Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kunstverein Convenartis: »Grüner Bogenschütze« zielt auf Wertheim

Gewölbegaukler zeigen Stück von Edgar Wallace

Wertheim 07.06.2022 - 14:24 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der grüne Bogenschütze pirscht um die Ecke, es geht Schlag auf Schlag - und immer mittendrin: Regisseurin Bernadette Latka. Foto: Michael Geringhoff

Die Internetseite des Kunstvereins verspricht »Krimi und Grusel, aber auch an bissigen Humor und Slapstick«. Und so ist es: Ziemlich schnell liegt in der Geschichte ein Mensch tot darnieder. Aus seiner Brust ragt ein grüner Pfeil, und auf der Stelle sind zwei Verdächtige zur Hand. Es sind allerdings lediglich die ersten zwei Verdächtigen, und auch der Tote bleibt nicht lang allein.

Das Original des Wallace-Stücks zu kennen, »schadet nicht, bringt aber auch nicht viel«, sagt Regisseurin Bernadette Latka. Sie wolle die eigene Version. Es komme auf das Wie an - wie die Gaukler es auf die Bühne bringen. Im Moment bringen sie es noch nicht so recht, denn die Hälfte der Schauspieler ist nicht da. »Erkrankt« hört man und soll sich seinen eigenen Reim darauf machen, in Zeiten da Corona als »abgeschafft« gilt.

Was Corona den Convenartis-Gauklern momentan nimmt, das machen die mit Fexibilität wett. Jeder springt in der Probe für jeden ein, und hinterher ist auch denen auf der Bühne nicht immer ganz klar, wer denn hier gerade eben wer ist. Ganz klar aber auch: Da geht was. Der Einsatz stimmt, und das schauspielerische Potenzial sowieso. Schon die lockeren Proben zeigen gewaltige Bühnenpräsenzen und machen klar, dass man jemanden wie Abel Bellamy nicht mögen wird.

Es wird spannend wie damals 1961, als der Film ins deutsche Fernsehen kam um Gänsehaut zu erzeugen. Wir erinnern uns an das Schaudern, das allein der einleitende Satz erzeugte - vorgetragen mit gravitätischer Stimme: »Hier spricht Edgar Wallace.« Latka sagt, es werde anders werden, denn: »Wir machen das hier jetzt in Farbe.« Dann sei es nicht ganz so gruselig.

Und dennoch: Ein zwielichtiges Hotel, das einsam gelegenes Anwesen Garre Castle, dunkle Gassen im Londoner Nebel, mehr oder weniger furchterregende Kriminelle und ein geheimnisvoller Bogenschütze verfehlen ihre Wirkung beim Publikum sicher nicht. Und natürlich treten allerlei schräge Gestalten auf: der Gangsterboss Abel Bellamy, der in befehlsgewohnter Art versucht, den Überblick zu behalten, die neugierige Reporterin Lee Holland, der italienische Möchte-Gern-Mafioso Savini und der lyrikverliebte Harry.

Warum musste der Ex-Gefängniswärter Mr. Creager sterben? Wer sind all diese zwielichtigen Leute? Was ist eigentlich mit Elaine Held geschehen? Und wer, verflixt noch mal, war doch gleich dieser grüne Bogenschütze? Die Geschichte wirft Fragen über Fragen auf.

Antworten gibt es in einem »gruselig-kriminell lustigen Theaterabend« am Freitag, Samstag und Sonntag, 8., 9. und 10 Juli, jeweils um 20 Uhr im Convenartis-Keller in der Wertheimer Mühlenstraße. (Mitarbeit: Sabine Balleier)

Informationen im Internet: https://www.convenartis.de

Michael Geringhoff