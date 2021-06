So geht die Bereitschaftspolizei bei der Ausbildung in Würzburg mit Extremismusprävention um

Erlebnisse und authentische Persönlichkeit

Die beiden Polizeischüler Robert L. und Annabell P. (vorne). Im Hintergrund Fachlehrer Stephan Klinkenberg und Ausbildungsleiter Jochen Dietrich. Foto: Ralph Bauer Polizeianwärter in Wertheim bei ihrer Vereidigung. Seit Jahren gibt es Diskussionen, ob die Polizei ein Extremismus- oder Rassismusproblem hat. Archivfoto: Matthias Schätte

»Wichtig ist, dass man Menschen erlebt, die etwas zu erzählen haben«, unterstreicht Jochen Dietrich, Stabsbereichsleiter Ausbildung.

Entsprechend seien immer wieder Gastreferenten eingebunden, wie etwa ein Aussteiger aus der rechten Szene oder Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, der über aktuelle Erfahrungen und auch die Geschichte seiner Familie im Holocaust berichte.

Dabei ist laut Polizeilehrer Stephan Klinkenberg Extremismusprävention kein einzelnes Schulfach, das Thema zieht sich durch alle Bereiche wie Berufsethik und politische Bildung. Ziel sei, den Schülerinnen und Schülern Fachkompetenz, Handlungskompetenz und soziale Kompetenz zu vermitteln. Getreu dem Grundsatz: »Wir sind für den Bürger da und behandeln alle gleich.«

Entsprechend hat sich das Würzburger Lehrpersonal schon vor einigen Jahren ein Leitbild gegeben. Es schreibt fest, die künftigen Beamten auf Grundlage der gesellschaftlichen Werte, Respekt vor dem Individuum, verfassungsgemäßes Grundverständnis und Toleranz zu lehren. »Extremistischen, rassistischen und sexistischen Haltungen und Äußerungen treten wir entschieden und konsequent entgegen«, heißt es wörtlich.

»Null Toleranz«

Es gehe darum, die Rolle der Polizei für die innere Sicherheit im freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat zu verdeutlichen und die sich daraus ergebenden Erwartungen an jeden Polizeibeamten klarzumachen. Bei Verstößen - die gleichwohl bisher nicht vorgefallen seien - gilt laut Klinkenberg und Dietrich »null Toleranz«.

Das Konzept scheint bei den Auszubildenden anzukommen. Zwar gibt es laut Anwärterin Annabell P. vom 33. Ausbildungsseminar einige Wiederholungen im Bereich Staatsbürgerkunde, aber: »Gott sei Dank ist das nicht so wie damals in der Schule.« Exkursionen wie ins Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, Projekttage sowie Gastreferenten lockerten den Unterricht auf und machten die Themen greifbarer. »Wir lernen weder stupide irgendwelche Jahreszahlen, noch spezielle Namen«, ergänzt ihr Kollege Robert L.

Es gehe darum, Zusammenhänge aufzugreifen und Diskussionen zu führen, wie etwa über die NSU 2.0 oder die Anschläge von Hanau und Halle. Beiden ist bisher niemand aufgefallen, der sich extremistisch geäußert hat und auch den Verantwortlichen ist kein derartiger Fall bekannt, wie sie auf Nachfrage unterstreichen.

Ob es in diesem Zusammenhang den vielzitierten Korpsgeist gebe? Die beiden Polizeischüler widersprechen. Zum einen gebe es genügend Ansprechpartner bis hin zum Polizeiseelsorger, zum anderen dürfe der Korpsgeist nicht falsch verstanden werden. »Der bedeutet nicht, dass wir alles hinnehmen, was ein Kollege macht«, stellt Robert klar. Und niemand habe Angst, nach einer entsprechenden Meldung aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden.

Um zu verhindern, dass Kandidaten mit extremistischen Einstellungen zur Polizei kommen, gibt es in Bayern seit März 2021 eine Sicherheitsüberprüfung. Diese beinhaltet laut Pressesprecher Markus Kern vom Präsidium der bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg den Abgleich im polizeilichen Datenbestand, Anfragen an die Kommissariate im Staatsschutz sowie eine Regelanfrage an das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz. In Einzelfällen würden auch die sozialen Netzwerke der Bewerber überprüft.

Tattoo als Ausschlussgrund

Bisher versuchte die Polizei laut Lehrer Klinkenberg, beim Auswahlverfahren schon auszusieben. Dazu gehörten auch Interviews über persönliche Einstellungen oder etwa eine vorliegende Waffenaffinität. »Selbst wenn die Noten passen, sich in den Gesprächen aber so etwas zeigte, wurde der Bewerber aufgrund fehlender charakterlicher Eignung nicht genommen«, beschreibt Dietrich den klaren Kurs. Ob und wie oft dies vorkomme, könne er nicht sagen: »Von denen, die es nicht schaffen, hören wir ja nie wieder etwas.«

Als Beispiel nennt er eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Nürnberg. Dort hatte ein Bewerber vergeblich geklagt, der wegen eines Tattoos in Frakturschrift auf dem Rücken nicht eingestellt wurde. Dieser Bereich sei »sehr kritisch« und schon »Jugendsünden« würden schwer ins Gewicht fallen.

An die im Einstellungstest geführten Interviews erinnern sich auch die 23-jährige Polizeischülerin und ihr zwei Jahre älterer Kollege. »Das Interview war schon sehr intensiv«, sagt der 25-Jährige. Er habe es als »gut« empfunden. Annabell erzählt von vielen Fragen, bei denen es darum gegangen sei, sich in gewisse Situationen zu versetzen.

Im Graubereich

Bei den Auszubildenden setzen die Verantwortlichen auf eine Art Gruppenhygiene. »Der größte Kontrolleur ist der eigene Kollege«, bringt es Dietrich auf den Punkt. Daneben gelte es für das Lehrpersonal, genau hinzusehen und zu hören. Das schlage sich dann auch in den Persönlichkeitsbildern nach jedem Ausbildungsjahr nieder.

Und wie sieht es mit Meinungen im Graubereich aus, etwa was AfD-Anhänger angeht oder aktuell Corona-Leugner? »Da orientieren wir uns an dem, was Gerichte und der Verfassungsschutz vorgeben«, beantwortet Dietrich die Frage. Ihm sei ein solcher Fall bei der Würzburger Bereitschaftspolizei aber nicht bekannt, ebenso wie den beiden Auszubildenden. »In jeden Kopf kann man natürlich nicht reinschauen«, so der Ausbildungsleiter. Ihm ist bewusst, dass es keine absolute Sicherheit geben kann, was extremistische Einstellungen in der Polizei angeht. Dagegen vorzugehen ist laut Dietrich keine Sache, die mit der Ausbildung endet, »das Thema ist durchgehend weiter präsent.«

Zur Sensibilisierung in dem Bereich zählen auch Ausstellungen über Rechtsextremismus und den Aufstieg der Nazis, die in den Räumen der Bereitschaftspolizei regelmäßig gezeigt werden. Sie stoßen bei den Auszubildenden auf großes Interesse. »Wir müssen uns immer wieder bewusstmachen, dass da auch die Polizei eine große Rolle in den 30er Jahren spielte«, unterstreicht Ausbildungsleiter Jochen Dietrich.

RALPH BAUER