Großer Einsatz auch in Pandemiejahren

Vereinsserie: In Nassig gab es dieses Jahr viel Aktivität - Helfer für Veranstaltungen zu gewinnen wird schwieriger

Wertheim 06.09.2022 - 10:36 Uhr

Die Nassiger Vereine waren in diesem Jahr sehr aktiv. Unter anderem wurde es sportlich wie beim Bühnenbau Wertheim Cup 2022 des SV Nassig. Foto: Birger-Daniel Grein

»Wir haben keine Sängerinnen und Sänger durch die Pandemie verloren«, freut sich Axel Kempf, Vorsitzender des Gesangvereins Nassig. Seit Mai dieses Jahres probe man wieder regulär. In den letzten zwei Jahren habe es nur sporadisch Gesangsstunden gegeben, wenn die Regelungen es zu ließen. »Insgesamt konnte man die letzten zwei Jahre aber vergessen«, meint Kempf.

Den ersten Auftritt in diesem Jahr hatte der Chor beim Aufstellen des Maibaums. Auch bei der offiziellen Einweihung der Wildbachhalle des Dorfs am Dienstag, 13. September, sei man mit von der Partie. Zudem ist ein Weihnachtssingen in der Kirche vorgesehen.

Geplant hatte man auch eine Fahrt zum Deutschen Chorfest nach Leipzig im Mai 2022. »Es waren aber zu wenig Teilnehmer aus Nassig für einen Bus.« Die Ursachen dafür sieht Kempf unter anderem in den Unsicherheiten wegen der Pandemie. Gott sei dank seien auch alle Ehrenamtlichen über die Pandemiejahre hinweg aktiv geblieben, betont er.

Zusammensein wichtig

Chorleiterin Marion Winkler sei ebenfalls weiter dabei. Man habe versucht, auch in letzten beiden Jahren etwas anzubieten. »Für Onlineproben war der Altersdurchschnitt des Chors aber zu hoch.« Zudem würden diese das Zusammensein in Präsenz nicht ersetzen. Im laufenden Jahr habe man einen neuen Aktiven dazu bekommen. Aktuell gehörten dem Chor rund 30 Frauen und Männer mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahre an.

Mitgliederzahl konstant

Für Landschaft und Natur im Dorf setzt sich der Verein für Garten, Obst und Umwelt Nassig ein. »Unsere Mitgliederzahl ist konstant geblieben,« so Schriftführerin Michaela Meißner. Auch alle Vorstandsmitglieder bleiben aktiv. Im Oktober 2021 habe eine naturkundliche Wanderung stattgefunden. Im November 2021 habe man einen Vereinsabend mit Vortrag und dazu passendem Menü ausrichten können, an dem die Mehrheit der Vereinsmitglieder teilgenommen habe. Dies sei kurz vor der Regelverschärfung gewesen.

Im aktuellen Jahr führte der Verein unter anderem einen Streuobstpflegetag durch. »Es waren weniger Helfer als sonst, vielleicht auch wegen der kurzfristigen Festsetzung des Termins«, berichtet Meißner. Außerdem übernahm der Vereinsvorstand das Pflanzen von rund 600 Stauden am Kaiser-Wilhelm-Denkmal im Dorf.

Geplant ist fürs weitere Jahr ein Familientag an der »Obstgenusshecke«. Dort werde Kaffee und Bloatz angeboten. »Die Kinder können an diesem Tag Nistkästen bauen«, kündigt die Schriftführerin an. Der Aktionstag diene auch der Mitgliedergewinnung. »Wir wünschen uns mehr junge Mitglieder«, sagt Meißner. Im Oktober soll es auch wieder eine naturkundliche Wanderung geben.

Der SV Nassig konnte während der Coronapandemie sogar Mitglieder dazu gewinnen sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen, erklärte Sven Lausecker, Vorsitzender Öffentlichkeitsarbeit. »Der SV zeichnet sich durch seine Jugendarbeit in verschiedenen Sportarten aus«, berichtet er. Man habe aktuell sogar Kinder für verschiedene Gruppen wie Kindertanzen und Leichtathletik auf der Warteliste.

