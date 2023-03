Größtes Nahwärmeprojekt in Höhefeld möglich

Stadtwerke Wertheim: Thomas Beier stellt im Bürgerhaus die Gesamtidee vor - Baubeginn könnte schon im März 2024 sein

Wertheim 09.03.2023 - 14:45 Uhr 3 Min.

Höhefeld könnte bereits im Winter 2024/2025 von einem Nahwärmenetz erschlossen sein. Jetzt liegt es an den Bürgern. Wenn sich mindestens 50 Hausbesitzer anschließen lassen, dann geht's los. Foto: Michael Geringhoff

»Dem liegt das Projekt am Herzen, der macht da richtig Druck, der hängt sich für sein Dorf echt rein«, sagt Thomas Beier - Chef der Stadtwerke. Am Montag ist das Nahwärmeprojekt den Bürgern im Höhefelder Bürgerhaus vorgestellt worden -Sondierungen hatte es bereits im Vorfeld gegeben.

Wunsch kommt aus der Breite

So hatten die Stadtwerke die knapp 160 Haushalte schon im vergangenen Jahr angeschrieben und das Interesse an einer Nahwärmeversorgung abgefragt. Auch das mache Höhefeld besonders, sagte Beier. Üblicherweise seien kommunale Liegenschaften, wie Sporthallen, Rathäuser oder Kindergärten die Aufhänger für Wärmenetzwerke. In Höhefeld komme der Wunsch tatsächlich aus der Breite. Die erste Bürgerbefragung im vergangenen Jahr habe viele Rückläufer gebracht und großes Potenzial erkennen lassen. Jetzt komme es darauf an, feste Zusagen zu bekommen, um das Projekt starten zu können. Im Erfolgsfall könnte das Nahwärmenetzwerk bereits im Winter 2024/2025 Wärme liefern.

2,8 Millionen Euro Kosten

Die überschlägige Rechnung der Stadtwerke sieht Baukosten von rund 2,8 Millionen Euro vor. Für das Geld gibt es knapp drei Kilometer Wärmeleitung und ein Hackschnitzelheizwerk. Als Standort ist derzeit eine städtische Fläche am Höhefeder Sportplatz im Gespräch, für den Betrieb und die Effizienz wäre ein zentraler Standort mitten im Dorf besser, sagt Beier. Als Energieträger sind Hackschnitzel ausschließlich aus heimischen Wäldern vorgesehen. Der Eigenbetrieb Wald könne die jährlich notwendigen rund 2500 Kubikmeter Hackschnitzel problemlos beibringen. Kapazitätsengpässe seien nicht zu befürchten. »Da wächst jedes Jahr so viel nach, da können wir noch einige Wärmenetze mehr bauen«, so Beier.

Die derzeitigen Positivmeldungen aus Höhefeld zeigten noch eine Lücke im Altort entlang des Höhefelder Hauptrings. Da müsse man jetzt noch einmal abwarten, was die Bürgerversammlung vom Montag angestoßen habe. Im Nachhinein Nachzügler anzuschließen, sei generell möglich, »Aber nur in einem recht begrenzten Rahmen«, erklärt Beier. Dieser Rahmen werde durch die Auslegung der zu planenden Anlage vorgegeben. Für Altbauten mit Isolationsstandards bis zum Ende der 1990er Jahre werde verhältnismäßig viel Energie gebraucht, das begrenze die Zahl der möglichen nachträglichen Zusteiger.

Für ein künftiges Neubaugebiet läge der Fall weitaus günstiger. Das könne man immer leicht nachträglich mitanschließen, denn moderne Bauvorschriften sorgten dafür, dass neue Häuser nur sehr wenig Energie verbrauchten. Die erste Umfrage in Höhefeld habe gezeigt, dass aktuell noch viele Heizungen mit Öl betrieben würden - nicht wenige seien an der Altersgrenze.

Preiswertere Lösung

Holz ist der zweitwichtigste Energieträger in Höhefeld, dann kommt Strom. Das durchschnittliche 180 Quadratmeterhaus aus dem Baujahr 1995 habe einen Wärmebedarf von gut 25.000 Kilowattstunden, rechnet Beier. Das entspreche 3200 Litern Heizöl, 23 Raummetern Brennholz, sechs Tonnen Pellets oder 8500 kWh an Strom bei einer Wärmepumpe. Die Stadtwerke haben errechnet, dass der Anschluss an ein Nahwärmenetzwerk (Investitions- und Anlagenkosten eingerechnet) immer die preiswertere Lösung für die Höhefelder sei.

Kaum noch fossile Energieträger

»Bedenken muss man ja auch, dass fossile Energieträger bei Neuanlagen demnächst gar nicht mehr so gehen«, ist von Beier zu erfahren. Der Anschluss ans Wärmenetz kostet laut den Stadtwerken inklusive des Übergabepunkts durchschnittlich 5250 Euro netto je Haushalt. Eine neue Ölheizung koste rund 18.000 Euro, eine Wärmepumpe knapp 20.000 eine eigene Pelletheizung rund 27.000 Euro, rechnet Thomas Beier. Für die eigene Heizungsanlage fielen Wartungs- und Schornsteinfegerkosten an, fürs Netzwerk lediglich eine monatliche Grundpauschale von 60 Euro.

Dafür bekomme man aber durchaus etwas, wirbt Beier. Er nennt neben dem verhältnismäßig günstigen Wärmepreis Bequemlichkeit, Versorgungssicherheit und mehr Platz im Keller. Die alte Heizung kann mitsamt eventueller Öltanks ausgebaut werden. Der Umschluss und die Prüfung des benötigten Warmwasserspeichers kosteten allerdings noch einmal rund 1500 Euro. Als Bonbon leiste der Nutzer eines Nahwärmenetzwerks einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Luftqualität.

Die Stadtwerke fördern das Projekt unter anderem durch eine Individualberatung, die der örtliche Kaminkehrer und Energieberater Lars Ederer auf Anforderung leistet. »Da kann man dann ganz genau ausrechnen, welche Alternative wie viel Geld kostet«, erklärt Beier und betont, dass die genannten Kosten für die Anzahl der mindestens notwendigen knapp 50 Haushalte gerechnet seien. Beim Anschluss von 70 Abnehmern verringerten sich die Kosten um rund 15 Prozent.

Bis Ende April Zeit

Die Haushalte haben jetzt Zeit bis Ende April, die kostenlose Energieberatung einzuholen und sich für oder gegen einen Anschluss festzulegen. Im Positivfall steigen die Stadtwerke im Mai in die Planung ein, beantragen dann die Fördermittel und Genehmigungen, im März 2024 könnte der Bau beginnen und sollte bis zum Start der Heizsaison komplett abgeschlossen sein.

MICHAEL GERINGHOFF