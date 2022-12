Grundschule Kreuzwertheim erhält neue Werkraumausstattung

Schulverband: Altes Mobiliar soll laut Klaus Thoma und Thea Kohlroß verkauft werden - Neue Matten und Geräte

Kreuzwertheim 06.12.2022 - 13:48 Uhr 2 Min.

Der Werkraum der Grundschule Kreuzwertheim wird neu ausgestattet, die entsprechenden Mittel genehmigte die Schulverbandsversammlung. Die bisherigen Möbel aus Hauptschulzeiten sind nicht nur in die Jahre gekommen, sondern für die Grundschüler auch zu groß. Foto: Birger-Daniel Grein

Bereits 2022 stehen 50.000 Euro für die Neuherstellung der Feuerwehrzufahrt zum unteren Pausenhof der Grundschule Kreuzwertheim mit Absturzsicherung im Investitionsplan. Kämmerer Ruprecht Schiller erklärte auf Nachfrage unseres Medienhauses, die Arbeiten konnten aufgrund der Kapazitätsengpässe bei den entsprechenden Unternehmen noch nicht umgesetzt werden.

Mittel verlagert

Die Mittel werden auf das Folgejahr übertragen. Größte Investition für das Jahr 2023 ist die Neuausstattung des Werkraums der Grundschule für 60.000 Euro.

Schulleiter Peter Erdmann erklärte, die Schule verfüge für das Fach Werken und Gestalten über einen Handarbeitsraum und einen Werkraum. Die Ausstattung für Letzteren möchte man erneuern. Die Möbel stammten noch aus Zeiten der Hauptschule Kreuzwertheim und seien sehr in die Jahre gekommen.

Hinzu kommt, dass sie in der Größe älteren Schülern entsprechend und somit für die Grundschüler zu groß seien. Aus diesem Grund plane man eine komplette neue Ausstattung. Diese umfassen einerseits die Werkbänke in Form stabiler quadratischer Tische mit Spannvorrichtungen für 26 Schüler in sechs Arbeitsgruppen. Hinzu kommen höhenverstellbare Stühle, sowie Schränke und teilweise neues Werkzeug und Geräte. Das Mobiliar soll in passender Größe für die Grundschulkinder angeschafft werden.

Die im Haushalt des Schulverbands eingestellte Summe ergebe sich aus Preisrecherchen von Hausmeister und Fachlehrern. Erdmann erklärte, die Investition erfolge für mindestens die nächsten 30 Jahre. Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma und Schollbrunns Bürgermeisterin Thea Kohlroß sprachen sich dafür aus, das alte Mobiliar des Raums zu verkaufen. Dies entspreche der Idee des Upcyclings und generiere zudem Einnahmen für den Schulverband.

Vernünftige Anforderungen

Wolfgang Haarmann, Bürgermeister von Hasloch, ergänzte, alleine die unpassende Größe der bisherigen Möbel spreche für einen Neukauf. Thoma sagte, die Anforderungen von Erdmann seien stets vernünftig.

Vorgesehen sind im Investitionsplan für die Jahre 2023 bis 2026 je Jahr 3000 Euro für Schülerstühle, 4000 Euro für Schülertische und 3000 Euro für Klassezimmerschränke und Lehrertische. Außerdem sollen im kommenden Jahr für Matten und Geräte im Turnunterricht 2000 Euro investiert werden.

Einstimmig erteilte die Schulverbandsversammlung zudem die Beschaffung von Lehrerdienstgeräten für mindestens 18 schulgebundene mobile Endgeräte einschließlich Zubehör zum Einsatz als Lehr- und Arbeitsmittel.

Die Finanzierung der Geräte erfolgt über eine Erhöhung der Förderung aus dem bayerischen Förderprogramm »Sonderbudget Lehrerdienstgeräte« im Rahmen der Vollfinanzierung. Die Erhöhung umfasst einen Betrag von 12.000 Euro.

Peter Erdmann ergänzte am Montagabend, mit der Beschaffung dieser Geräte stehe das Kollegium im Bereich dieser technischen Ausstattung gut da. Zuvor hätten nicht alle Lehrer ein Endgerät, das zum Beispiel zur Unterrichtsvorbereitung für die digitalen Tafeln der Schule diene.

Bisher nicht berücksichtigt sind im Investitionsprogramm bis 2026 die Kosten für eine Generalsanierung der Schule sowie die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Betreuung der Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27.

BIRGER-DANIEL GREIN