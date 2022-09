Energiekrise - Wie Wertheims Schwimmhalle auf diese besondere Saison vorbereitet wird

Für Betriebsleiter Ingo Ortel ist es diesmal ganz anders

Wertheim 30.09.2022 - 14:00 Uhr 6 Min.

Vorbereitungen zur Eröffnung des Hallenbades in Wertheim am 11. Oktober.

Der Schwimmmeister und sein Team bereiten die Schwimmhalle, die unter der Sporthalle des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums liegt, derzeit auf die für 11. Oktober geplante Öffnung vor. Am Montagmorgen ist das Wasser des Beckens noch abgelassen, aus dem absenkbaren Boden sind zwei lange Paneele ausgebaut: Der Hubboden, mit dem die Wassertiefe geregelt werden kann, muss regelmäßig gewartet werden.

Die Vorbereitungen zur Eröffnung des Hallenbades in Wertheim am 11. Oktober laufen.

Dennoch ist ein Becken ohne Wasser hier ein seltener Anblick. Ortels Stimme hallt durch den großen Raum. Gleich zu Beginn räumt er mit einem Missverständnis auf: Es gibt zwar Temperatureinschränkungen - allerdings nur an den Wochenenden. »Das Wasser ist unter der Woche immer zwischen 28 und 29 Grad warm«, erklärt Ortel. »Das schwankt immer ein wenig, abhängig von den Außentemperaturen.« Nur an den Warmbadetagen am Wochenende wurde das Wasser bisher auf etwa 31 Grad aufgeheizt. Das ist in Zeiten der aktuellen Energiekrise Vergangenheit.

Wertheims Schwimm- und Turnhalle.

»Wir müssen anfahren und schauen, wie die Außentemperaturen sind«, sagt er. Überall in der Stadt wird Energie gespart, die Beleuchtung reduziert, Amtsräume nur noch auf 19 Grad geheizt, Öffnungszeiten reduziert. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hat am Montag im Gemeinderat erklärt, wo überall gespart werden muss. Auch das Hallenbad soll seinen Anteil leisten.

Deshalb fallen die Warmbadetage erst mal weg. »Das Hochheizen ist sehr energieaufwendig«, erklärt Orte. »Dementsprechend muss man die Hallentemperatur angleichen.« Jetzt werde er auch die Raumtemperaturen senken. In der Garderobe bei etwa 27 bis 28 Grad, in der Halle zwischen 29 und 30 Grad. »Wir haben immer ein bisschen Spielraum«, sagt der Betriebsleiter. »Ich empfehle den Leuten, Handtuch und Bademantel mitzunehmen.«

Bad im Sommerschlaf

Wenn Ortel das Bad im Frühjahr in den »Sommerschlaf« schickt, bleibt das Wasser erst mal drin, wird aber nicht mehr beheizt. »Wenn man längere Zeit kein Wasser drin hat, leiden die Fugen, die Fliesen fallen ab, wenn sie austrocknen.« Der Wasserdruck und dessen konstante Temperatur verhindern, dass Spannungen in die Fliesen entstehen. »Je länger man das Becken leer lässt, desto mehr Schaden entsteht.«

Dort, wo sonst keiner hinkommt.

Deshalb ist es bis auf wenige Tage im Jahr gefüllt, ein wenig ab und an eingefüllte Chlorbleichlauge verhindert Algenwuchs. »Aber wenn das Wasser grün wird, macht das nichts. Gereinigt wird vor dem Betrieb sowieso«, erklärt Ortel. Einmal pro Jahr muss das Becken mit Frischwasser befüllt werden, dann steht auch die Wartung des Hubbodens an. Der hydraulische Stempel, die Anoden zum Schutz vor Korrosion, die Elektronik, all das muss auf Herz und Nieren geprüft werden.

Am 15. September, als sich die Entscheidung für eine Öffnung abzeichnete, zog Ortel den Stöpsel. 300 Kubikmeter Wasser entleerten sich über in die Wertheimer Kanalisation. Umgerechnet sind das 1500 Standard-Badewannen mit 200 Litern. Dazu kommen etwa 12 Kubikmeter Schwallwasser, also das Wasser, was über die Überläufe in die Filter- und Heiztechnik läuft und von dort zurück ins Becken gepumpt wird.

