Großbauprojekt »Neue Mitte« mit sehenswertem Baufortschritt

Stadtteilbeirat: Christian Melzer vom Hochbau informiert über Wertheim-Wartberg

Wertheim 31.03.2022 - 12:09 Uhr 2 Min.

Ungeachtet von Corona, Materialknappheit und des Krieges in der Ukraine ist der Bau der Neuen Mitte am Wartberg terminlich und finanziell auf Kurs. Foto: Michael Geringhoff

Die »Neue Mitte« ist das soziale Großbauprojekt, das unter anderem die Otfried-Preußler-Schule (OPS), das ehemalige ökumenische Kirchenzentrum, den Kindergarten - nun auch eine Mensa - umfasst. »Campus« lautet Nadlers zentraler Vorschlag. Christian Melzer hat dazu freundlich genickt und gelächelt.

Der Abteilungsleiter Hochbau war eigentlich am Mittwochabend ins Haus der Begegnung nur gekommen, um vor dem Stadtteilbeirat über den Baufortschritt zu sprechen. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass Melzer initial über die Neue Mitte informiert hatte. Seither hat der Stadtteilbeirat coronabedingt nicht mehr öffentlich getagt, aber der Baufortschritt in dieser Zeit war sehenswert. Er sei »generell super zufrieden. Trotz Corona, Materialknappheit und Krieg in der Ukraine sind wir in vollem Lauf«, sagte Christian Melzer.

Bei der Otfried-Preußler-Schule laufe die Generalsanierung planmäßig. Alle Abbrüche seien erledigt, Dach und Fassade bereits saniert. Im Inneren des Gebäudes liefen bereits der Trockenbau und die Elektroarbeiten, es fehlten lediglich noch Tischlerarbeiten und Bodenbeläge. Auch im Gemeindezentrum - vormals Kirchenzentrum - mache man beste Fortschritte. Der Rohbau sei abgeschlossen, Dacharbeiten in vollem Gang, auch die Arbeiten an Heizung, Lüftung und Elektrik seien bereits weitgehend abgeschlossen. Und die zentrale Mensa sei so gut wie ganz fertig, könne bis Mitte April schon in Betrieb genommen werden. Herbst 2022 ist der für die Gesamtanlage geplante Übergabetermin.

»Wir haben es gewuppt«, freute sich Melzer. Die Handwerker, aber auch seine eigenen Mitarbeiter hätten Großes geleistet, auch, um die OPS für den Ganztagesbetrieb fit zu machen, bis hin zu Details um umweltfreundliche Fotovoltaik auf dem Dach des Gemeindezentrums. »Jetzt müssen wir nur noch auch die letzten sechs Monate, weiterhin voll durchziehen«, sagte Melzer. Ge

STADTTEILBEIRAT WERTHEIM-WARTBERG IN KÜRZE

WERTHEIM-WARTBERG. Auch diese Themen beschäftigten den Stadtteilbeirat am Mittwochabend im Haus der Begegnung:

?Parken: Erst einmal am Berliner Ring, hat sich in der Sache etwas getan. Beginnend an der Tankstelle gibt es jetzt das lang geforderte Parkverbot – allerdings ist es auf die Stunden zwischen 6 und 18 Uhr beschränkt.

?30er-Zone: Laut Olaf Nadler wäre, entgegen aller Vorgeschichte, Tempo 30 für den Berliner Ring möglich. Ein Anwohner, der sich beim Regierungspräsidium beschwert habe, hätte nun die Auskunft bekommen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung im alleinigen Ermessen der Stadt Wertheim liege. Bei gutem Willen der Verwaltung, gebe es folglich keine Hindernisse mehr.

?Tempolimits: Klaus von Lindern forderte das Tempo auf der L 508 zwischen der Innenstadt und Vockenrot auf 50 zu begrenzen. Nur so lasse sich ordentlicher Lärmschutz für die Anwohner sicherstellen. Tempo 30 seien für den Salon-de-Provence-Ring angemessen. Er sei als reine Anwohnerstraße ausgelegt, diene mittlerweile jedoch, zum Leidwesen der Anwohner, als Durchgangsstraße.

?Bauen am Tannenberg: In den kommenden drei Jahren entstehen hier laut dem Stadtteilbeiratsvorsitzenden rund 100 neue Wohnungen. Derzeit im Genehmigungsverfahren seien ein Projekt mit vier Gebäuden (46 Wohnungen), ein weiteres mit 21 Wohneinheiten. In Vorbereitung seien zwei weitere Projekte mit zusammen 21 Wohnungen, zudem drei Doppelhäuser.

Nehme man den schmalen rechnerischen Standard, so kämen, mit den neuen Bewohnern, mindestens 150 Autos hinzu. Die Infrastruktur am Tannenberg gebe das nicht her, sagt Nadler. Eine Bürgerin kritisierte, dass offenbar Raum für Autos sei, einen Spielplatz, wie er zu so vielen Wohnungen gehöre, plane die Stadt jedoch nicht.

Nadler ergänzte, dass der vom Stadtteilbeirat geforderte Bau von Sozialwohnungen nicht berücksichtigt worden sei. »Es geht hier ausschließlich um Eigentumswohnungen.« ?Ge