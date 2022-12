Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Große Projekte in Külsheim setzen sich 2023 fort

Gemeinderat: Rück- und Ausblick zum Jahreswechsel

Külsheim 26.12.2022 - 13:25 Uhr 2 Min.

Thomas Schreglmann, Bürgermeister in Külsheim.

Was zunächst nach großem Wagnis aussah, den traditionsreichen Großen Markt unter neuem Namen und ohne echten Festwirt zu feiern, hat sich als voller Erfolg ausgezahlt. Bestnoten gab es dabei für den Wertheimer Gastronomen Stefan Kempf. »Das hat top funktioniert, das machen wir in 2023 wieder.« Sehr zufrieden ist Schreglmann auch mit der Vermarktung des ehemaligen Bundeswehrareals. Dort wird der Kindergarten weiter ausgebaut, es gibt zwei großen Wohnbauprojekte, obendrein entsteht dort ein Ärztehaus und die örtliche Apothekerin werde nachziehen, sagt der Bürgermeister.

IPads für Schüler und Räte

Mit Hochdruck laufe der Umbau des evangelischen Kindergartens, der Umzug der Kinder ist für Märzoder April geplant. Fast fertig ist das neue Feuerwehrgerätehaus Hundheim/Steinbach, ebenso die Begegnungsstätte im angrenzenden Vereinsheim des örtlichen FC. »Ein wichtiger Anlaufpunkt für die Bevölkerung«, sagt der Bürgermeister. Die letzte verbleibende Gaststätte im Dorf hat in diesem Jahr endgültig geschlossen.

Was auch gekommen ist: die Fortsetzung des Glasfaserausbaus, mehr iPads für die Schüler der Pater-Alois-Grimm-Schule und auch gleich für die Stadträte und deren künftiges Ratsinformationssystem. Für die Erweiterung des Baugebiets Seeflürle laufen die Planungen. Allerdings sei die Nachfrage bei den Bauherren angesichts des steigenden Zinsniveaus »sehr überschaubar«, sagt der Bürgermeister.

Viel besser läuft es beim seniorengerechten Wohnen rund um das St. Anna-Areal. Hier entstehen Laubenganghäuser, ein Bauherr ist in den Startlöchern. Die Straßensanierungen dort wie auch in der Rommelstraße laufen, ebenso die Stadtsanierung und die Dorfsanierung in Hundheim.

Patenschaft für Bataillon

In Steinbach hat die Stadt ein Urnenbaumfeld angelegt, jetzt fehlen lediglich noch Hundheim und Uissigheim. Der Stahlbergturm und die Wetterschutzhütte bei Uissigheim sind eingeweiht, die beiden »Turm-und-Hütten-Macher« Fritz Krug und Paul Berberich dafür mit der Bürgerehrennadel ausgezeichnet worden. Unterzeichnet ist die Patenschaft mit dem Hardheimer Panzerbataillon 363 - die Kompanie »verlegt« allerdings schon im kommenden Jahr nach Litauen.

Das Jahr 2023 wird zunächst einmal eine ganze Reihe von Einweihungen bringen. Da sind die Kitas, der Naturkindergarten im Schönert-Forst, das Feuerwehrgerätehaus Hundheim/Steinbach, die Dorfmitte Hundheim, die Straßenmeisterei sowie ein neuer Mannschaftstransporter für die Stadtfeuerwehr. In 2022 hatte es hier bereits ein neues Hilfeleistungsfahrzeug gegeben. Bestellt wird auch ein Fahrzeug für die Wehr in Eiersheim.

Neuer »Kultursommer«

Ihren Auftakt wird die Sanierung der Stahlberghalle nehmen. 3,1 Millionen Euro stehen im Haushalt, um die Halle energetisch und brandschutztechnisch auf ein neues Level zu heben. Jeweils eine Millionen Euro wird die Aufrüstung der Kläranlagen in Hundheim und Uissigheim kosten. Geplant ist der gemeinsame Bau einer Zisterne zur Sportplatzbewässerung beim FC Külsheim.

Vor der Tür steht der erste »Kultursommer«. Eine private Hundheimer Initiative stellt hier Musiktheater im Schloss in Aussicht, Schauspiel im Hundheimer Hof sowie im Amphitheater der PAGS, zudem eine ganze Reihe von Workshops. Es werde bunt, sagt Bürgermeister Schreglmann. Ge

