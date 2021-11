Gute Zutaten braucht es für den guten Lebkuchen

Weihnachtsgebäck: In der Waldenhausener Bäckerei Göpfert werden zwei Sorten hergestellt

Wertheim 27.11.2021

Die unterschiedlichen Formen der Lebkuchen werden von Hand mit entsprechenden Formen ausgestochen. Foto: Gunter Fritsch

Bäckermeister Matthias Göpfert garniert die Lebkuchen auf dem Backblech aus. Foto: Gunter Fritsch

Zwei Sorten von Lebkuchen werden in der Backstube der Wertheimer Bäckerei Göpfert in Waldenhausen an diesem Montag hergestellt. Während das traditionelle Weihnachtsgebäck, Zimtsterne oder Vanillekipferl, zu den Produkten gehören, die in der Bäckerei Göpfert jedes Jahr stark nachgefragt seien, seien die Lebkuchen im Sortiment lediglich "Zusatzgebäck", wie Seniorchef Matthias Göpfert erläutert. Seine Erfahrungen zeigen: Printen oder Elisenlebkuchen sind Produkte, die sich vor allem in Großstädten gut verkauften. Im eher ländlich geprägten Raum rund um Wertheim sei das nicht unbedingt der Fall.

Lebkuchenweihnachtsbaum.

Hochwertige Zutaten

Edle, hochwertige Zutaten, das ist für Konditor Michael Göpfert das A und O eines guten Lebkuchens. So besteht der Honigkuchen, der an diesem Vormittag hergestellt wird, vor allem - wie der Name es schon verrät - aus Honig. "Bei der Auswahl des Honigs sollte man allerdings darauf achten, dass dieser nicht zu intensiv schmeckt", sind es darüber hinaus der Zucker und die Gewürze, die das Aroma des Gebäcks ausmachen.

Die Herstellung von Lebkuchen ist vielfach Handarbeit: Rosinen, Haselnüsse, Mandeln und eine kandierte Kirsche sorgen für das spätere Aussehen des Lebkuchenmanns. Foto: Gunter Fritsch

Weil der Teig einen so hohen Anteil an Zucker enthält, ist er besonders lange haltbar. Lebkuchen gelten als Dauergebäck und haben damit auch die Eigenschaft, nach einer bestimmten Aufbewahrungszeit hart zu werden. Weizen- und Roggenmehl, Honiggewürz und eine geringe Menge an Eigelb und Hirschhornsaltz als Backtriebmittel weitere Zutaten des Teigs. Nach dem Ausrollen, das noch eine Maschine übernimmt, beginnt die eigentliche Handarbeit.

Lebkuchenmann.

Michael Göpfert sticht mit großen Formen aus dem Teig Sterne, Weihnachtsbäume und Männchen aus, so wie man es von der privaten Weihnachtsbäckerei kennt. Danach erhalten die Lebkuchen ihre eigentliche Dekoration: Der Lebkuchenmann bekommt Augen aus Rosinen, die Nase ist eine kandidierte Kirsche, die Knöpfe seines Leibchens sind aus Haselnüssen, die Füße mit Mandeln belegt.

Die Honiglebkuchen erhalten mit der Überziehmaschine eine Schokoladenunterseite. Foto: Gunter Fritsch

Guss aus Kuvertüre

Nach dem Backen erhalten die Honiglebkuchen auf ihrer Unterseite noch einen Guss aus Kuvertüre. Die herbe Schokolade befindet sich in einem metallenen Bottich: Göpfert taucht die Lebkuchen mit ihrer Unterseite kurz in die braune, warme Masse, schüttelt das Gebäck immer wieder nur kurz ab, bis nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Schokoladenüberzug am Teig haftet und legt die Lebkuchen zum Trocknen der Schokolade schließlich auf ein Blech mit Backpapier.

Lebkuchenstern.

Ganz mit Schokolade überzogen werden dagegen die Elisenlebkuchen, die im Unterschied zum Honiglebkuchen nicht aus Lebkuchenteig sondern aus sogenannter Lebkuchenmasse ohne Mehl bestehen. Diese Masse wird aus Haselnüssen, Mandeln und Marzipanrohmasse plus einer Reihe von Gewürzen hergestellt. Nach dem Backen können die Lebkuchen entweder mit einer hellen Glasur werden oder mit dunkler Kuvertüre überzogen werden.

Lebkuchenweihnachtsbaum.

Konditor Michael Göpfert wirft dazu die Überzugmaschine an. Sie kann beides: Lebkuchen nur von ihrer Unterseite mit Kuvertüre versehen oder - wie im Falle der Elisenlebkuchen - das komplette Gebäck in tiefe dunkle Schokolade hüllen. Solange die Schokoglasur noch nicht fest ist, haften Mandelstücke auf dem Lebkuchen. Gerne sternförmig ausgerichtet, wie man sie aus den Auslagen der Geschäfte kennt.

Ein Blech voller Lebkuchen holt Michael Göpfert aus dem Ofen. Foto: Gunter Fritsch

Rezept: Elisenlebkuchen Zutaten für etwa 30 Stück: Fünf Eier 250g Zucker 200g Marzipanrohmasse 1 Beutel (15g) Lebkuchengewürz 1 unbehandelte Zitrone 100g Zitronat 100g Orangeat 200g gemahlene Haselnüsse 100g gemahlene Mandeln 30 Oblaten (Durchmesser: sieben Zentimenter) 200g dunkle Kuvertüre Zubereitung: Backofen auf 160 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen Eier, Zucker, Marzipan zu einer sämigen Masse schlagen Zitronenschale abreiben und in die Mischung einrühren Zitronat und Orangeat fein hacken und zusammen mit den anderen Zutaten ebenfalls unter den Teig rühren Oblaten auf einem Backblech mit Backpapier auslegen und jeweils mit einem Teighäufchen belegen Etwa 20 Minuten backen, auskühlen lassen und anschließend mit der Kuvertüre überziehen. gufi