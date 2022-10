Warum das Materiallager des Vereins »Willkommen in Wertheim« dringend neue Spenden braucht

Grundausstattung für Geflüchtete gefragt

Wertheim 13.10.2022 - 13:40 Uhr 5 Min.

Ein Schild weist auf die Öffnungszeiten hin: Im Materiallager des Vereins "Willkommen in Wertheim" fehlen Hilfsgüter. Betten, Matratzen, Decken - auch wenn sie alt sind: Solche Einrichtungsgegenstädne werden gerade im Materiallager dringend gebraucht. Rainer Lotz und Tatjana Sawazki sind schon vele Jahre für den Verein "Willkommen in Wertheim" aktiv. Auch Material für Kinder wird angenommen, vom Hochstuhl über das Puzzle bis zum Autositz. Keine Gebrauchsgegenstände, aber wichtig, um die Wohnung schön und wohnlich zu machen. Im Materiallager des Vereins "Willkommen in Wertheim" am Morgen: Im Mai sei das Spendenaufkommen noch deutluch größer gewesen, sagen die Verantwortlichen. Gute Seele und Chefin im Materiallager von Wilkommen in Wertheim: Tatjana Sawazki. Begehrte Starthilfe: Diese Boxen sind bei den Geflüchteten besonders nachgefragt. Kurz nach der Öffnung: Ukrainische Flüchtlinge suchen im Materiallager des Vereins "Willkommen in Wertheim" nach brauchbaren Einrichtungsgegenständen. Tatjana Antipkina und Nina Ripa bilden eine Schicksals-WG. Sie leben seit einem Monat am Wartberg mit fünf Menschen in einer Drei-Zimmer-Wohnung und nutzen jede Gelegenheit, die Räume wohnlicher zu machen.

Die fast drei Dutzend Menschen, die am Montagnachmittag vor dem verschlossenen Eingang eines ehemaligen Militärbaus in der Johannes-Rau-Straße auf dem Reinhardshof warten, haben nur ein Ziel: Ausstattungsgegenstände für ihre Wohnungen zu sichern, um diese wohnlicher zu machen oder überhaupt erst einmal auszustatten. Vielleicht eine kleine Kommode, ein Set Gläser, ein Kochtopf oder eine Pfanne. Oder ein paar Porzellanfiguren oder andere Dekorationsartikel, um sich wohler zu fühlen. Fast alle sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, auch viele Kinder sind mit dabei. »Die Leute, die jetzt kommen, ziehen in leere Wohnungen. Komplett leer«, sagt Rainer Lotz vom Verein Willkommen in Wertheim. »Grundsätzlich dürfen hier alle kommen, aber es sind derzeit fast nur Ukrainer.«

Wenig zu verteilen

Als Tatjana Sawazki die Tür öffnet, füllen sich die Räume schnell. Und leeren sich nach ein paar Minuten wieder, weil es derzeit nur wenig zu verteilen gibt. Zur Abgabezeit am Morgen war nur eine Handvoll Leute dort. Ein Mann hat ein altes Fahrrad gebracht. »Zu schade zum Wegwerfen«, sagt er. Eine Kochplatte und eine Lampe will er noch holen und zu Hause nachschauen, was noch entbehrlich ist. »Man hat so viel daheim, bei dem man gar nicht erwartet, dass es jemand noch gebrauchen könnte. Das ist vielleicht alt, aber die Leute hier sind froh, wenn sie überhaupt etwas haben«, sagt er und verspricht, wiederzukommen.

Gespendet worden sind vor Wochen schon komplette Küchenzeilen, auch Möbel sind gefragt. Um die Logistik zu vereinfachen, hängen die Helfer Fotos auf. Bei Interesse können sie dann direkt beim Spender abgeholt werden, statt sie erst ins Lager zu transportieren.

