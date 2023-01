Hanf-Produkte unterm Ladentisch an Kunden verkauft

Amtsgericht Wertheim: Angeklagter zu einer Geldbuße von 60 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt

Wertheim 19.01.2023 - 13:07 Uhr 2 Min.

Am Wertheimer Amtsgericht wurde gegen einen aus Bad Mergentheim stammenden Unternehmer verhandelt, der in seinem Ladengeschäft allerlei Hanf-Produkte verkauft hatte.

»Alles legal«

An sich legal, war das Angebot des 48-Jährigen, was den THC-Gehalt angeht, eher auf der stabilen Seite. Marihuana-Blüten, Öle, Haschischbrocken und allerlei Tees waren im Laden sichergestellt worden. »Alles legal«, so habe er es zumindest geglaubt, erklärte der Angeklagte. Für die Staatsanwaltschaft reichte das Ermittelte für mindestens fahrlässigen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln. Richterin Ursula Hammer, drängte es, mit fortschreitender Verhandlungsdauer, dabei erkennbar immer mehr in Richtung eines möglichen Vorsatzes.

Der 48-Jährige und sein Anwalt betonten dabei, der Geschäftsmann habe nichts falsch gemacht. Die verkauften Produkte stammten allesamt von einem österreichischen Lieferanten. Der garantiere für die Rechtskonformität seiner Produkte, haben den jetzt angeklagten Geschäftsmann in Frankfurt geschult, habe auch Zertifikate ausgestellt, die bestätigten, dass der THC-Gehalt aller Produkte unter der Gesetzesschwelle von 0,2 Prozent liege. Was es zu kaufen gab, trug Namen wie Jamaica-Dream, Purple Haze oder Amnesia.

Hinterm Tresen stand zumindest zu Zeiten und vermutlich illegal beschäftigt, ein junger Afghane. Ob der Mann wirklich illegal beschäftigt war oder ob es sich um ein unbezahltes Praktikum von rund einem Jahr Dauer gehandelt hat, ist Teil eines weiteren anhängigen Gerichtsverfahrens.

Die fraglichen Hanfprodukte, darunter rund 70 Gläschen mit Hanfblüten, wurden aus einer Schublade unterhalb des Ladentischs heraus verkauft, so sagte es der afghanische Zeuge aus. Selbst will der nichts von Drogen gewusst haben.

Auf Nachfrage habe der Chef nur gesagt, dass es zum Rauchen sei. Wenn Kunden danach fragten, dann solle er die Gläschen zum ausgewiesenen Preis verkaufen. Aktenkundig ist, dass solche Gläschen mit Marihuana-Blüten bereits im Sommer 2021 in Nürnberg aufgetaucht waren. Ein Polizist von dort hatte den jetzt angeklagten Ladeninhaber ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um illegale Substanzen im Sinne des Betäubungsmittel-Gesetzes handelt.

In diesem Sommer nun war die Wertheimer Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Eichelgasse auf zwei der Gläser gestoßen und hatte dann gleich auch das Geschäft des Beklagten, nur wenige Häuser weiter, durchsucht - auch dessen Bad Mergentheimer Wohnung.

Weit über dem Grenzwert

Fachleute des Landeskriminalamts hatten die Hanf-Fundsachen untersucht und THC-Gehalte ums Doppelte über dem Grenzwert festgestellt. Er habe sich gutgläubig auf die Begleitgutachten des österreichischen Händlers verlassen, sagte der Beklagte aus und betonte, er habe diese Analysen zur Geschäftseröffnung schließlich auch beim Wertheimer Ordnungsamt eingereicht.

Dort habe man alles für rechtens befunden. Auch der Anwalt setzte beharrlich immer wieder auf die Gutachtenkarte und insistierte hartnäckig gegenüber einem als Zeugen geladenen Polizisten.

Die Staatsanwältin machte anschließend klar, dass eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage für sie nicht infrage komme. Da sei das subjektive Empfinden des Beklagten, auf der anderen Seite aber die erheblich erhöhten THC-Werte seiner Ware.

Die Einlassung des Beklagten, dass man mit Marihuana vom Schwarzmarkt deutlich preiswerter zum Rausch komme als mit den Produkten aus seinem Laden, zählte am Ende nicht. Die Staatsanwaltschaft forderte, den derzeit geringfügig beschäftigten Angeklagten zu einer Geldbuße von 90 Tagessätzen á 20 Euro zu verurteilen. Er habe nachweislich mindestens leichtfertig gehandelt und hätte, spätestens auf den Warnhinweis der Nürnberger Polizei hin, hellhörig werden müssen. Verurteilt wurde er zu 60 Tagessätzen zu je 20 Euro. »Das hier geht für mich hart am Vorsatz vorbei«, sagte Richterin Hammer. Der Beklagte stütze sich nach außen auf ein kaum durchschaubares Gutachten des Händlers und verlasse sich sonst auf das, was dieser ihm in einem Seminar und am Telefon erklärt habe. Das sei einfach zu wenig Sorgfalt.