G(eh)eizt mit Gas

Während die Entleerung etwa eineinhalb Tage dauert, nimmt das Befüllen mehr Zeit in Anspruch. »Es ginge in zweieinhalb Tagen. Aber wenn ich die Schieber zu weit aufmache, hat die Turnhalle keinen Wasserdruck, dann funktionieren nirgendwo die Klospülungen.« Vier bis fünf Tage müsse man einplanen, wenn man den weiteren Betrieb nicht beeinflussen wolle, sagt Ortel. Weitere Zeit geht für das anschließende Beheizen des Wassers drauf. »Je nach Wasser- und Außentemperatur muss man da mit vier bis fünf Tagen rechnen, um auf eine Temperatur von 26 bis 28 Grad zu kommen.«

Wärme für das Bad und die darüber gelegene Sporthalle kommt von einem Blockheizkraftwerk, das im benachbarten Gymnasium steht und mit Gas betrieben wird. Ortel hat sich Gedanken gemacht, wie man hier noch sparen könnte. »Die Wassertemperatur über Nacht abzusenken, bringt wenig«, sagt er. Das Aufheizen am Morgen sei zu energieintensiv. »Das würde nur etwas bringen, wenn man über längere Zeit geschlossen hat, so wie zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir reden gerade darüber, wann wir die Halle genau außer Betrieb nehmen.« Dann würde nur noch der Boiler laufen, um im Wasserkreislauf einen Befall der Duschen mit Legionellen zu verhindern.

Und immer wieder wird gecheckt.

»Wir werden mit Schildern an die Leute appellieren, ihre Duschzeiten einzuschränken - und damit dazu beitragen, dass die Halle geöffnet bleibt«, kündigt der Schwimmmeister an. Klar ist jetzt schon, dass man kein Babyschwimmen für Kinder unter einem Jahr anbieten werde, weil das Wasser einfach zu kalt sei. Bei den Älteren werde man es austesten. »Wenn die Leute dann sagen, das ist zu kalt, bieten wir es nicht mehr an,« kündigt Ortel an.

Persönlich, sagt er, sei er froh, dass das Bad öffnen könne. Zwar hätten ihm und seinem Team keine Kurzarbeit gedroht, weil sie wegen geleisteter Überstunden und Urlaub auch bei einer Schließung über den Winter gekommen wären. »Aber von der sozialen Komponente her ist das einfach nicht machbar.«

So sind die Schwimmkurse mehr als ausgebucht. »Es ist schlimm. Derzeit gibt es Wartezeiten von eineinhalb Jahren. Und die könnten sich jetzt noch verlängern.« Das als Folge, dass andere Bäder schließen oder ihr Angebot einschränken. »Entlastung kommt erst, wenn alle wieder anbieten.«



Noch ist das Becken leer. Das soll sich ändern.

Eine Schließung hätte auch die DRLG getroffen, deren Retter in der Halle üben und die dort auch ihren Nachwuchs trainiert. »Wir freuen uns riesig, dass das Bad öffnen kann und sind auch mit den Wassertemperaturen, die man uns bietet, zufrieden«, sagt Kerstin Mattern, Vorsitzende der Urpharer DLRG-Gruppe, die mit Wertheim eine Trainingsgemeinschaft bildet. Auch Werbachs DRLG-Helfer werden künftig in Wertheim trainieren, weil das Külsheimer Bad geschlossen bleibt. Die DLRG unterstützt im Sommer auch bei der Badeaufsicht im Freibad, fallen durch fehlende Trainingsmöglichkeiten Helfer weg, ist das auch ein Problem für die Wertheimer Bädergesellschaft, machen Mattern und auch Ortel deutlich.