All das sind Spenden, auf die Sawazki und ihr Team aus Ehrenamtlern dringend angewiesen sind. Sie selbst ist Ukrainierin, lebt mit ihrem deutschen Mann schon seit 24 Jahren in Wertheim, erklärt sie. 2015, als in einer Notsituation binnen Stunden eine Flüchtlingserstaufnahme auf dem Reinhardshof aus dem Boden gestampft wurde, half sie mit und managte später das Kleiderlager für über 900 Menschen. »Meine Helfer und Helferinnen von damals könnte ich anrufen. Die wären sofort da, auch wenn sie teils schon über 80 Jahre alt sind.«

Bereitschaft lässt nach

Doch das Problem sind nicht fehlende Helfer, sondern fehlendes Material. Im Mai 2022 hat Willkommen in Wertheim das Hilfsgüterlager reaktiviert, dieses Mal allerdings nicht als Kleiderkammer, sondern als Materiallager. »Am Anfang war die Spendenbereitschaft hoch«, sagt Sawazki. Doch das habe deutlich nachgelassen. »Bei Bettwäsche ist es gerade ganz schlimm, wie haben keine Decken und Kissen, keine Handtücher, nichts.« In den Sommerferien hat das Materiallager sechs Wochen pausiert. Damals wurden von dort etwa 200 Menschen - auch aus Gemeinden in der Umgebung - versorgt. Jetzt sind es 400. Zu jedem Ausgabetermin am Montag kommen etwa 30 bis 50.

Auf seiner Internetseite https://www.willkommen-wertheim.de hat der Verein eine Liste von Gütern veröffentlicht, die besonders benötigt werden. Dazu zählen Bücherregale für Kinder, Schreibtische, Töpfe, Wasserkocher, Kaffeemaschinen, kleine Kommoden und Beistelltische, Wäscheständer, Waschmittel, Kinderbetten, Gefrierschränke oder Kühlschränke mit Gefrierfach. Aber eigentlich könne man fast alles gebrauchen, womit man einen Haushalt ausstatten kann, signalisiert Sawazki. Spenden können montags von 9 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr im Materiallager in der Johannes-Rau-Straße abgegeben werden.

Kochplatten, Staubsauger und andere Grundausstattung lagert sie teilweise in einem abgesperrten Raum. »Wenn neue Familien kommen, mache ich auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten auf. Die können ja nicht warten«, sagt sie.

Begehrte Boxen

Besonders begehrt sind die Boxen: Transparente Plastikkisten mit einem Starterpaket aus Mehl, Nudeln, Zucker, Malstiften, Papier, Hygieneartikeln und anderem Grundbedarf, die aus der katholischen Kirchengemeinde in Bestenheid gespendet wurden. Die neun Boxen am Montag sind nach acht Minuten weg, Sawazki blickt in die traurigen Gesichter derjenigen, die leer ausgegangen sind.

Anders als anfangs befürchtet, gebe es zwischen Ukrainern und Russlanddeutschen in dem Viertel keine Probleme. »Klar ist es schwer«, sagt eine langjährige Helferin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Viele Familien hätten Verwandtschaft in Russland und der Ukraine, manche Ehen umfassen beide Nationalitäten. »Der Krieg kam ziemlich plötzlich. Vorher hat man das als eins verstanden und jetzt kämpft man gegeneinander. Manche fragen, wie die Ukrainer so drauf sind. Aber das ist nicht böse, sondern vor allem Neugier.« Auch von den Russlanddeutschen gebe es eine Reihe von Spenden, sagt Sawazki.

