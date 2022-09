Grüne Schlieren von Blaualgen im Mondfelder Badesee

Wasserkontrolle: Seit Mitte September wird die Qualität der Badegewässer nicht mehr gemessen

Wertheim 16.09.2022 - 00:00 Uhr 3 Min.

Hygienekontrolleurin Helga Frisch nimmt eine Wasserprobe aus dem Mondfelder Badesee. In dieser Woche wurde das Wasser zum letzten Mal kontrolliert: Dabei entdeckte sie eine vermehrte Neubildung von Blaualgen. Foto: Gunter Fritsch Nicht ungefährlich: Was hier im Uferwasser des Mondsees so grünlich schimmert, sind Blaualgen. Anders als der Name vermuten lässt, sind sie nicht blau, sondern bilden im Wasser grüne Schlieren. Auch handelt es bei ihnen nicht um Algen, sondern um Bakterien, die sich überall im Wasser befinden und bei einer starken Vermehrung für Tier und Mensch giftige Stoffe bilden können. Foto: Gunter Fritsch Idyllisch: Der Mondsee liegt als ehemaliger Baggersee in unmittelbarer Nachbarschaft zum Main am Ortsausgang der Wertheim Ortschaft Mondfeld. Seine Parkplatz für die Badezone ist über die Einfahrt zum Mondfelder Sportplatz zu erreichen. Foto: Gunter Fritsch Der Mondfelder See ist in drei Zonen gegliedert, wie eine Schautafel am Parkplatz des Sees dokumentiert. Die eigentliche Badezone ist dabei die kleinste der drei Zonen. Eine Angel-und Naturschutzzone (links) und eine reine Naturschutzzone (rechts) grenzen die Badezone ein. Foto: Gunter Fritsch Das Behältnis für die Wasserprobe und das Kontrollblatt: Hygienekontrolleurin Helga Frisch zeigt ihr Handwerkszeug. Foto: Gunter Fritsch Das blaue Schild am Parkplatz des Mondsees zeigt die Wasserqualität an: Der See ist zum Baden gut geeignet. Foto: Gunter Fritsch

Helga Frisch ist zum letzten Mal in diesem Jahr im nördlichen Landkreis auf Kontrollfahrt. Mitte September, die Freibäder haben schon geschlossen, beproben die Hygienetechniker des Gesundheitsamtes im Main-Tauber-Kreis ein letztes Mal alle vier Badeseen im Landkreis. Wenn Frisch die Proben am Mondsee genommen hat, geht ihre Fahrt heute noch weiter an den Freudenberger Badesee. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden dann eingepflegt in die Badegewässerkarte des Landes Baden-Württemberg, hier kann die Wasserqualität der Seen aktuell abgerufen werden.

Grüne Schlieren im Wasser

Der Weg vom Parkplatz am Mondsee hinab zur Badestelle ist kurz. Noch bevor Frisch mit hochgekrempelter Jeans für eine Wasserprobe in den See steigt, hat sie die grünen Schlieren im Wasser schon erkannt. "Das sind Blaualgen", erläutert die Hygeniekontrolleurin, dass es sich dabei allerdings nicht um Algen, sondern um Bakterien handele. Blaualgen sind nämlich keinesfalls blau - wie ihr Name vermuten lässt - sondern grün. Überall am Rand des Mondfelder Sees sind sie zu erkennen, auch auf dem aufgeschütteten Sand finden sich grüne Schlieren in der Niedrigwasserzone.