Positive Reaktionen

»Die Leute sind froh, dass wir aufmachen«, beschreibt Ortel die bisher erhaltenen Reaktionen. »So gesehen ist ja kaum eine Einschränkung da. Es betrifft nicht das öffentliche Baden, höchstens die, die am Wochenende gern warm schwimmen.« Das würde in erster Linie die Rheumaliga und die Behinderten- und Rehasportgemeinschaft treffen, mit beiden hat Ortel schon gesprochen. »Es wird sicher einige geben, denen wird es dann zu kalt werden. Aber das müssen die Vereine selbst entscheiden.« Sollte es dadurch weniger Auslastung geben, will Ortel die Termine umverteilen. »Wir versuchen, Leerstände zu vermeiden, um die Energie so gut wie möglich zu nutzen.«

In dem Bad mit Baujahr 1964 ist das kein leichtes Unterfangen. »Die Bausubstanz ist natürlich nicht mehr die beste, das Alter sieht man schon«, sagt Ortel. Die Abnutzung kann er nicht reinigen, aber: »Wir sind technisch auf einem guten Stand, den Betrieb zu gewährleisten und die Hygieneparameter zu erfüllen. Natürlich ist es optisch nicht so, wie wir es uns wünschen würden.«

Neues Bad ungewiss

Den Traum von einem neuen Schwimmbad hat er noch nicht aufgegeben. 2018 war ein Bau in Bestenheid diskutiert worden, die Kosten wurden 2020 auf zehn bis 15 Millionen Euro geschätzt. Öffentlich hat man zu diesem Thema seitdem nichts gehört. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez hat schon vor der Corona-Pandemie und der derzeitigen Energiekrise klargemacht, dass man ein neues Bad aus Eigenmitteln der Stadt nicht werde stemmen können und eine mögliche Förderung des Bundes ins Spiel gebracht. Das dürfte nun in noch weitere Ferne gerückt sein.

Auf die Frage, ob er die Bürger darauf einstimmen müsse, dass kein neues Schwimmbad komme, hatte Herrera Torrez im Sommer gegenüber unserer Redaktion ausweichend geantwortet: »Es ist die Aufgabe von Politik und ihren Entscheidern dafür zu sorgen, dass das Leben besser wird und nicht schlechter. Das ist auch meine Herangehensweise, und deshalb will ich mich damit nicht abfinden.« Verzögerungen dürften nicht dazu führen, »dass gute Projekte beerdigt werden«.

Wegen der Energiekrise läuft 2022 die Saison anders an.

»Diese Krise hat keiner vorausgesehen. Und die Krise wird auch zulasten von Fördermitteln gehen«, sagt Ingo Ortel, der für die SPD auch im Wertheimer Gemeinderat sitzt. »Es wird schwierig, aber man sollte sich nicht generell davon verabschieden«, meint er. Ein neues Hallenbad bringe Vorteile, von der Energetik bis zum erweiterten Angebot. »Es wird hier nicht besser, auch technisch. Wir werden immer mehr Probleme und Kosten haben, je älter die Technik und die Bausubstanz ist.«

Am 11. Oktober soll es losgehen.

Drängender sind für Ortel aber die ganz aktuellen Herausforderungen: »Ich muss jetzt immer genau auf den Heizungszähler gucken und einen Beitrag leisten zu den Einsparungen - ohne den Badebetrieb zu sehr einzuschränken.«

Matthias Schätte

Hintergrund: So sparen andere Bäder Wertheim versucht, beim Betrieb seiner Kleinschwimmhalle Energie einzusparen, lässt die Warmbadetage entfallen und senkt die Lufttemperatur. Drastisch ist die Entscheidung in Külsheim, wo die dortige Schwimmhalle im Winterhalbjahr überhaupt nicht öffnen wird. Das Hallenfreibad in Miltenberg öffnet ab diesem Samstag seine Sauna wieder, lässt aber das Dampfbad geschlossen. Das Warmbecken wird komplett außer Betrieb genommen, das Hallenbecken auf 28 Grad temperiert. Die Planschbeckentemperatur beträgt laut Betreiber Energie Miltenberg-Bürgstadt 29 Grad. Abhängig von der Außentemperatur hofft man, auf diese Weise 15 bis 20 Prozent Energie einsparen zu können. Für vom Schulverband betriebene Schwimmhalle in Faulbach gibt es keine Pläne für eine Schließung, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Wann das Marktheidenfelder Freizeitbad Wonnemar, das nach der Insolvenz des Betreibers wieder in städtischen Händen ist, öffnen kann, steht noch völlig in den Sternen. Die Stadt Würzburg hat im Zuge von Energieeinsparungen schon mehrere Hallenbäder geschlossen. Das Familienbad Nautiland ist ab 4. Oktober für acht Wochen geschlossen - allerdings wegen Reparaturarbeiten. (scm)