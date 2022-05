Große Offenheit und Unterstützungsbereitschaft

Soziales: Wohnungen für Menschen aus der Ukraine - Stabschef Graner: »Die Wertheimer öffnen Herz und Haus«

Wertheim 08.05.2022 - 18:35 Uhr 2 Min.

Möbelspenden aus der Bürgerschaft kommen bei der Ausstattung von Wohnungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge zum Einsatz. Foto: Stadtverwaltung Wertheim

»Bisher klappt das recht gut«, lautet die Zwischenbilanz von Jürgen Graner, dem Leiter des zuständigen Arbeitsstabes.

Zu verdanken sei dies laut Graner in erster Linie »der enormen Hilfsbereitschaft der Wertheimer. Sie öffnen Herz und Haus für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.« An der bislang gut funktionierenden Wohnraumversorgung habe aber auch der Eigenbetrieb Gebäudemanagement großen Anteil. »Hier haben wir unter der sehr engagierten Federführung von Natalja Kiefel gute Strukturen geschaffen.«

35 Wohnungen angeboten

Seit Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sich mit einem Aufruf an die Bürgerschaft gewandt hat, wurden der Stadtverwaltung etwa 35 Wohnungen von privater Seite angeboten. Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement miete diese entweder selbst an oder vermittele sie an ukrainische Flüchtlinge, die dann mit dem Anbieter ein direktes Mietverhältnis eingehen, erklärt die Stadt.

Zusätzlich habe die Stadtverwaltung zehn Wohnungen bei Immobilienverwaltern angemietet, weitere sollen ab Juni folgen. »Viele Flüchtlinge finden ihre Unterkünfte aber auch selbständig«, beobachtet Natalja Kiefel. Sie sieht dies als weiteren Beleg für die große Offenheit und Unterstützungsbereitschaft der Wertheimer. Alle bislang in Wertheim aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine sind über familiäre und private Kontakt in die Main-Tauber-Stadt gekommen. Viele konnten zunächst bei Verwandten und Freunden unterkommen. Aber diese Lösungen sind beengt und zeitlich begrenzt. Wenn der Umzug von der vorübergehenden Bleibe in eine eigene Wohnung anstand, konnte die Stadtverwaltung in den meisten Fällen helfen.

Zuweisungen vom Landkreis

Auch für Kriegsflüchtlinge, die der Stadt vom Landkreis zur Unterbringung zugewiesen werden, muss die Stadt Wohnungen bereitstellen. Mit den ersten Zuweisungen rechnet die Stadt Wertheim in Kürze. Dabei handelt es sich um Menschen, die nach etwa vier Wochen in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises auf die Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis verteilt werden.

Nach Darstellung der Stadtverwaltung kämpfen alle Ebenen - Land, Landkreis, Kommune - mit dem Problem, dass der Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht planbar ist. Abhängig von der Dynamik des Krieges könnten die Flüchtlingsströme an- oder auch abschwellen. Zudem unterliegen die Menschen aus der Ukraine keiner Residenzpflicht, sie können ihren Wohnort frei wählen. Um vorbereitet zu sein, empfehle es sich für Kommunen, bei den Aufnahmekapazitätem einen Puffer vorzuhalten.

Weitere Menschen erwartet

Man stelle sich in Wertheim auf weitere Flüchtlinge ein, erklärt Arbeitsstab-Leiter Graner, wisse aber nicht, wann wie viele kommen. »Aber wenn das Engagement in der Bürgerschaft anhält, dann wird auch dieser gemeinsame Kraftakt von Stadt und ehrenamtlichen Helfern gelingen«, übt sich Graner in Optimismus.

Natalja Kiefel vom Gebäudemanagement ist ebenfalls zuversichtlich. Denn die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger erschöpfe sich nicht in der Bereitstellung von Wohnungen. »Auch wenn es um die Ausstattung geht, helfen viele mit,« stellt sie fest. Die Haslocher Firma DS-Dienstleistungen sammele gezielt Sachspenden zur Möblierung der Wohnungen, der Verein »Willkommen in Wertheim« richte ein Lager für Haushaltswaren ein.

»Die Vermieter privater Wohnungen setzen alles daran, um die Menschen mit allem Notwendigen auszustatten«, so Kiefel. Auch aus Reihen der Ortsvorsteher erfahre man tatkräftige Unterstützung. Und die Betreuer kümmerten sich in beeindruckend unermüdlicher Weise um »ihre« Flüchtlinge. Nicht nur im Kontakt mit Wohnungsanbietern, sondern auch in der persönlichen Begegnung mit den Geflüchteten hat Natalja Kiefel viele gute Erfahrungen gemacht. »Die Menschen aus der Ukraine sind sehr dankbar für die Aufnahme in Wertheim und die Erleichterung, endlich angekommen zu sein, ist groß.«

bDie Stadt Wertheim hofft auf weitere Wohnungsangebote aus der Bürgerschaft. Ein Formular zur Meldung von Wohnungen ist auf der Internetseite https://www.wertheim.de/ukraine abrufbar.

scm