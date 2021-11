Händler in Wertheimer Altstadt hoffen auf ein besseres Weihnachtsgeschäft

Kunden suchen weiterhin Beratung aus erster Hand

Wertheim 08.11.2021 - 14:31 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In den Geschäften in Wertheim laufen die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft. Geschäftsinhaber wie Berthold Jäger von Leder-Jäger sind vorsichtig optimistisch, was das Weihnachtsgeschäft 2021 angeht.

Ursache waren die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und Schließungen. Für das aktuelle Jahr hoffen die Inhaber der Geschäfte in der Main-Tauber-Stadt auf mehr Kunden und Käufe.

Holger Rupprecht, Inhaber des Spielzeuggeschäfts Knecht Rupprecht, erklärte auf Anfrage unseres Medienhauses, er rechne in diesem Jahr im Weihnachtsgeschäft mit einem größeren Umsatz als 2020. »Wenn auch in geringem Maße«, schränkte er ein. Für die Bestellung orientiere er sich nicht an einem der Vorjahre. »Wir machen das gerade sehr intuitiv anhand der aktuellen Nachfrage.« Hinsichtlich der Auswirkungen von Corona auf das Geschäft zeigte er sich unsicher.

Verstärkte Präsentation

»Einerseits hoffe ich, dass wir nicht mehr schließen müssen, egal ob mit 2 G- oder 3 G-Auflage oder ohne alles, und zum anderen befürchte ich angesichts steigender Inzidenzen, dass doch wieder irgendwelche Einschränkungen kommen«, sagt er. Er setze für den Weihnachtsverkauf auf Lego, Puzzle, Spiele, Eisenbahn und Modellbau. Um Leute von einem Weihnachtseinkauf bei ihm zu überzeugen, präsentiert er seine Waren verstärkt. »Wir sind am Wertheimer Winterzauber mit einem Stand vertreten und haben an allen vier Adventssonntagen auch unseren Laden geöffnet«, erklärt er. Berthold Jäger, Inhaber des Wertheimer Geschäfts Leder Jäger, meint zum bevorstehenden Weihnachtsgeschäft: »Nachdem wir in 2020 am 15. Dezember in den Lockdown gingen, rechne ich in diesem Jahr mit mehr Besuchern, vielleicht Kunden.«

Keine speziellen Produkte

Bei der Planung der Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft könnten die Vorjahre nur bedingt als Vorbild dienen. »Der Geschmack und Bedarf ändern sich stets.« Ob es wieder Einschränkungen für Handel und Kunden geben werde, liege an den Infektionszahlen und den Belegbetten in den Hospitälern, resümierte er. »Hoffentlich gibt es aber keinen neuen Lockdown«, wünscht er sich. Für das Weihnachtsgeschäft setze man nicht auf spezielle Produkte.

»Aus meinem Sortiment eignen sich fast alle Produkte als Geschenk. Seit Jahren werden Geschenke bewusster ausgewählt.« Eine Herausforderung für den stationären Einzelhandel gebe es auch unabhängig von Corona. »Statt des Versandhandels von den 60er bis in die 2000er Jahre haben wir Kleinen jetzt das Internet als Konkurrent.« Man freue sich jedoch umso mehr, dass es noch Kunden gebe, die das Produkt in den Händen halten wollten. Zudem spüre er den Wunsch der Kunden nach einer Beratung, was Aussehen, Funktion und Qualität betrifft.

Anschauen und anfassen

Auch gebe es Produkte, die man vor Ort anschauen und anfassen müsse, um sich zu entscheiden. Besondere Aktionen zum Weihnachtsgeschäft plane er nicht. »Die Besucher und möglicherweise Kunden vom Besuch in Fachgeschäften zu überzeugen, muss ständig erfolgen«, weiß er aus Erfahrung.

Marianna Staritz-Prowald ist Inhaberin des Ladens Lifestyle. Sie verkauft dort Schmuck, Accessoires und Geschenkartikel. Im Vorjahr habe sie wegen des Lockdowns und der damit verbundenen Schließung ihres Ladens überhaupt kein Weihnachtsgeschäft gemacht. Deses Jahr habe sie Hoffnung auf Umsatz. »Ich erhoffe mir aber nicht zu viel.« Sie befürchte, dass es aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklungen wieder zu Einschränkungen kommen könnte, die ihr Geschäft belasten.

Zudem seien die Leute insgesamt zurückhaltender geworden. Einerseits würden die Lebenshaltungskosten immer teurer, andererseits seien die Leute coronabedingt noch vorsichtig, was den Einkauf im stationären Handel angehe. Daher werde es bis in das kommende Frühjahr hinein noch schwierig sein. »Ich hoffe aber, ich irre mich mit meinen Einschätzungen.« Wichtige Kunden seien die Touristen. Allerdings sei der Tourismus in der Stadt aktuell rückläufig. »Noch wesentlich stärker als in den Herbst- und Wintermonaten in den Jahren vor Corona«, meint sie.

Keine zusätzlichen Waren

Für das Weihnachtsgeschäft habe sie keine zusätzlichen Waren bestellt. Sie sei vorsichtig, da unklar sei, wie es sich entwickle. »Ich setze auf meinen vorhandenen Bestand.« Positiv findet sie, dass Märkte von den Randbereichen in die Altstadt geholt werden. Das locke Menschen in die Stadt. Optimierungsbedarf sieht sie jedoch bei den Standorten der Stände. Es dürfe nicht sein, dass Stände Schaufenster von Geschäften verdecken, wie es bisher geschehen ist.

Renate Pfeifer-Grein, Inhaber des Geschäfts Flo 7 für Basteln, Schreiben und Schenken, geht 2021 von einer verhaltenen Steigerung ihrer Umsätze im Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr aus. Bei der Bestellmenge orientierte sie sich an den Werten aus 2019. Gleiches gelte für die Art der Waren, die im Weihnachtsgeschäft besonders gut laufen. »Dazu gehören Schultaschen und Schulrucksäcke sowohl für Erstklässler als auch für die weiterführende Schule sowie besondere, hochwertige Schreibgeräte.« Auch Bastelmaterial und Dinge zum Selbstgestalten seien beliebt. Gerecht werden wolle man auch dem Trend zum umweltbewussten Einkauf, zum Beispiel mit natürlichem Geschenkpapier. Auch sie äußerte die Befürchtung, dass sich die steigenden Coronafallzahlen negativ auf das Weihnachtsgeschäft auswirken. »In Gesprächen mit den Kunden merke ich deren Unsicherheit«. Die Leute trauten sich nicht mehr so viel heraus. In Sachen Werbung für ihr Geschäft setze sie auf die Sozialen Medien, erklärt sie abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN