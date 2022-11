Gymnasiasten erlaufen mit Sponsorengeldern 15.170 Euro für den Verein Lift

Benefizlauf: Schüler des Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) laufen mit einem neuen Konzept an der Main-Tauber-Halle

Wertheim 11.11.2022

Spende und Fazit mit teils unglaublichen Laufleistungen beim DBG-Benefizlauf. Foto: Michael Geringhoff

»Ganz wichtig«, sagt auch Schulleiter Reinhard Lieb. Was an da in Sachen Kompetenz und Sachkunde unter den Organisatoren durch Zeitverzug und natürliche Fluktuation erst einmal weg sei, dass komme so bald nicht wieder. Gerade in diesem Jahr sei der Benefizlauf eine gewaltige Herausforderung für die organisierenden Schüler gewesen.

Was es ausmachte, war unter anderem der neue Ort, denn der Lauf - bislang fand er auf der Kreuzwertheimer Sportanlage statt - war auf den Platz an der Main-Tauber-Halle verlegt worden.

»Toller Erfolg«

Das bedurfte eines gänzlich neuen Konzepts, wie Jule Weinmann aus dem Organisationsteam sagte. »Und dennoch ein toller Erfolg«, fand Malena Reiss - nicht, um sich selbst zu loben, sondern das gewaltige Ergebnis, dass Läufer und Sponsoren für den guten Zweck erreicht hatten. Insgesamt 15.170 Euro waren für den Verein »Lift« - er verschafft indischen Mädchen und jungen Frauen Bildungschancen - zusammengekommen. »Für uns ist das eine wirklich gewaltige Großspende« hatte der sehr beeindruckte Lift-Vertreter am eigentlichen Lauftag gesagt.

Neue Hilfsprojekte

Der Verein wird mit dem Erlös des DBG-Laufs zwei neue Hilfsprojekte starten, unter anderem 25 jungen Frauen eine in Indien staatlich anerkannte Hilfskrankenschwesternausbildung finanzieren.

Die größten Laufsponsoren waren die Firmen Pink, Lenz und Szabo. 255 Läufer, viele zusätzlich gesponsert durch Eltern, Großeltern und Verwandte, haben richtig Strecke gemacht und fast 2800 Kilometer zurückgelegt.

Felix Diehm (Jahrgangsgruppe 2008/2009) ist alleine knapp 63 Kilometer gelaufen, bei Mathilda Momberg (2006/2007) waren es 54 Kilometer, und bei Hendrik Erdniß (2010/2011) waren es mehr als 52 Kilometer. Seine Familie hat dann auch den Einzelpokal mit knapp 150 Kilometern geholt.

Größter Einzelbetrag

Christoph May hat, gesponsert durch Pink, den größten Einzelbetrag von 336 Euro erlaufen. Einzelpreise gab es auch für den FC Eichel, Lenz Laborglas und für Sabine Bernhard - sie hatte am Lauftag unglaubliche 75 Streckenkilometer hinter sich gebracht.

Die anderen Altersgruppensieger waren: Emilia Hüttermann, Marvin Nagy, Elaina Schwarz, Henri Hauck, Frederic Merklein, Ella Ullrich, Maximilian Oetzel, Milena Marie Lorenz, Karla Strucic, Emilia und Antonia Bentink, Alina Heinrich, Jonathan Erdniß, Jonas Roos und schließlich Tiffany Sämann.

