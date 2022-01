Handschriften bleiben wichtig

Aktionstag: Dem Hören und Wiedererkennen von Buchstaben und Lauten kommt besondere Bedeutung zu

MAIN-TAUBER/MAIN-SPESSART 21.01.2022 - 12:44 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gosbert Stark Leonie Weimer Constanze Schwab Stefanie Weimer Stammbuchblatt zum Andenken Die Handschrift ist an Sütterlin angelehnt. Das Blatt ist Teil der Sammlung des historischen Vereins Wertheim im Grafschaftsmuseum Wertheim. (Inventarnummer T385) Die in der Grundschule unterrichteten Schriften im Vergleich. Links: lateinische Ausgangsschrift, Mitte: vereinfachte Ausgangsschrift, Rechts: Grundschrift (an Modellschulen)

Constanze Schwab, Schulleiterin der Grundschule Nassig, betont, der Schriftsprachenerwerb erfolge mit allen Sinnen. Schreiben lernen fördere die Feinmotorik. »Man sieht, dass hier seit einigen Jahren bei den Kindern mehr Übungsbedarf herrscht«, erklärt sie. Und man merke hier die verstärkte Nutzung von Tablet und PC bei den Kindern.

Zum Schriftsprachenerwerb gehöre auch das Hören und Wiedererkennen von Buchstaben und Lauten. Zudem sei der Aufbau einer Art inneren Lexikons in Form des Wortschatzes sehr wichtig. Die Lehrer würden auch feststellen, dass sich Kinder Inhalte besser merken können, wenn sie diese von Hand geschrieben hatten.

Leserlich schreiben

Ab der 3. Klasse gebe es eine Note für Schrift. Von dieser Benotungspflicht sei man nicht begeistert. »Man muss nicht schön schreiben, aber leserlich, sonst verliert die Schrift ihren Sinn.« Bei Briefen und Karten sei der Inhalt das Wichtigste. Eine von Hand geschriebene Nachricht zeige jedoch die Aufmerksamkeit des Absenders für den Empfänger, und dass er sich für diesen Mühe gibt.

Gosbert Stark, Kalligraph und Diplomdesigner aus Karlstadt, findet: »Jede von Hand geschriebene Schriftart ist ein Unikat, also etwas Einmaliges.« Dabei sei es unerheblich, ob es sich um die Alltags-Handschrift oder eine kalligraphische Schrift handelt. »Selbst wenn der gleiche Text ein weiteres Mal geschrieben wird, sieht er im Schriftbild zwar ähnlich, aber nie gleich aus. Wir Kalligraphen sagen, eine Kalligraphie atmet, lebt also.« Eine gedruckte Schrift sehe immer gleich aus, zeige also nie persönlichen Charakter.

Zu handgeschriebenen Grüßen meint Stark, er wisse nicht, ob es sich lohnt, immer und zu jeder Gelegenheit handgeschriebene Karten und Briefe zu schicken. Es komme in diesem Fall immer auf den Empfänger an: »Wenn der Empfänger oder die Empfängerin eine gewisse Affinität zur Schönheit oder Ästhetik hat, ist es durchaus sehr lohnenswert, sich die Mühe für einen schön geschriebenen Brief oder eine Karte zu machen.« Denn in den meisten Fällen komme eine positive Rückmeldung. »Ein handgeschriebener Brief oder eine handgeschriebene Karte sind Ausdruck von Wertschätzung, also etwas Wertvolles«, betont er.

Die neunjährige Viertklässlerin Leonie Weimer aus Freudenberg findet, dass die Kinder trotz Smartphone und PCs auch weiterhin das schöne Schreiben von Hand in der Schule üben sollten. Schreibe man zum Beispiel eine Karte und krakle dabei nur alles hin, könne man es vielleicht gar nicht lesen. Die Entscheidung, ob man etwas ins Smartphone tippe oder von Hand aufschreibe, hänge für sie von der Art des Textes ab. »Kurze Nachrichten hat man schneller ins Handy getippt, bevor man sich Papier und Stift nimmt, bei längeren und wichtigen Sachen schreibe ich sie lieber von Hand.

Aufregende Brieffreundschaften

Ihre 38-jährige Mutter Stefanie Weimer erklärt: »Das Schreiben mit der Hand hat für mich nach wie vor eine große Bedeutung, ich komme noch aus der Zeit der Brieffreundschaften.« Sie habe viele Brieffreunde gehabt. »Es war wunderbar, denn es war jede Woche ein Brief im Kasten, und ich war immer aufgeregt ihn zu öffnen und auch gleich zu antworten.«

Gerade weil die Welt heute nur noch aus SMS, Mails und Sprachnachrichten bestehe, seien eine Postkarte oder ein handgeschriebener Brief etwas ganz Besonderes. Wenn man etwas mit der Hand aufschreibe, bleibe es im Kopf, ergänzt sie. »Die Handschrift wird nicht aussterben, sie wird wieder kommen und auch an Bedeutung gewinnen.« Schulen sollten deshalb die Handschrift fördern und benoten.

