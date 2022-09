Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Hallenbäder schließen: Ja oder Nein?

Fernsehen vor Ort: Deutschlandfunk überträgt Diskussion über momentane Energieprobleme direkt aus dem Külsheimer Bad

Külsheim 28.09.2022 - 14:44 Uhr 3 Min.

Im leeren Külsheimer Hallenbad ließ der Deutschlandfunk die Energiesparmaßnahmen des kommenden Winters diskutieren. Foto: Michael Geringhoff

Külsheim ist eine von derzeit noch lediglich einer Handvoll deutscher Städte, die sich entschieden haben, die Hallenbäder über den Winter komplett zu schließen. Das Külsheimer Bad macht 44 Prozent am Gesamtenergieverbrauch der Stadt aus. »Agenda« heißt das lockere Format, in dem der Deutschlandfunk live zu Themen der Zeit berichtet.

Am Boden des leeren Hallenbads diskutierten Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann, Kämmerin Elke Geiger-Schmitt, Ex-Gemeinderat und nun Hardheimer Bürgermeister Stefan Grimm, Ralf Braun vom Stadtwerk Tauberfranken, Sportlehrerin Julia Schindler und, am Telefon zugeschaltet, Ute Vogt, sie ist die Präsidentin der DLRG.

Schwimmen als Kulturtechnik

Vogt sagte, Schwimmen sei eine Kulturtechnik, gleichzusetzen dem Lesen, Schreiben, Rechnen und dass Bund und Länder die Kommunen mit dem teuren Betrieb der Bäder allein ließen. Stefan Grimm, neuer Hardheimer Bürgermeister und DLRG-Mitglied, pflichtete ihr im letzten Punkt bei, ist unzufrieden mit der Rolle der Politik. Derzeit werde in Deutschland nach wie vor Strom über Gas erzeugt und für gutes Geld exportiert. Solange das möglich sei, seien Schwimmbadschließungen zu Lasten der Schwimmausbildung kaum zu rechtfertigen. Die DLRG-Vereine seien durch Schließungen existenziell bedroht. Erst die Corona-Sperre, nun die Gaskrise - es gehe der DLRG ans Eingemachte.

Generell meinte Grimm jedoch auch, sei es den Bürgern mehrheitlich überhaupt nicht klar, wie bedrohlich die Lage sei. Jenseits der Schwimmbäder und der Zimmertemperatur in Schulen und Behörde, stelle sich die Frage danach, was passiere, wenn die Mangellage so ernst werde, dass Unternehmen schlössen und ihre Mitarbeiter nach Hause schickten. »Wir wissen ja auch gar nicht, ob die Unternehmen dann später alle wieder aufmachen«, gab Grimm zu bedenken.

Der Külsheimer Bürgermeister Schreglmann stimmte ihm weitgehend zu, sprach von der Möglichkeit einer europäischen Rezession, die nicht so schnell zu überwinden sein werde. Öffentliche Bäder waren schon immer ein Politikum und finanzielles Verlustgeschäft, dass sich die Gemeinden für ihre Bürger geleistet haben. Külsheim hat bislang jährlich zwischen 70.000 und 90.000 Euro draufgelegt. Das ist verglichen mit anderen Gemeinden noch wenig Geld für den Zweck. Fakt ist aber, dass es streng genommen keine Unterstützung für den Betrieb gibt.

Lehrpläne der Schulen sehen Schwimmunterricht vor, sagen aber nichts zur Finanzierung der Bäder. »Das Bad ist absolut wichtig«, der Schritt es jetzt zu schließen, sei schwergefallen, betonte Schreglmann dann auch. Der aktuelle politische Rahmen gebe diese Diskussion derzeit vor. Nach überwundener Krise müsse man das Thema weiterbeleuchten, sagte Schreglmann. Auch Ute Vogt sieht das so. Die Schwimmbadinfrastruktur diene nicht nur der einen Gemeinde, sondern auch dem Umland. Da müssten Kosten - wie bei Gewerbegebieten auch - breiter und fairer verteilt werden.

Immer mehr Nichtschwimmer

Dass das Leben ohne Hallenbad sehr problematische Facetten hat, machte unter anderem die Külsheimer Sportlehrerin Julia Schindler deutlich. Zwei Jahre lang war das Schwimmen wegen Corona praktisch vom Lehrplan verschwunden, nun schließe sich wegen der Gaskrise ein weiteres Jahr an. Die Zahl der Nichtschwimmer unter den Kindern wachse dramatisch. Zusätzlich gingen die Zahlen derer DLRG-Vereinsprofis zurück, die das Schwimmen unterrichten könnten oder auch den sicheren Betrieb der Bäder und Badeseen über den Sommer hinweg garantierten. »Das Thema brennt den Eltern zunehmend unter den Nägeln«, sagte Schindler.

Differenzierte Sichtweise

Eine sehr differenzierte Sicht hatte Ralf Braun vom Stadtwerk Tauberfranken. Einen Energiemangel gebe es derzeit objektiv nicht zu beklagen. Die Maßnahmen jetzt zielten auf eine unbekannte Zukunft, die nicht unbedingt bedrohlich werden müsse. Wenn der Winter nicht allzu kalt ausfalle, seien die getroffenen Vorbereitungen ausreichend. Es sei derzeit viel Symbolik mit im Spiel.

Das Hallenbad zu beheizen, sei ein unstrittig gewaltiger Energiefaktor, wenn aber sparsame LED-Straßenlampen abgeschaltet würden, an der LED-Beleuchtung öffentlicher Gebäude gespart werde oder am Licht des Weihnachtsmarkts, dann sei das energetisch derzeit absolut nicht zwingend notwendig. »Peanuts«, wie Thomas Schreglmann es sagte. Braun hat derzeit auch Zweifel daran, ob die Bürger überhaupt bereit sind, die ihnen aufgegebenen Sparmaßnahmen mitzutragen. Sein Stadtwerk könne, auf das Fünfjahresmittel geschaut, derzeit noch keine Veränderungen im Verbrauchsverhalten ablesen. Alles wandle sich in dem Moment, da die Preise tatsächlich die prognostizierte Verdoppelung oder Verdreifachung erlebten. Im Vorgriff darauf sei die Symbolik wichtig, darin waren sich die anderen Diskutanten einig.

Etwas vom Komfort abgeben

Thomas Schreglmann betonte, dass der Durchschnittshaushalt 2600 Euro netto zur Verfügung haben müsse, um die erwarteten Energiepreise zahlen zu können. Rund die Hälfte liege darunter. Braun ergänzte, es sei keine Zeit für Panik, aber doch an der Zeit, dass jeder Einzelne etwas von seinem derzeit großen Komfort abgebe. Am Ende der Diskussion stand keine Lösung, aber die klare Erkenntnis, dass da viel mehr Dinge ineinandergreifen als eine Diskussion fassen kann.

MICHAEL GERINGHOFF