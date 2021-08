Gute Stimmung in Wertheim

Shoppen & Schöppeln: Verkaufsoffener Sonntag lockt nach zaghaftem Beginn viele Menschen in die Stadt

Wertheim 16.08.2021

Für Farbe in der Fußgängerzone sorgt der Stand von Alexander Geeb aus Marktheidenfeld. Die Wertheimer Innenstadt ist bei "Shoppen & Schöppeln" am Sonntag voller Menschen, und alle Straßencafés sind besetzt. Das Duo Tutti Frutti sorgt für den musikalischen Background. Beim ersten "Shoppen & Schöppeln" haben sie sich kennengelernt und treffen sich seither jedes Jahr in der Wertheimer Innenstadt auf ein Gläschen Wein (von links): Astrid Kippes, Martin und Heidrun Müller, Simone Penning-Spatz und Toni Spatz sowie Karin Sorger.

»Wir sind früher schon immer gerne an Mariä Himmelfahrt zum Bummeln nach Wertheim gefahren«, erklärte Simone Penning-Spatz, die sich zusammen mit ihrem Mann Toni sowie Martin und Heidrun Müller, Astrid Kippes und Karin Sorger vor Heidis Wäschelädle einen trockenen Rosé vom Weingut Alte Grafschaft schmecken ließ. Die Sechs haben sich beim ersten »Shoppen & Schöppeln« 2016 kennengelernt und sich seither jedes Jahr auf einige Weinproben in der Wertheimer Innenstadt getroffen und gemeinsam einen schönen Tag verbracht. Alle sind sich einig: »Wenn es diese Veranstaltung nicht schon gäbe, sie müsste unbedingt erfunden werden.«

Darin sind sich auch die Wertheimer Einzelhändler einig, die am Sonntag ihre Geschäfte für die einheimischen und auswärtigen Besucher öffneten. »Es fing wegen der hohen Temperaturen zwar etwas zaghafter an als in den Jahren zuvor, aber im Laufe des Nachmittags füllte sich die Innenstadt zusehends«, erklärte Kathleen Nitschel, Leiterin des Referats Innenstadt- und Veranstaltungsmanagement, die in diesem Jahr für die Organisation verantwortlich zeichnete.

»Die Stimmung im Einzelhandel war trotz des etwas schleppenden Beginns, der vielleicht auch mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Marktheidenfeld zusammenhing, sehr gut«, erklärte sie. »Wir haben im Vorfeld viele Mails von Händlern bekommen, die sich über die Möglichkeit freuten, ihren Laden an diesem Sonntag öffnen zu können.« Und die Kunden freuten sich im Gegenzug über das niederschwellige Angebot, sich in den Geschäften bei einem Gläschen Wein umschauen zu können, ergänzte Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager.

Eine besondere Atmosphäre herrschte nicht nur auf dem Marktplatz, wo die Plätze in fast allen Straßencafés besetzt waren und vor der Wertheimer Zeitung die Möglichkeit bestand vom Handtuch bis zum Babylätzchen Stoffwaren von der Weberei Pahl aus Külsheim individuell besticken zu lassen. Auch im Innenhof zwischen Eichel- und Nebenzollgasse herrschte südliches Sommerfeeling. Christine und Heiko Gesella vom Bekleidungsgeschäft Zeitzeichen luden die Besucher nicht nur zu einem Schoppen ein, sondern verkauften Softeis gegen eine Spende. Mit den Einnahmen werde man die Fluthilfeaktion des Lions Clubs Wertheim unterstützen, berichten die beiden.

Nicht nur vom Wein- und Einzelhandelangebot zeigten sich die Besucher begeistert, auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen und hören lassen. Auf dem Marktplatz sorgte das Duo Tutti Frutti aus Würzburg für Unterhaltung. Herby Siedler, besser bekannt als Percussionist des Trios Frankinelli aus Würzburg, und Gitarrist Christopher Heck unterstrichen die mediterrane Stimmung auf dem Marktplatz mit ihren musikalischen Darbietungen.

Auch verschiedene Hobbykünstler stellten neben Teresa Paulo, die ihr Atelier Corage geöffnet hatte, ihre Werke in der Innenstadt aus. Alexander Geeb aus Marktheidenfeld, ein bei fast allen Veranstaltungen gern gesehener Gast in der Stadt, präsentierte seine Gemälde. Er stellte nicht nur seine neuesten Bilder vor, sondern bot Kindern auch die Möglichkeit, angeleitet von einem Profi die ersten Schritte auf dem Weg zum Künstler zu unternehmen. »Malen macht einfach Spaß und ist für mich eine besondere Art der Entspannung«, sagte er.

In der Nebenmaingasse hatte Maria Lindner aus Kreuzwertheim ihren Stand aufgebaut und bot Erzeugnisse ihrer Flatter Factory an. Ihre humorvollen Tonhühner kamen bei den Passanten sehr gut an. Zudem assistierte sie dem Zauber Halli Galli alias Jens Gall aus Bestenheid bei seinen Tricks. »Normalerweise trete ich auf Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern auf. Da ist, anders als hier, nicht ein ständiges Kommen und Gehen«, sagte der Hobbymagier, der sich als Entfesselungskünstler betätigte und mit seinen Späßen die Lacher auf seiner Seite hatte.

Viel Spaß hatten auch die Besucher in den beiden Wertheimer Museen, die am Nachmittag zu verbilligten Eintrittspreisen geöffnet hatten. Im Glasmuseum konnten sich die Besucher vom Glasbläser ihr individuelles Kunstwerk blasen lassen, und Brigitte Dosch schenkte in der zweiten Etage unter der Überschrift »Junger Wein in alten Gläsern« einen guten Schluck aus und gab interessante Informationen zur Geschichte des Glases.

Peter Riffenach

Hintergrund: Shoppen & Schöppeln Die Idee, am Feiertag Mariä Himmelfahrt, an dem in vielen bayerischen Gemeinden die Geschäfte geschlossen sind und die Arbeitnehmer frei haben, im baden-württembergischen "Ausland" etwas Besonderes zu bieten, wurde erstmals 2016 in die Tat umgesetzt. Auch vorher schon hatten die Besucher aus dem bayerischen Umland an ihrem freien Tag gerne einen Bummel durch die Wertheimer Innenstadt unternommen, aber seither kommen sie an diesem besonderen Tag mit seinem außergewöhnlichen Angebot noch lieber und deutlich zahlreicher in die Stadt am Main-Tauber-Eck. Weil in diesem Jahr der katholische Feiertag, der an die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel erinnert und im fünften Jahrhundert von Bischof Kyrill von Alexandrien eingeführt wurde, auf einen Sonntag fiel, entschied sich die Stadtverwaltung dafür, den im Frühjahr ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Ostermarktes nachzuholen. riff