Die Kinder sollten zudem animiert werden, auch wieder mal einen Brief an den Lehrer zu schreiben. »Ein handgeschriebener Brief hat viel mehr Ausdruck und etwas Besonderes, die Person hat sich Zeit und Mühe gegeben einen Brief zu verfassen.«

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Schrift und Kalligrafi In den baden-württembergischen Grundschulen wird die lateinische oder die vereinfachte Ausgangsschrift unterrichtet. Im Rahmen eines Modellversuchs wurde zudem seit 2011 die "Grundschrift" unterrichtet. Am Projekt nahmen 17 Grundschulen im Bundesland teil, darunter auch die Grundschule Wertheim-Nassig. Das Projekt wurde um das Jahr 2016 politisch beendet. Die Modellschulen dürfen die Grundschrift aber weiter unterrichten und nutzen diese Chance. Constanze Schwab. Schulleiterin der Grundschule Nassig, gefällt an der Grundschrift, dass diese vereinfacht ist, da sie weniger Schleifen und Wellen hat. Zudem müssen die Kinder nur eine Schrift lernen. Bei den Ausgangsschriften werden sowohl Druck- als auch Schreibschrift vermittelt. Mit nur einer Schrift habe man mehr Zeit diese einzuüben, sagt Schwab. Der Begriff "Kalligraphie" setzt sich aus den beiden altgriechischen Worten "kalós" (schön, gut) und "graphein" (schreiben) zusammen. Allerdings ist der feine Unterschied, nämlich das Doppel-L im Wort Kalligrafie zu beachten. Dieses Wort wiederum kommt von "kállios (schöner, besser). Kalligraphie ist das schönere, bessere Schreiben. Laut Kalligraf Gosbert Stark ist die Kunst der Kalligrafie am ehesten bei erfahrenen Kalligrafen in Kursen zu lernen. Bücher können zwar hilfreich sein, geben aber keine Antwort auf Fragen oder Hilfestellung beim Übenden. Allerdings sind sie zum Nachschlagen, für Inspirationen und Vertiefen durch aus als Ergänzung zu empfehlen. In der Regel folgen kalligrafische Schriften regulierten Formen, einer strengen Disziplin, lassen aber auch eine gewisse künstlerische Freiheit zu. Bewegt man sich zwischen Harmonie und Kontrast oder zwischen Disziplin und Freiheit, so ist dies Kalligrafie. Die Schönschrift hingegen ist sehr diszipliniertes Schreiben von vorgegebenen Formen, die durch ständiges Üben eine gewisse Perfektion erlangt. Im Grunde ist der Unterschied zwischen Kalligraphie und klassische Schönschrift also nicht allzu groß. Starks Buchtipp für Interessenten am Thema lautet: "Wer nicht schreibt, bleibt dumm: Warum unsere Kinder ohne Handschrift das Denken verlernen" von Maria-Anna Schulze Brüning und Stephan Clauss.

Schriftbeispiel aus dem 19. Jahrhundert Das Foto zeigt ein Stammbuchblatt mit einer Erinnerungsbotschaft einer Freundin aus dem Jahr 1854. Die kleine Schachtel diente als eine Art Poesiealbum. Die Handschrift ist laut Ursula Wehner vom Grafschaftsmuseum Wertheim an Sütterlin ordiniert. Der Text lautet: »Dem kleinen Veilchen gleich, das im Verborgenen blüht sey immer fromm und gut auch wenn dies niemand sieht. Zum Andenken an deine Freundin Anna Bauer 1854. Laut Kalligraf Gosbert Stark basiert die Schönschrift, die in der Schule gelehrt wurde, in der Regel bis 1942 auf der Deutschen Kurrentschrift beziehungsweise Sütterlin-Schrift und der lateinischen Schrift, letztere wurde dann bis in die 1970erJahre im Fach »Schönschreiben« gelehrt und geübt.

Hintergrund Constanze Schwab

Hintergrund Leonie Weimer

Hintergrund Gosbert Stark

Hintergrund Stammbuchblatt zum Andenken Die Handschrift ist an Sütterlin angelehnt. Das Blatt ist Teil der Sammlung des historischen Vereins Wertheim im Grafschaftsmuseum Wertheim. (Inventarnummer T385)

Hintergrund Die in der Grundschule unterrichteten Schriften im Vergleich. Links: lateinische Ausgangsschrift, Mitte: vereinfachte Ausgangsschrift, Rechts: Grundschrift (an Modellschulen)

Hintergrund Stefanie Weimer