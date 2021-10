Handy am Steuer oder nicht: 36-jähriger Wertheimer freigesprochen

Amtsgericht Wertheim: Auch zweiter Prozesstag hat Verdacht nicht bestätigen können - Richterin hatte trotz weiterer Zeugen ihre Zweifel

Richterin Anke Küster hatte nach dem ersten Termin einen weiteren Polizisten als Zeugen hören müssen, da der Beschuldigte mit seinem Rechtsanwalt vor Gericht erklärt hatte, er habe während der Autofahrt kein Handy genutzt, sondern dieses an eine Powerbank angeschlossen.

Trotz erheblicher Zweifel hat die Richterin den nicht anwesenden Angeklagten freigesprochen, nach dem Prinzip: »In dubio pro reo« (Im Zweifel für den Angeklagten).

Der Rechtsanwalt des 36-jährigen Unternehmers entschuldigte das Fehlen seines Mandanten bei der Verhandlung. Dieser habe wegen eines Todesfalls in der Familie nicht persönlich erscheinen können.

Von Anwesenheit befreit

Da seine Aussage jedoch schon am ersten Prozesstag gehört wurde, entband die Richterin den Einsprucheinleger von seiner Pflicht des persönlichen Erscheinens. Zum zweiten Prozesstag sind gleich zwei Polizeibeamte erschienen, die von der Richterin als Zeugen belehrt wurden.

Die 26-jährige Polizeimeisteranwärterin konnte trotz spontaner Ladung zur Verhandlung erscheinen. Sie war am 3. März an der alten Brücke Richtung Eichel stationiert und kontrollierte in Zivil Autos, deren Fahrt sie über Funk an einen Kontrollposten weiterleitete.

Die Richterin fragte die Zeugin, ob sie sagen könne, dass es sich bei dem Objekt in der Hand des Beschuldigten sicher um ein Handy gehandelt habe. Diese berief sich auf die Akte, könne sich jedoch an Konkreteres nicht mehr erinnern: »Man hat so viele Verstöße, genaue konkrete Erinnerungen habe ich nicht.«

Kaum noch Erinnerung

Der 29-jährige Polizist, der die Ordnungswidrigkeit aufgenommen hatte, erklärte, er habe nicht mehr viel Erinnerung. Jedoch vermerkte er, dass auf dem Beifahrersitz ein Handy mit eingeschalteten Display lag. Ob ein Ladekabel an dem Handy angeschlossen war, vermochte der 29-Jährige nicht zu sagen. Auch, ob es bei der Verkehrskontrolle zu sonstigen Auffälligkeiten kam, wusste der Polizist nicht mehr.

Die Richterin hatte große Zweifel an der Aussage des Beschuldigten: »Ich glaube ihm das nicht«. Sie verweist zudem auf dessen Fahreignungsregister. Dieser habe mit einem Gerät den Vorfall geschickt vorgeführt, und da es für eine Verurteilung nicht reichte, sprach sie den 36-Jährigen frei im Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

saku