus umso stärker einsetzte. Ein gelungenes Konzert, das auf einen elften Besuch der Sachsen hoffen lässt. Diesen haben sie eigentlich schon versprochen: »Dieses Mal spielen wir noch ein Ihnen bekanntes Stück von Anton Bruckner. Aber 2025 bringen wir ein neues mit«, so das Versprechen. Darauf freuen sich sicher all die, die beseelt und beschwingt am Sonntagabend die Kirche verließen.

