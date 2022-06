Blut­spen­der wer­den drin­gend ge­braucht: Die Be­stän­de sind so ge­ring, dass Blut­spen­de­or­ga­ni­sa­tio­nen wie das Ro­te Kreuz seit Wo­chen zu Spen­den auf­ru­fen. In Wert­heim und Kreuz­wert­heim lau­fen An­fang Ju­li an gleich zwei Ta­gen in Fol­ge Ak­tio­nen.