Trainer gesucht

»Wir suchen Trainer für verschiedene Bereiche«, warb er um Unterstützung. Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer und Betreuer sei stabil geblieben. »Es wird aber generell schwieriger, Helfer für Veranstaltungen zu finden.« Training sei in den vergangenen beiden Jahren leider nur punktuell möglich gewesen. In diesem Jahr liefen alle Sportarten wieder normal.

Ausgerichtet wurden 2022 bereits der Bühnenbau Wertheim Cup, die TSG-Fußballschule für Kinder, das Dorfturnier und ein Helferfest zusammen mit Ortschaft und Stadt für die Helfer beim Bau von Wildbachhalle und Duschtrakt. Außerdem begann man mit den Vorplanungen für das 100-jährige Vereinsjubiläum und die Ausrichtung der Stadtmeisterschaft 2024.

Organisieren wird man dieses Jahr auch eine Art Messelauf. »Dieser wird in gewohnter Weise stattfinden, nur ohne die Messe«, so Lausecker.

Auch in den letzten beiden Pandemiejahren stark gefordert, waren die Helferinnen und Helfer des DRK Nassig. So unterstützten Aktive bereits ab 2020 das kommunale Testzentrum in Wertheim. Ab 2021 wurde zudem das Impfzentrum in Lauda-Königshofen personell verstärkt. Einige Helfer hätten in der Anfangszeit auch große Testzentren im Land wie am Stuttgarter Bahnhof unterstützt.

Nach einer Zwangspause zu Beginn der Pandemie rücken seit 2021 auch die Helfer vor Ort wieder aus. »Die Helfer blieben über die ganze Zeit aktiv«, freut sich Ulrike Pleninger, Vorsitzende des DRK Nassig. Es werde aber schwieriger, neue Aktive zu gewinnen. Nachwuchs generiere man oft durch die Erste-Hilfe-Kurse. »Diese durften in der Pandemie aber nicht stattfinden.«

Auch die Geselligkeit kam 2022 nicht zu kurz. So feierte man an Muttertag das 60-jährige Vereinsjubiläum. Dieses war eigentlich 2021, wurde wegen der Pandemie aber gleich auf das aktuelle Jahr geplant.

Es gab einen Festkommers mit anschließendem gemütlichem Zusammensein in der Wildbachhalle. Außerdem unternahm man 2022 einen Wandertag zusammen mit der Feuerwehr.

Man übernehme zusammen mit anderen DRK-Gruppen auch den Sanitätsdienst bei verschiedenen Veranstaltungen der Region. »Es ist positiv, dass alle Ortsvereine mit anpacken«, fasst sie den großen Gesamteinsatz des DRK zusammen.

Wegen Trockenheit kein Fest

Kempf berichtete auch über die Arbeit des Kulturkreises als Zusammenschluss der Vereine für Veranstaltungen. Intensiv habe man das Westernfest 2022 vorbereitet. »Dann mussten wir es leider wegen der langen Trockenheit absagen«, bedauert er. Geplant ist dieses Jahr zudem der traditionelle Weihnachtsmarkt im Dorf am vierten Advent.

Kempf resümiert, es sei durch Corona schwieriger geworden, Helfer zu gewinnen vor allem wegen der Unsicherheiten durch die Pandemie.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Fakten zu den befragten Vereinen Gesangverein Nassig: Mitgliederzahl: 100. Vier Vorstandsmitglieder, Vorsitzende sind Axel Kempf und Friedhelm Klein. Sportverein SV Nassig: Der Verein hat aktuell 792 Mitglieder, davon 221 Kinder und Jugendliche. Der Vorstandschaft gehören insgesamt acht Mitglieder an. Vertretungsberechtigte Vorsitzende sind Jasmin Kieslich und Andreas Kempf. Verein für Garten, Obst und Umwelt Nassig: Der OGV Nassig hat aktuell rund 120 Mitglieder. Die Vorstandschaft umfasst neun Personen. Vertretungsberechtigte Vorsitzende sind Klaus Vollhardt, Thomas Busch und Andreas Reiner. DRK Nassig: Das DRK Nassig hat aktuell rund 40 Mitglieder. Acht Aktive bilden die Vorstandschaft. Vorsitzende ist Ulrike Pleninger. ()