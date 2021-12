Viel Arbeit mit viel Engagement

Pandemie: Mitunter kommen aber auch unfreundliche Kunden nach Wertheim – Angepasste Öffnungszeiten

Wertheim 08.12.2021 - 11:45 Uhr

Ganz vorsichtig: Im kommunalen Testzentrum in der Wertheimer Main-Tauber-Halle kann sich jeder einem Corona-Schnelltest unterziehen. Foto: Peter Riffenach

Nach Inkrafttreten der neuen Verordnung am 4. Dezember, gemäß der auch zweimal Geimpfte an vielen Stellen einen negativen Coronatest vorlegen müssen, habe es lange Schlangen gegeben.

Außerdem müssen viele Menschen vor der Arbeit zum Testen. Eine auch davon betroffene Selbstständige aus Wertheim formuliert ihren Ärger so: Sie sei bereits zweimal geimpft und könne nicht verstehen, dass sie sich in eine Schlange mit Ungeimpften stellen müsse.

In ihren Augen sei das ungerecht. »Das kann man doch trennen«, meint sie. Dann wäre das Risiko kleiner, und es würde auch schneller gehen. Manche Leute meinen, man solle Berufstätige und Nicht-Berufstätige trennen. Davon hätten zumindest die den Vorteil, die zum Arbeiten müssten.

Freude über Lob

Das Main-Testzentrum von Michele Kutschan am Spitzen Turm ist momentan das einzige in Wertheim. Ganz so krasse Reaktionen wie in Trier gibt es laut Betreiberin glücklicherweise bisher nicht. Die Arbeit rund um den Testvorgang sähen die meisten Kunden gar nicht, und es herrsche leider überwiegend ein unfreundlicher Ton. »Wir freuen uns sehr über jedes noch so kleine Lob«, sagt sie.

Die Anmeldung kann man zuhause vorbereiten, indem man ein Formular ausdruckt und ausgefüllt mitbringt. Spontane Testungen sind auch möglich. Wartezeit muss einkalkuliert werden.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus weist Michele Kutschan auf die seit Montag, 6. Dezember, angepassten Öffnungszeiten hin. »Wir sind generell flexibel und starten jetzt bereits von Montag bis Freitag um 6 Uhr, damit die Probanden vor der Arbeit kommen können«, erläutert sie. Aktuell habe sie gerade einen zweiten Testplatz genehmigt bekommen, wodurch mehr Testungen möglich seien.

Dass die Wartezeiten unterschiedlich sein können, versteht sich von selbst. Dass es bei nass-kalter Witterung ungemütlich werden kann, auch.

Überdachung geplant

»Wir bemühen uns, eine Überdachung zu bekommen, damit die Kunden nicht im Regen stehen müssen«, versichert Michele Kutschan.

Und Angela Steffan, Pressesprecherin der Stadt Wertheim, teilt mit, dass es »Planungen und Überlegungen zur Erweiterung der bestehenden Schnelltest-Station und zur Inbetriebnahme einer weiteren« gebe. Das würde sicher zur Entspannung der Situation beitragen.

