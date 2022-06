Zukunft der Grundschule Uissigheim weiter offen

Bildung: Eltern und Ortschaftsrat setzen sich für den Erhalt ein - Gemeinderat hat Entscheidung vertagt

Külsheim 28.06.2022

Der Grundschule Külsheim-Uissigheim droht zum Ende des Schuljahrs die Schließung. Eltern und Ortschaftsrat setzen sich für den Erhalt ein. Foto: Birger-Daniel Grein

Ursprünglich sollte der Gemeinderat Külsheim in seiner Sitzung am Montagabend über die Schließung entscheiden. Der Punkt wurde auf Bitten von Ortschaftsrat und Eltern von der Tagesordnung genommen.

Im Vorfeld der Sitzung sprach unser Medienhaus mit Danielle Krank, Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule Uissigheim. Kurz vor den Pfingstferien habe man erfahren, dass die Schule auf der Kippe steht, sagte sie. Aktuell besuchten 26 Kinder die Grundschule des Ortsteils, so die Vorsitzende. Sie werden von drei Lehrerinnen unterrichtet.

Die Schule hat zwei Klassen, wobei jeweils Klasse eins und zwei und Klasse drei und vier eine Gemeinschaft bilden. Elf der Schüler kommen aktuell aus den Külsheimer Ortsteilen Uissigheim und Eiersheim, der Rest aus Nachbargemeinden, hauptsächlich aus Gamburg.

Retter aus Gamburg

Laut Krank ist das bereits seit zehn Jahren so geregelt. Da Gamburg in einem anderen Schulbezirk liegt, ist dafür ein Antrag beim Schulamt nötig, der bisher genehmigt wurde. Seit der Bildungscampus in Werbach fertig ist, würden nur noch Anträge für den Besuch in Uissigheim genehmigt, wenn schon die Geschwisterkinder dort zur Schule gehen. »Die Gamburger Kinder retten unsere Schule schon seit Jahren.«

Nur noch 21 Kinder

Krank erklärte weiter: »Im nächsten Schuljahr werden es insgesamt nur noch 21 Kinder in der Grundschule Uissigheim sein.« Laut Alois Schmitt, Amtsleiter des staatlichen Schulamts Künzelsau, gibt es keine Mindestschülerzahl zum Erhalt eines Schulstandorts. »Eine jahrgangsübergreifende Klasse kann ab 26 Schülerinnen und Schülern geteilt werden«, erklärte er weiter.

Somit wäre ab kommendem Schuljahr nur noch eine Klasse in Uissigheim möglich, in der die Kinder der Klassen eins bis vier gemeinsam unterrichtet würden. Krank betonte: »Eine solche Kombiklasse eins bis vier unterstützen wir aus pädagogischen Gründen nicht.« Der Altersunterschied sei einfach zu groß.

Neue Vorschüler vorgesehen

In den Pfingstferien seien viele Familien in Urlaub gewesen, daher habe man gleich nach den Ferien ein Treffen aller Eltern der Schule sowie der Vorschuleltern einberufen. Dort besprach man das weitere Vorgehen. Zum Erhalt der Schulen sollen Vorschüler aus den Kindergärten Steinbach und Hundheim gewonnen werden.

Argumente für die Grundschule seien kleine Klassen, familiäre Klassenverbände und Zeit der Lehrer für individuelle Förderung des einzelnen Kindes. Auch als kleine Schule biete man zudem viele Projekte und Ausflüge, teilweise auch in Kooperation mit der Grundschule der Pater-Alois-Grimm-Schule (PAGS) Külsheim.

Der eindeutige Wunsch der Eltern ist der langfristige Erhalt der Grundschule. Dazu gebe es verschiedene Konzepte, so Krank. Auch eine Kooperation mit der PAGS sei möglich.

Bürgermeister Thomas Schreglmann verwies obendrein auf die schwierige Personalsituation bei Grundschullehrern generell. Die Gewinnung von Schulleitern für Grundschulen sei schon lange fast unmöglich. »Sie sind im ländlichen Raum so etwas wie Gold.«

Das Schulamt habe signalisiert, man versuche, die Versorgung mit drei Lehrern sicherzustellen, könne dies für das nächste Schuljahr aber nicht garantieren. In der Gemeinderatssitzung dankte Krank dafür, die Entscheidung der Schließung zu verschieben.

Es sei nun aber wichtig bei der Konzeptfindung zum Erhalt, Gas zu geben, denn das Schuljahr neige sich dem Ende.

Freia Behringer-Hoffmann, Elternteil Uissigheimer Grundschüler, betonte, man reiße die Kinder bei einer Schließung aus etwas Gewachsenem heraus. Zudem würde ein Wechsel der Kinder an die PAGS deren Klassen weiter vergrößern.

»Eltern und Kinder hängen in der Schwebe, wie es weiter geht«. Dies belaste die Bedeutung schnellen Handelns, so Behringer-Hoffmann abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN