Grünenwörter Tretbecken: Der Geheimtipp im Grünen

Kneipp-Serie: Peter Bätz hält die Anlage im Wald bei Wertheim seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich in Schuss

Wertheim 28.08.2022 - 11:10 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mindestens eine halbe Stunde am Tag hält Peter Bätz das Tretbecken sauber. Waldhütte Grünenwört - die allerdings auf dem Gebiet des Wertheimer Stadtteils Bestenheid liegt. Idyllisch im Grünen: Das Waldtretbecken abseits des Weges ist nur Insidern bekannt. Peter Bätz (links) und Ludwig Oberdorf spiegeln sich im Wasser des Tretbeckens an der Waldhütte Grünenwört. "Eine tolle Sache, von der kaum einer weiß", sagt Oberdorf über Bätz' Tätigkeit. Reinigungsausrüstung für das Tretbecken. Seit 22 Jahren fast jeden Tag am Wassertretbecken in Grünenwört: Peter Bätz hält die Anlage ehrenamtlich sauber. Seit 22 Jahren fast jeden Tag am Wassertretbecken in Grünenwört: Peter Bätz hält die Anlage ehrenamtlich sauber.

"Viele laufen unten vorbei. Die wissen gar nicht, dass hier ein Tretbecken ist", sagt Ludwig Oberdorf. Er ist Ortsvorsteher des zur Großen Kreisstadt Wertheim gehörenden Grünenwört und steht an der nur als "Grünenwörter Hütte" bekannten Waldhütte oberhalb der Ortschaft. "Eigentlich ist das hier Bestenheider Gebiet. Viele von den Waldstücken gehören aber Grünenwörtern", sagt Oberdorf, kurz nachdem er die Schranke etwa 150 Meter vor der Hütte passiert hat, die verhindert, dass hier Autos herfahren können. "Ungefähr bei der Schranke liegt die Gemarkungsgrenze."

Versteckt unter Bäumen

Direkt am Weg liegt die Blockhütte, die 1975 auf Initiative der Grünenwörter und ihres Försters Alfred Weimann von der Stadt erreichtet wurde. Sie ist noch heute ein beliebter Ort für Parties, die lärmenden Exzesse haben aber abgenommen, seit neben der Miete ein fette Kaution hinterlegt werden muss. Oberhalb davon, fast schon ein wenig versteckt unter Bäumen, liegt das Wassertretbecken.

Wenn man so will, ist es das Reich von Peter Bätz. 2000 hat er mit dem Arbeiten aufgehört, "seitdem fühle ich mir hier fast wie zuhause", sagt der Bestenheider. Seit 22 Jahren kommt er fast täglich an diesen Ort, um das Wasserbecken und sein Umfeld zu pflegen. "Ich mache das gern. Die Leute kommen und freuen sich, dass was gemacht wird", erklärt der 82-Jährige. "Meistens sind es Insider. Aber ich habe hier auch schon Leute aus der Nähe von Marktheidenfeld getroffen, die mit den Rädern hergekommen sind und die Anlage gekannt haben."

Liese plätschert das Wasser aus einem Zulaufrohr in das aus Natursteinen gemauerte Becken unter dem Schatten spendenden Blätterdach, während Bätz mit seinem Kescher Laub aus dem Wasser fischt. 19 Grad hat das Wasser an diesem Vormittag Anfang August. Erfrischend ist es trotzdem: Am Vortag stieg die Lufttemperatur bis auf 38 Grad. Eine ideale Gelegenheit für Wanderer, sich zu erfrischen. Wenn die ersten - meist am Nachmittag - vorbeikommen, ist Bätz schon wieder weg. "So lange ich hier bin, ist er einsam. Ich bin aber auch ganz froh drum", sagt er.

Fast nur Einheimischen bekannt

Ansonsten wird das Becken nur von Einheimischen benutzt, besonders den Grünenwörtern. Osteoporosegruppen sind da, auch eine Gymnastikgruppe kommt ab und an. Früher war Bätz selbst begeisterter Kneipp-Gänger, jetzt geht es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. "Früher bin ich aber immer reingegangen."

Früher war auch das Becken in besserem Zustand als jetzt: Weil Risse in den Wänden nicht repariert werden, hält es das Wasser nicht mehr. Vielleicht 15 Zentimeter hoch steht es noch, sonst sind es 30. "Es wird auch von der Stadt aus nix mehr gemacht", sagt Bätz. Dabei könne man das Becken für wenige hundert Euro wieder fit machen. In der städtischen Pressestelle kennt man die Einrichtung gar nicht, erfahren wir dort auf Nachfrage.

Die Risse an sich wären kein Problem, wenn denn nur genügend Wasser nachkäme. Doch die Trockenheit der vergangenen Jahre tut ihr Übriges. "An und für sich ist das hier ein wasserreiches Gebiet", sagt Ortsvorsteher Oberdorf. "Jetzt tröpfelt es nur noch." Leider kann er Bätz nicht helfen. "Ich kann noch nicht mal Mittel für eine Reparatur anfordern, weil das nicht meine Gemarkung ist", erklärt er. "Dass das Bestenheider Gebiet ist, wusste ich bisher auch nicht", zeigt sich Anlagenbetreuer Bätz überrascht.

Aufgabe für die Rente

Früher hat er mit dem Siedlerverein der Glashütte Bestenheid oft an der Hütte gefeiert. "Ich habe gedacht: Wenn ich mal in Rente gehe, könnte ich das sauberhalten", erklärt Bätz, wie er zu seinem Ehrenamt gekommen ist. "Ich bin fast jeden Tag hier oben. Das ist an der frischen Luft, hält fit. Hin und zurück sind es fünf Kilometer." Nach dem Winter ist für Bätz Großreinemachen angesagt: Wenn er mit der Drahtbürste die Algen vom Boden und den umgebenden Steinen abschrubbt, dann ist es mit der ansonsten täglich kalkulierten halben Stunde nicht getan. Sein Arbeitsmaterial könne er sich beim Lagerhaus holen, die Rechnung bezahle die Stadt, erklärt Bätz. Einen Stundenlohn für seine Arbeit gibt es nicht. Will er auch gar nicht. "Ich gehe bei Wind und Wetter. Meine Frau sagt immer: Du bist verrückt."

Dabei wäre es super, wenn mehr Menschen ein Auge aufs Gemeinwohl hätten, meint Oberdorf. "Ich denke, bei der Stadt wissen nur ganz Wenige, dass es den Peter Bätz gibt", sagt der Ortsvorsteher.

"Ich werde dieses Jahr noch 83", sagt Bätz. Aktiv auf der Suche nach einem Nachfolger ist er nicht. "Ich mache weiter, weil es mich fit hält und ich was tue - auch für die Allgemeinheit." Oberdorf spricht von einer Privatinitiative, die kaum bekannt sei und nicht gewürdigt werde: "Wenn er Schluss macht, dann ist es rum."

Matthias Schätte