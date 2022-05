Große Zukunftspläne fürs Nassiger Brennfest

Veranstaltung: Viele Auftritte bei vierter Auflage

Wertheim 22.05.2022 - 19:37 Uhr < 1 Min.

Geselligkeit beim Nassiger Brennfest W47. Foto: Michael Geringhoff

W47 ist das Kürzel für die Straße Waldflur Nummer 47, da steht die Brennerei von Johannes Stobbies (57).

Seine Freunde sagen, er sei ein ziemlich wilder Typ, mit ziemlich wirren Ideen. Sie sagen aber auch, dass das Meiste, was er anfange, tatsächlich ganz außergewöhnlich gut funktioniere. Von daher dürfte das kommende Jubiläumsbrennfest mit dem Arbeitstitel »Brennfest Parade« wohl wieder der Knaller werden - im Stil der »Love Parade« soll es durchs ganze Dorf gehen.

Überraschungen sind auf jeden Fall immer drin, schließlich hatte auch niemand von der Poledancerin gewusst, die am Samstag überraschend aufgetreten war.

Vom Brennen an sich habe er eigentlich wenig Ahnung, er probiere sein Bestes und sei vom Ergebnis manchmal selbst überrascht, sagt Stobbies, dessen trinkfestes Brennfest bislang immer irgendwie allgäubasiert war. Zehn Wochen im Sommer arbeitet der Brenner auf einer Alm des Alpenvereins und bislang jedes Mal war die Montan-Reggae-Band »Losamol« dabei. Heuer erstmals nicht, dafür andere Freunde von der Alm und viel Drumherum mit kleinen Aufführungen: Musik, Kabarett, Jongleure, Tänzer und Zauberer, zünftige Blasmusik mit den Nachbarn vom Musikverein Bavaria Neunkirchen und am Samstagabend dann die Aschaffenburger Rocker von Boppin'B. Fürs ganze Dorf war was dabei. »Die Jungen und die Alten«, das sei wichtig, nur so komme man zusammen und bleibe man zusammen, findet Stobbies.