Bakterien (Cyano) wie Blaualgen finden sich überall in Gewässern. Entscheidend für ihre Gefährlichkeit für Menschen und Tiere ist ihre Konzentration. Eine eigene Wasserprobe zur Ermittlung der Blaualgenkonzentration zu nehmen, ist eine Aufgabe von Helga Frisch an diesem Tag. "Ab einem Grenzwert von 30 Mikrogramm je Liter Algentoxinen werden Badeseen offiziell für das Baden gesperrt", erläutert sie die Systematik. Für alle Konzentrationen darunter können Warnhinweis zur erhöhten Konzentration von Blaualgen im Wasser aufgestellt werden. Die Wasserproben zur mikrobiologischen Überprüfung gehen ins Wasserlabor des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg. Besteht der Verdacht auf eine Belastung des Gewässers durch Blaualgen gehen die Proben zur Bestimmung von sogenannten Toxinen per Paketdienst zum Chemischen und Veterinär-Untersuchungsamt nach Sigmaringen.

Blaualgen sind Bakterien, die in niedriger Konzentration ungefährlich für Menschen und Tiere sind. Gefährlich können sie immer dann werden, wenn sie sich stark vermehren. Vermehren sich die sogenannten Cyanobakterien massenhaft verschlechtert sich die Wasserqualität erheblich. Ein starke Vermehrung von Blaualgen kann immer dann auftreten, wenn das Wasser eines Gewässers besonders warm ist. An diesem Septembertag misst Helga Frisch einen pH-Wert im Mondsee von knapp acht und eine Wassertemperatur von immer noch 20 Grad.

Zwischen sechs und neun sollte der pH-Wert liegen, je niedriger er ist, desto saurer wird das Gewässer. Kleinlebewesen, aber auch Fische können geschädigt oder getötet werden. Der ph-Wert im Mondsee ist seit Wochen gefallen. Ende Juli wurde in dem See noch ein Wert von deutlich über 8,4 gemessen. Das ist eine gute Entwicklung. Denn: Je höher der ph-Wert ist, desto schneller vermehren sich auch die Blaualgen im See.

Keine Kontrollen mehr

Im Main-Tauber-Kreis werden die Badeseen in der Badesaison vom 1. Juni bis zum 15. September in der Regel alle zwei Wochen kontrolliert. Bei Verdacht auf eine Blaualgenblüte oder dem Eintrag von Verunreinigungen durch extrem starke Niederschläge könne die Überwachungsfrequenz des betroffenen Badegewässers aber auch verkürzt und intensiviert werden, heißt es von der Pressestelle des Landratsamtes. Eine Verlängerung des Überwachungszeitraums über den 15. September hinaus werde allerdings nicht vom Gesundheitsamt des Landkreises, sondern vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg festgelegt, was in den vergangenen Jahren allerdings nicht der Fall gewesen sei, wie Landratsamtssprecher Markus Moll mitteilt.

Wegen einer Massenvermehrung von Blaualgen musste in diesem Jahr der Badesee in Rinderfeld im Main-Tauber-Kreis vorübergehend gesperrt werden. Im vergangenen Jahr habe dies auch einmal den Mondsee betroffen, blickt Helga Frisch auf die Badesaison 2021 zurück. Ein Baden in den Badeseen des Landkreises Main-Tauber ist allerdings auch noch nach den offiziellen Kontrollen erlaubt. Ein grundsätzliches Badeverbot sei mit dem Ende der Kontrollen nicht verbunden, sagt die Gesundheitskontrolleurin. Es sei denn, der See werde offiziell für den Badebetrieb gesperrt.

Hintergrund: Flüsse werden nicht kontrolliert Flüsse gelten in Baden-Württemberg nicht als Badegewässer und werden deshalb auch nicht von den jeweiligen Gesundheitsämtern der der Städte oder Gemeinden kontrolliert. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen werden Flüsse in der Regel als Vorflut für menschliche Abwässer genutzt. Kläranlagen reinigen das Abwasser zwar, eine Desinfektion findet aber nicht statt. So konnten bei einer Beprobung des Neckar durch das Landesgesundheitsamt alle bekannten bakteriellen als auch virale Krankheitserreger und Wurmeier nachgewiesen werden, heißt es aus dem Landratsamt Main-Tauber zu Begründung. Bei Starkregen könnten zudem ungeklärte Abwässer in die Flüsse geleitet werden. gufi