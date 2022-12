Gustis Gedanken: Kleine Dinge zählen

Wertheim 02.12.2022

Jetzt endlich auf meine alten Tage kann ich doch noch so ein schönes Geschäft eröffnen. Einen Laden, von dem alle Wertheimer, ja die ganze Umgebung nur träumen können. Einen kleinen Laden, der ohne Auto zu erreichen ist und in dem aber unsere bescheidenen Träume erfüllt werden. Er muss nicht groß sein, dieser Laden, aber eines ist mir wichtig: Er muss viele kleine Schubladen haben, die bis zur Decke reichen, so ähnlich wie beim Handloser. Dieses Bild steht mir ewig vor Augen.

Nun kann dieser Traum vielleicht wahr werden. Denn die Schrauben für die erste Schublade könnte ich schon zusammenbringen. Das habe ich meiner vorigen, verzweifelten Kolumne zu verdanken, als ich beschrieb, wie schwer es ist, zwei Schrauben im Baumarkt zu kaufen. Nur zwei Schrauben für meine Blumenpresse! Keine Chance! Die hätte ich halt anstandslos bei eben diesem Handloser bekommen. Nachdem nun auch noch der "Kappes" zu gemacht hat, (auch so ein freundlicher, persönlicher Laden), schien die Sache aussichtslos, bis - ja bis ich in der Kolumne davon erzählte.

Jetzt scheint es, ich könnte (fast) wirklich einen Schraubenladen aufmachen. Ich bin fassungslos! Es war wie Weihnachten, als sich so viele liebe Menschen spontan bei mir meldeten, telefonisch oder beim Einkaufen, auf dem Weihnachtsmarkt im Städtle und sogar beim Friseur sprach mich ein mir völlig fremder Mann an, ob ich noch welche brauche. Mir scheint, auch Männer lesen die Kolumne. Sie alle versprachen, dass sie bestimmt zwei solche passende Schrauben haben. Einige machten sich die Mühe bei mir vorbei zu kommen und eine Musterschraube abzuholen. Das gibt es tatsächlich noch in unserer hektischen Zeit! Es ist, wie ich finde, mein kleines, persönliches Weihnachtswunder! Die zwei Schrauben sind inzwischen an meiner Blumenpresse und ich musste schließlich den weiteren hilfsbereiten lieben Menschen absagen - ich brauche halt nur zwei Schrauben.

Ist das nicht schön, so viel Freude zu erleben? Ich bin so dankbar dafür. Mein Gewissen meldet sich: Hätte ich auch sofort so reagiert wenn ich gelesen hätte, dass jemand dringend irgendetwas sucht? Oder wäre es bequemer, einfach nicht zu reagieren? Ich glaube, ich habe etwas gelernt aus dieser Geschichte. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die zählen. Die sind meist kostenlos und doch so unendlich wertvoll!

Gusti Kirchhoff