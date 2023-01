Gutachterausschuss hätte auch anders entscheiden können

Bodenrichtwerte: Entscheidung des Gremiums für einheitlich 139 Euro in Sonderriet sorgt weiterhin für Unverständnis in der Ortschaft

Wertheim 24.01.2023 - 14:14 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

In einem Schreiben an die Redaktion kritisiert Kempf erneut, »die Ungleichbehandlung« bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte in einzelnen Wertheimer Ortschaften. Während für alle Wohnbaugebiete in Sonderriet - unabhängig vom Jahr ihrer Erschließung - einheitlich 139 Euro je Quadratmeter festgelegt wurden, habe es etwa in Dertingen, Dietenhan, Nassig, Kembach, Mondfeld, Urphar und Waldenhausen sehr wohl eine Differenzierung zwischen älteren und neueren Wohnbaugebieten gegeben.

In diesen Ortschaften weiß Kempf von Grundstücksverkäufen in älteren Wohngebieten, deren Preise nach Auswertung der Kaufpreissammlung deutlich unter den Kaufpreisen in Neubaugebieten gelegen hätten.

In der Folge seien die Bodenrichtwerte vom Ermittlungsstichtag 31. Dezember 2020 vom Gutachterausschuss auf den die Wertermittlung zum Stichtag 1. Januar 2022 »eins zu eins übertragen« worden und liegen »deutlich unter den Bodenrichtwerten, die für die jeweils zuletzt erschlossenen Wohngebiete in diesen Ortschaften festgesetzt wurden«, fasst er seine Recherchen zusammen. Und noch etwas ist Klaus Kempf aufgefallen: Bei der Festsetzung der Bodenrichtwerte für die älteren Wohngebiete in Sonderriet auf 139 Euro je Quadratmeter berufe sich der Gutachterausschuss auf das »Vergleichswertfahren«.

Das müsse immer »vorrangig« für die Ermittlung der Bodenrichtwerte angewandt werden für Gebiete »ohne oder mit geringem Grundstücksverkehr«, weist Kempf auf den entsprechenden Paragrafen der Immobilienwertermittlungsverordnung hin. Dort stehe allerdings auch, dass bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte in solchen Gebieten »Kaufpreise und Bodenrichtwerte aus vergleichbaren oder aus vorangegangenen Jahren herangezogen« werden können.

Klaus Kempf fragt sich nun, warum der Gutachterausschuss nicht von seinem Ermessen Gebrauch gemacht und diese Regelung bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte in Sonderriet angewandt hat.

gufi