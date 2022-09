Hallenbad bald offen, Wasser aber kalt

Energiekrise: Wertheimer Bädergesellschaft entscheidet

Wertheim 22.09.2022 - 13:48 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schwimmbad / Hallenbad Wertheim Bildunterschrift 2018-12-28 --> Ein kleines Hallenbad gibt es in Wertheim. Foto: Matthias Schätte

28 bis 29 Grad Celsius Wassertemperatur statt der üblichen 31 ist der Plan, einen genauen Prozentwert, wie viel Energie man dadurch einspart, kann Beier aufgrund des Alters der Gebäude nicht nennen. »Aber jedes Grad spart«, sagt er. Seit der absehbaren Gasknappheit hat man auf Signale aus der Politik gewartet, als diese nicht kamen, hat man sich vor wenigen Tagen entschieden, erklärt Beier. Mit Wolfgang Stein als Aufsichtsratchef der Bädergesellschaft sei man sich einig, auch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez lege großen Wert auf das Energiesparen.

Mit Gas beheizt

Das Schwimmbad wird durch ein gasgefeuertes Blockheizkraftwerk beheizt, das auch Wärme für die darüberliegenden Sporthallen und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium liefert. Die meisten Einsparungen würde natürlich ein komplett geschlossenes Bad bringen, doch das kommt für Beier aus zwei Gründen nicht in Frage. Einer davon ist steuerlicher Natur: Die Bädergesellschaft bildet zusammen mit der Stadtentwicklungsgesellschaft Steg und den Stadtwerken die Städtische Holding, die vom Finanzamt gemeinsam veranlagt werden. Dazu müssen sie auch technisch verflochten sein, und das geriete in Gefahr, wenn die Stadtwerke die Bädergesellschaft nicht mehr mit Heizenergie beliefert. Darin könnte ein Kostenrisiko von mehreren hunderttausend Euro stecken, sagt Beier. »Ohnehin können wir das Blockheizkraftwerk nicht komplett abschalten, weil ja Schule und Sporthalle weiter geheizt werden müssen«, erklärt er.

»Wir wollen das Gas, das wir verbrennen müssen, so sinnvoll wie möglich einsetzen.« Ein zweiter Grund für die Öffnung kommt hinzu: »Wir haben auch einen sozialen Auftrag«, sagt Beier. Schon jetzt gebe es einen großen Rückstau bei Schwimmkursen, auch die Rheuma-Liga und die Rehasportgruppen sind auf das Becken angewiesen. Auch Gruppen von DLRG und Wasserwacht nutzen das Bad für ihr Training. Angebote wie das Babyschwimmen könnten aber wegen des zu kalten Wassers gestrichen werden. »Zumindest für Kinder unter einem Jahr ist das bei den Wassertemperaturen nicht möglich«, sagt Betriebsleiter Ingo Ortel.

Laut Beier will man das Bad bis Ende März oder Mitte April in Betrieb halten - sei aber vorbereitet, wenn eine Gasmangellage eintrete: »Wenn es gefordert wird, dann schließen wir und setzen die Vorgaben um.« Am Montagabend will Beier die Einsparpläne im Gemeinderat vorstellen.

MATTHIAS SCHÄTTE