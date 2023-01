Große Projekte in der Warteschlange

Ortschaftsrat: Einige Wünsche der Grünenwörter für 2023 sind bereits realisiert - Dorfbrunnen wird erneuert

Wertheim 04.01.2023 - 15:11 Uhr 2 Min.

Die beschädigte Sandsteinplatte am Grünenwörter Dorfbrunnen wird in diesem Jahr saniert, außerdem erhält das Brunnenbecken einen neuen Innenanstrich.

Bereits fertiggestellt ist die Erneuerung des groben Wegbelags am oberen Teil des Säutriebs (Viehtrieb). Die Sanierung erfolgte im Zusammenhang mit der Sicherung der in diesem Bereich eingestürzten Mauer. Ebenso bereits realisiert ist die Erneuerung der Heizkörper im großen Saal des Mehrzweckgebäudes. Zudem wurde in dessen Küche eine Industriespülmaschine eingebaut.

Ebenso im Haushaltsplan für 2023 steht eine Einhausung für die Mülleimer am Rathaus. Diese ist bereits bestellt und soll in den nächsten Tagen geliefert und aufgebaut werden. Im aktuellen Jahr stehen zudem Mittel zur Erneuerung der Sandsteinplatten am Dorfbrunnen sowie für einen Innenanstrich des Brunnenbeckens im Etat der Stadt Wertheim. Die Zugangstreppe vom oberen Eingang des Mehrzweckgebäudes entlang des Gebäudes zum Eingang der Kindertagesstätte steht aktuell für das Jahr 2024 im Haushalt.

Zwei Dauerbrenner bei den Mittelanforderungen werden die Grünenwörter auch in den kommenden Jahren beschäftigen. Laut Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf finden sich Mittel für eine energetische Sanierung des Rathauses in der Bergstraße erst in ferner Zukunft in den Investitionsplanungen. Gewünscht werden eine Erneuerung der Fenster und eine Dachsanierung.

Nicht in den Haushalt aufgenommen wurde die schon lange jedes Jahr beantragte Sanierung der Straßendecke in der Ortsdurchfahrt Lange Straße von der Abzweigung Bergstraße bis zum Friedhof. Oberdorf verwies hier auf die zentrale Zustandsbewertung für alle Straßen im Gebiet der Großen Kreisstadt Wertheim. In den Haushalt werden nur Straßen aufgenommen, die gemäß der Erhebung dringend saniert werden müssen.

Oberdorf lud die Bürger dazu ein, Verbesserungsvorschläge und Investitionsvorschläge im Dorf an den Ortschaftsrat zu melden. Aus Reihen der Bürger wurde das Aufstellen eines Mülleimers am Dorfbrunnen vorgeschlagen. In der folgenden Diskussion wurde erklärt, dass Müll, den man nicht in solchen öffentlichen Mülleimern entsorgen könne, teils in der Landschaft ende.

Das Problem der wilden Müllablagerungen gebe es überall, bestätigte ein Berufskraftfahrer, der im Dorf wohnt. Oberdorf äußerte die Sorge, dass ein weiterer Mülleimer dafür sorge, dass sich um diesem herum Müllablagerungen bilden. Dies habe sich am Mülleimer an der Bushaltestelle auf dem Dorfplatz gezeigt. Daher habe man diesen schon vor Längerem abgebaut.

Im Zusammenhang mit der Müllthematik dankte Oberdorf allen Teilnehmern der Aktion saubere Landschaft, die nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder erfolgreich durchgeführt wurde.

Birger-Daniel Grein

Ortschaftsrat in Kürze Wertheim-Grünenwört. Mit folgenden Themen hat sich der Grünenwörter Ortschaftsrat am Dienstag ebenfalls beschäftigt: Kriegsgräberfürsorge: Bei der Haus- und Straßensammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge kamen in Grünenwört 466,50 Euro zusammen. Windkraft: Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf informierte über den aktuellen Stand beim Thema Windkraft auf Wertheimer Gemarkung. Ortschaftsräte und Bürger waren sich einig, dass es wichtig sei, das Thema aktiv anzugehen, um Mitbestimmungsmöglichkeiten zu haben. Ebenso sollen die Bürger von den Anlagen profitieren. Das Resümee war: »Windkraft ja, aber mit Vernunft«. Laut Oberdorf gebe es auch Pläne für zwei Windkraftanlagen im Schenkenwald bei Grünenwört. Betont wurde aber auch, dass noch nichts entschieden ist. Rattenplage: Laut Aussage von Bürgern in der Sitzung weitet sich das Rattenproblem im Dorf aus. So wurde beispielsweise eine tote Ratte am Spielplatz gefunden. Oberdorf verwies darauf, dass jeder einen Beitrag gegen die Ratten leisten könne - zum Beispiel, indem man keine Essensreste über die Kanalisation entsorgt. Von Bürgern wurde darum gebeten, öffentlich im Dorf darüber zu informieren, wenn Giftköder ausgelegt werden, sodass man die eigene Katze vor versehentlicher Vergiftung schützen könne. Oberdorf wird das Vorgebrachte mit der Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) abklären. Einwohnerstand: Zum Stichtag 31. Dezember 2022 wohnten 604 Menschen im Dorf. Unterschriftenaktion: Oberdorf wies darauf hin, dass die Unterschriftenaktion der Ortschaft Mondfeld zur Sanierung des Teilstücks der L 2310 zwischen Mondfeld und Grünenwört noch bis Ende Januar läuft. Straßenbeleuchtung: Bürger kritisierten, dass die Straßenbeleuchtung im Dorf auch brenne, wenn es schon oder noch ausreichend hell ist. Vorgeschlagen wurde der Einsatz von Helligkeitssensoren für die Schaltung. Oberdorf wies darauf hin, dass alle Straßenlaternen im Dorf bereits auf LED umgerüstet sind. bdg