Händels "Messias" geht den Sängern schon locker über die Zunge

Chorproben: Stiftschor übt mit Bezirkskantor das Oratorium - Erste Kostprobe diesen Freitag in der »Langen Nacht« in Wertheimer Stiftskirche

Wertheim 26.10.2022 - 17:47 Uhr 2 Min.

Mit Stimmbildung und Lockerungsübungen fangen die Chorproben mit Carsten Wiedemann-Hohl im Wertheimer Stiftshof an. Foto: Petra Folger-Schwab

Gleich nach Pfingsten habe er mit 30 Teilnehmenden aus dem »alten« Chor angefangen, so der Bezirkskantor, der seit April 2022 im Dienst ist. Er habe bewusst ein populäres Werk als Projekt gewählt, das mit dem Konzert am 4. Advent seinen Abschluss findet.

Nach den Sommerferien habe man mit Plakaten und persönlich Werbung auch überregional und ökumenisch gemacht. Mit Erfolg. Sogar aus Lauda kommen Choristen, auch Katholiken haben den Weg in den Stiftshof gefunden.

Jetzt laufe die »fokussierte Probenarbeit«, so der 35-Jährige. Jede Woche komme man mittwochs um 19.30 Uhr für zwei Stunden zusammen. Einmal im Monat setze man sich ab 21 Uhr am Stammtisch zusammen, um auch soziale Kontakte zu pflegen. Menschen von Mitte 20 bis über 80 Jahren singen im Chor. Die Stimmen sind bis auf den Tenor gut besetzt. Dass Tenöre rar sind, sei überall so.

Unser Medienhaus war bei einer Probe dabei. Stimmbildung ist zu Beginn angesagt. »Ha-ha-ha, Hallo-o-oooo«, »bon giorno donna bella andiamo« und »Johanna, Johanna, Johanna-a-a« spricht oder singt Carsten Wiedemann-Hohl vor, spielt dazu auf dem Keyboard. »Mehr H, die letzten drei Töne mehr betonen«, ruft er dem Chor zu. Lockerungs- und Atemübungen runden das Aufwärmprogramm ab. Im Sitzen geht es weiter, aber dann heißt es wieder aufstehen und: »Seid ihr noch da?« Hoch konzentriert müssen die Choristen sein, hoch konzentriert der Chorleiter.

Separat geübt

Auf die Ansagen muss man schnell reagieren. »Die Last ist leicht« ist eine schwierige Stelle, die viel Probenzeit in Anspruch nimmt. Die Verteilung der Silben ist nicht einfach, Sopran, Tenor, Bass und Alt üben separat, dann gemeinsam. Am Ende der Probe stehen alle auf und singen zusammen: »Sein Joch ist sanft, die Last ist leicht«, ein harmonischer, vierstimmiger Abschluss.

Mega Spaß mache das Singen, das sie so lange entbehrt hätten, so eine Choristin. Manche haben das Oratorium früher schon gesungen, viele noch nie. »Ich übe zuhause,« sagt eine Sopranistin.

»Meine Stimme habe ich mir heruntergeladen und singe dazu.« Eine andere hat das Werk auf CD, hört es oft und singt mit. Möglichst auswendig soll gesungen werden. Das ist noch ein Stück Arbeit.

Es wird Mitte November noch ein Probenwochenende geben, so der Bezirkskantor. Die »heiße Phase« sei angelaufen. Das weltbekannnte »Halleluja« habe man schon drauf, damit sei man im Juni gestartet. Erst bei der Generalprobe treffen die vier Solisten und das etwa 16-köpfige Orchester aufeinander. Ein Konzertmeister kümmere sich darum, was üblich sei.

Die Kirchengemeinde Wertheim lädt an diesem Freitag, 28. Oktober, ab 20 Uhr zur »Langen Nacht in der Stiftskirche« ein, in der laut Ankündigung die Kirche mit allen Sinnen neu entdeckt werden kann. Beim Programmpunkt »Ein Halleluja für Wertheim« ist ein Teil des Stiftschors dabei.

Am 18. Dezember, um 19 Uhr, findet dann der »Messias« mit Solisten, Chor und Orchester in der Stiftskirche statt.

pefs