So waren die Külsheimer Markttage

Hilfreiche Kontrollen

Külsheim 14.09.2022 - 13:19 Uhr 2 Min.

Die Külsheimer Markttage waren offenbar ein Volksfest, wie man es sich wünscht: Gute Laune, aber keine Ausschreitungen. Foto: Michael Geringhoff

Das neue Modell könne durchaus Zukunft haben, sagte die Külsheimer Hauptamtsleiterin Simone Hickl-Seitz am Montag danach. Die diesjährigen Markttage waren, anders als üblich, um einen Tag kürzer ausgefallen und mussten ohne das bislang gewohnte große Festzelt mit den vorgelagerten Essensständen auskommen.

Statt derer gab es Food-Trucks und eben ein kleineres Festzelt, das dann von einem Wertheimer Gastronomen bewirtet wurde und nicht von einem der klassischen Festwirte. Letzterer hatte recht kurzfristig absagen müssen, weil er das Personal, um den großen Markt zu bespielen und hektoliterweise Bier auszuschenken, nicht hatte bereitstellen können. Vielleicht liegt genau darin der Charme der Zukunft, denn weniger Alkohol hat auch Vorteile.

Zuletzt waren die Herbstmärkte rundum mit teils massiver Gewalt aufgefallen. Beobachter machen zumeist den Alkohol dafür verantwortlich. »Die Leute sind ausgehungert und wollen endlich wieder feiern«, da schlügen manche womöglich intensiver als sonst über die Stränge, so erklärte es die Külsheimer Hauptamtsleiterin. An den Külsheimer Markttagen scheinen alle beklagenswerten Exzesse ausgeblieben zu sein. »Ein junger Erwachsener musste in Folge eines Sturzes genäht werden, mehr war nicht«, sagte Hickl-Seitz.

Natürlich lasse sich nicht jeder Ausfall unter den Gästen verhindern, aber strenge Kontrolle an der Alkoholausgabe habe hier offenbar gut gewirkt. »Der Gastronom Stefan Kempf und dessen Mitarbeiter haben konsequent jedes Mal die Ausweise kontrolliert«, sagte die Hauptamtsleiterin. Zumindest bei den jungen Leuten habe man so relativ gute Kontrolle über den Alkoholkonsum gehabt.

Reibungslose Bewirtung

Und auch darüber hinaus sei die Bewirtung »reibungslos, freundlich und mit viel aufmerksamem Personal« bestens über die Runden gegangen, auch das helfe Konflikte zu vermeiden, so Hickl-Seitz.

Auch das ist ein Resümee, das ganz anders ausfällt als bei den jüngsten Volksfesten im Umfeld. Der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf spielt die Belobigungen etwas herunter, sagt aber auch, dass Kontrolle wichtig sei. »Es gab keine Ausschreitungen, das ist schonmal ein Punkt. Für mich und mein Team war es eine totale Premiere, ich hatte aber auch den Eindruck, dass es ganz gut gelaufen ist«. Mit der Stadt Külsheim sei es Hand in Hand gegangen. »Jeder wollte, dass die Veranstaltung klappt, und das hat man dann eben am Ende des Tages auch deutlich gesehen«.

Er sei, bei Bedarf, bereit für eine Neuauflage, sagte Kempf. Simone Hickl-Seitz sagte, dass sowohl das zahlreiche Publikum als auch die Verkäufer und Schausteller des Vergnügungsparks sehr zufrieden gewesen seien und ergänzte: »Die Markttage waren kürzer, kompakter, aber klasse.« Das Konzept sei als Notlösung geboren worden, erscheine nun aber als »in jedem Fall zukunftsträchtig und ausbaufähig«.

MICHAEL GERINGHOFF