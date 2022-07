Hallenbad Külsheim bleibt kommenden Winter geschlossen

Gestiegene Gaspreise und Sorge vor Gasnotfallstufe

Külsheim 19.07.2022 - 15:05 Uhr 2 Min.

Das Külsheimer Hallenbad wird wegen der Energiekrise im kommenden Winter geschlossen bleiben. Foto: Birger-Daniel Grein

"Wir wollen als Stadt versuchen, weniger Gas zu verbrauchen, damit die Gasspeicher in Gesamtdeutschland länger gefüllt bleiben", so die Kämmerin am Montagabend in der Festhalle. Schreglmann erklärte, seit 23. Juni gelte die Alarmstufe Gas, und der Staat gehe davon aus, dass das Auftreten einer Gasmangellage im Winter mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten könnte. Darauf solle man sich vorbereiten. Es gelte die Empfehlung, bereits jetzt Gas zu sparen, damit die Gasspeicher gefüllt werden können.

Im Falle der Gasnotfallstufe würden das Hallenbad und andere öffentliche Einrichtungen von der Gasversorgung ausgeschlossen. Unabhängig von der Versorgungssicherheit spricht auch die Kostensteigerung dafür, das Bad kommenden Winter geschlossen zu lassen. Laut Sitzungsvorlage hätte sich der Jahreseinkauf Gas von netto 47.200 Euro auf 167.000 Euro erhöht. Daher wurde noch kein neuer Gasvertrag abgeschlossen. Mit der gegebenen Kostensteigerung sei ein Schwimmbadbetrieb nicht darstellbar, heißt es weiter. "Es ist auch nicht zu verantworten das knappe Gas für Schwimmbäder zu verbrauchen, wenn die Industrie stillsteht."

Die Techniker des Schwimmbads befürchten, die Anlage halte keinen Winter mit abgelassenen Heizungs- und Wasserleitungen aus. Dies würde durch die entstehenden Schäden zu einer dauerhaften Schließung führen. Daher wurde beschlossen die Beheizung auf Minimalbetrieb zu fahren. Dafür genutzt wird der alte Heizöltank. Im ersten Schritt wurden 15.000 Liter Heizöl für 1,40 Euro pro Liter gekauft. Weitere 15.000 Liter sollen bei Preisrückgang gekauft werden. Dies reicht für den Minimalbetrieb aus. Unter Volllast mit Warmbadetagen würde das Bad hingegen 100.000 Liter Öl oder eine Million Kilowattstunden Gas pro Jahr benötigen.

Schließung im Winter soll Gelassenheit für den Sommer bringen

Durch den Verzicht der Badöffnung im nächsten Winter könne man dessen Defizit 2022 deutlich senken (von geplant rund 137.000 auf rund 30.000 Euro). "So können wir gelassen Abwarten, was nächstes Jahr passiert", so die Kämmerin.

Im Landtag gebe es Überlegungen, den Umstieg von Schwimmbädern auf Pelletheizungen zu fördern. Auch die grundsätzliche Förderung von Bädern werde wieder diskutiert. Abwarten könne sich daher lohnen, so die Stadt.

Die Sporthalle, die ihre Wärme vom Schwimmbad erhält, wird weiter beheizt, jedoch mit geringerer Temperatur als bisher. So soll Sport weiter möglich sein. Zusammen mit den Hausmeistern wird jedes städtische Gebäude unter anderem hinsichtlich Heizungsart und Nutzung geprüft. Bei nur geringer Nutzung stelle man die Heizung nicht an, so der Plan. Dies würde für viele städtische Gebäude eine Schließung während der Heizperiode bedeuten. Man bedauerte, dass sich dies erneut auf die Vereine auswirken wird, sieht aber keine Alternative. Auch im Rathaus wird geprüft, ob die Temperatur gesenkt und leerstehende Räume nicht mehr geheizt werden.

Die neuen Gasverträge, die ab 1. Januar 2023 abgeschlossen wurden, bedeuten Mehrkosten ohne Hallenbad von 110.000 Euro im Jahr 2023. Durch Einsparung bei der Beheizung öffentlicher Gebäude kann laut Vorlage ein Teil der Mehrkosten reduziert werden.

Der Gemeinderat stimmte einstimmig dafür, das Hallenbad im kommenden Winter geschlossen zu halten sowie für den Ankauf des Öls und die Prüfung der Gebäude.

