Gut gelaunt übers Parkett gefegt

TC-Sommernachtsball: Orchester Manhattan Six mit Profi-Schlagzeuger Robert Strobel heizt die Stimmung an

Wertheim 15.05.2022 - 11:48 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Sommernachtsball des TC '88: Endlich wieder mit Elan und befreit tanzen. Foto: Michael Geringoff Ausgelassene Party-Stimmung beim TC-Sommernachtsball 2022. Foto: Michael Geringhoff Beim Sommernachtsball des TC '88 waren ausnahmslos alle gut drauf. Foto: Michael Geringhoff

Viele Vögel hätte man als Veranstalter gezeigt bekommen, als der Vorstand des TC '88 im vergangenen Dezember einen neuerlichen Anlauf zum Sommernachtsball aufs Parkett gelegt hatte: »Und da sind wir nun«, freut sich Lettmann. Als ungeheuer befreiend hat es nicht nur der Tanzclub aufgenommen, auch die gut 150 Tanzpaare aus der Region hatte absolut nichts mehr auf den heimischen Sofas gehalten.

Endlich wieder

Da waren so viele »Endlich-Wieder«: Endlich wieder tanzen, endlich wieder Live-Musik, endlich wieder die schicken Kleider hervorholen, endlich wieder die Leichtigkeit im Leben spüren. »Es ist super, die Leute sind fantastisch, und da sind absolute Spitzentänzer darunter, es macht ungeheuren Spaß«, so hat es Robert Strobel gesehen.

Der 58-Jährige war - relativ unbeobachtet - dennoch der wichtigste Mann des Abends. Strobel ist Profi-Schlagzeuger, gehört als solcher auch zum Stamm des Tanzorchesters Manhattan Six, das sich der TC '88 für den Abend geleistet hatte. Auf einen wie Strobel kommt es an. Versierte Tänzer bemerken jegliche »Taktlosigkeit« auf der Stelle. Die Expertise funktioniert natürlich auch in umgekehrter Richtung. Strobel erkennt die echten, geschmeidigen, engagierten und leidenschaftlichen Tänzer. »Phantastisch«, schwärmt er.

Das lohne sich auch für ihn als Profi, das mache richtig Spaß, da komme ganz viel auch von der Tanzfläche auf die Bühne und das Orchester zurück. Man könne es ja ruhig offen sagen: Mancherorts bekämen die Leute nur mit Mühe überhaupt einen Discofox auf die Reihe, der Sommernachtsball sei da eine ganz andere Liga.

Laue Sommernacht

So schön es ist und so sehr es auch stimmt, so ist es dennoch kein echtes Wunder, denn der TC '88 und der Sommernachtsball haben einen Ruf, und der hallt in weitem Umkreis. Die meisten Karten sind bündelweise an Tanzklubs und Wettbewerbstänzer aus der Region gegangen. Ach, und übrigens: Die Sommernacht, sie war lau.

MICHAEL GERINGHOFF