Großer Dank

Mit der Hilfe der Übersetzung von Sawazki ist es nicht schwierig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Viele bedanken sich, teils mit Tränen in den Augen, für die von den Menschen in Wertheim geleistete Hilfe. Die Großeltern aus Saporischja fragen, wann sie und ihre Enkeltochter einen Berechtigungsschein für die Tafel bekommen. Die Krankenschwester und ihr Mann, der als Polizist und Jurist in Kiew gearbeitet hat und mit drei minderjährigen Kindern in Wertheim leben, haben kürzlich zwei ihrer erwachsenen Söhne empfangen und fragen, ob deren Englischkenntnisse ihnen helfen können, eine Arbeit zu finden. Die Schreckensnachrichten des Morgens - Raketenangriffe auf zahlreiche Städte der Ukraine mit vielen Toten und Verletzten - haben alle im Hinterkopf. Eine Frau sagt deshalb: »Wohnungen und Essen ist die zweite Seite. Die erste ist: Gebt uns Waffen.«

Schicksals-WG

Tatjana Antipkina und Nina Ripa haben sich eine kleine Kommode und mehrere Sofakissen gesichert. Die 68 und 67 Jahre alten Witwen stammen aus Charkiw, leben seit gut einem Monat im Stadtteil Wartberg und bilden dort mit drei anderen Alleinstehenden aus Charkiw eine Art Schicksals-Wohngemeinschaft in einer Dreizimmerwohnung.

»Die Privatsphäre fehlt schon«, sagt Antipkina. »Aber meine Tochter sagt: Wenn Dich das stört, dann geh doch zurück in die Heimat. Aber da ist es sicher schlimmer.«

Auch ihre Tochter ist in Deutschland, wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Auerbach, erklärt sie. Ihre Enkelkinder besuchen eine deutsche Schule. Auf einen Schatz, den sie aus dem Materiallager geholt hat, ist sie besonders stolz: Ein vergoldetes Kaffeeservice.

»Ich habe mir immer gewünscht, so eins mal zu haben. Jetzt bekomme ich es als Rentnerin - in Deutschland.« Mit ihrer Bekannten Nina Ripa versucht sie, es sich ein wenig wohnlich zu machen und ihre Lage mit Humor zu nehmen: »Ich habe mein Leben lang davon geträumt, in einem anderen Land zu leben.« Jetzt hat sie der Krieg dazu gezwungen.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Geflüchtete in Wertheim Zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar hatte Wertheims Stadtverwaltung dazu aufgerufen, dringend Wohnungen zur möglichen Aufnahme von Flüchtlingen zu melden. Kanpp acht Monate später liegt die Zahl der Schutzsuchenden aus der Ukraine, die bislang in Wertheim Aufnahme gefunden haben, nach Auskunft der Stadtverwaltung bei 322. "Die Unterbringung hat bisher dank der Unterstützungsbereitschaft der Wertheimer Bürgerschaft sehr gut funktioniert", sagt Pressesprecherin Angela Steffan. Die überwiegende Zahl der Menschen aus der Ukraine habe über den privaten Wohnungsmarkt mit Unterkünften versorgt werden können, viele davon auch über die Vermittlung des städtischen Eigenbetriebs Gebäudemanagement. "Auf unsere Aufrufe hin wurden rund 70 Wohnungen angeboten", sagt Steffan. Die Stadt hat bisher 15 Wohnungen selbst angemietet, davon wurden neun dem Landkreis zur dezentralen vorläufigen Unterbringung zur Verfügung gestellt. In "städtischen" Wohnungen sind derzeit 44 Personen untergebracht, in denen des Landkreises 17. In Kürze sollen elf weitere Personen dazukommen. Weitere Anmietungen werden für den Bedarfsfall vorbereitet, erklärt Steffan. Nicht nur aus der Ukraine fliehen Menschen vor Krieg und Krise nach Wertheim: "Die Zahl der Geflüchteten aus anderen Ländern, die unser kommunales Integrationsmanagement betreut, liegt aktuell bei 206", sagt Steffan. Bislang seien der Stadt vom Landkreis 24 Menschen zur kommunalen Anschlussunterbringung zugewiesen - bis Jahresende sollen weitere 13 dazukommen. Mit dieser Gesamtzahl von 37 hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr, als 19 Personen zugewiesen wurden, nahezu verdoppelt. (scm)