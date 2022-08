Großbrand in Dietenhan: Flammen erfassen zwei Häuser

Ein Groß­f­eu­er hat in Wert­heim-Die­ten­han am Di­ens­ta­gnach­mit­tag bis in die Abend­stun­den mehr als 100 Feu­er­wehr­leu­te und an­de­re Ein­satz­kräf­te in Atem ge­hal­ten: Um kurz vor 14 Uhr war ei­ne Gar­ten­hüt­te in Brand ge­ra­ten, von dort hat­ten die Flam­men sch­nell auf ein Ne­ben­ge­bäu­de und zwei Wohn­häu­ser über­ge­grif­fen. Nur die sch­nel­le Re­ak­ti­on von Feu­er­wehr­leu­ten und Land­wir­ten ver­hin­der­te ei­ne noch grö­ße­re Brand­aus­b­rei­tung.