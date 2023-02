Häuser im Miniformat suchen Bauplätze am Mondfelder »Goldacker«

Fasching: Narren bei ihren Motivwagen recht kreativ - Zwischen Giraffen, Löwen, Eisbären und Beben hüpfen die Böxler Frösch

Wertheim 19.02.2023 - 18:35 Uhr 1 Min.

Gesucht: Bauplätze am Mondfelder »Goldacker«. Foto: Günter Herberich

Der Faschingsumzug bahnte sich am Sonntagnachmittag seinen Weg durch Mondfelds Straßen. »Schlechtes Wetter gibt es für einen richtigen Fastnachter nicht«, damit war für Zugführer Marcel Neuberger alles gesagt. Weder den böigen Wind noch die Regentropfen haben die rauschenden von Zuschauer noch die Akteure auf der Straße gestört. Dass der Himmel dann seine Schleusen geschlossen hielt, war das Tüpfelchen auf das i für alle Beteiligten.

Die Themen waren vielfältig, die sich die Aktiven in mehr als 24 Gruppen vorgenommen hatte. Natürlich gab es piksende Pfeile in Richtung Stadtverwaltung. Häuser im Miniformat suchten Bauplätze am Mondfelder »Goldacker«: Am goldenen Lärmschutzwall »de Lux« wurden die hohe Quadratmeter Preis mit Gold aufgewogen.

»In Deutschland läuft nix mehr rund«, war das Motto eines weiteren Motivwagens, der auch den Fachkräftemangel in allen Bereichen glossierte. » Das Dilemma mit der Fußball-WM in Dakar bekam natürlich ebenso sein Fett ab.

Kreativ waren auch die Wagenbauer von »Hier bei uns in Grünenwört« wieder dabei die im neu gebauten Fuchsbau kamen. Eine Horde Wikinger wollte das Dorf erobern, doch gegen die geballte Power der »Steampunks« hintendran hatten die keine Chance. Sie machten richtig Dampf. Mit ihren Kostümen hatten sie enormen Aufwand betrieben. Sogar eine Kanone wurde präsentiert. Da bekam der Sturmtruppler aus Star Wars große Augen am Straßenrand.

Tierisch unterwegs

Tierisch unterwegs waren sie alle, denn »Mofeld hat 'nen Zoo«. Zwischen Giraffen, Löwen, Eisbären und Beben hüpften die Frösche der Böxler Frösch. Eine große Gruppe, die schon seit Jahren der FGM die Treue hält, genauso die Sachsenhäuser Höhböck. Sie hatten ihre Ziegen mit dabei und allerlei hochprozentige Leckereien. Schmetterlinge und Blumenelfen beteiligten sich ebenso wie die Römer.

Die Handys gezückt wurden aber vor allem bei der Reise in die Steinzeit, denn die »Schnatterliesen« waren als Neandertaler unterwegs. Dazu passten die »Zugvögel« der Böxler »Wildbachperlen«. Nicht fehlen durfte Miss Piggy, die gab es gleich im Dutzend zu bestaunen bei den Damen der KFD. gher

