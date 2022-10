Göggelmann behält ÖDP-Kreisvorsitz

Klaus Göggelmann, ÖDP

Axel Gebhardt (Wertheim) bleibt Kreisschatzmeister und Ute Göggelmann (Lauda) Schriftführerin. Den Kreisvorstand komplettieren Friederike Dünkel aus Schwabhausen als Beisitzern und, erstmals, Herbert Leitner aus Marbach als Beisitzer. Neu gewählt wurden auch die Delegierten des Kreisverbands zum Landesparteitag, so die Meldung.

Vor der Vorstandswahl hielt Kreisvorsitzender Klaus Göggelmann Rückschau auf zwei Jahre Arbeit der ÖDP im Kreisverband. Wegen der Corona-Situation seien nicht so viele Aktivitäten möglich gewesen wie in früheren Jahren, heißt es weiter.

Schatzmeister Axel Gebhardt trug den Kassenbericht vor. Nach der Feststellung der einwandfreien Kassenführung durch die Rechnungsprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Es folgten Berichte vom Landesparteitag im Mai in Rastatt - hier war Ute Göggelmann erneut in den Landesvorstand gewählt worden - und von den Bundesparteitagen im April in Köln und im Oktober in Würzburg.

Anschließend ging es um die Aktivitäten im Kreisverband in den kommenden Monaten. Die Reihe »ÖDP im Gespräch« soll fortgesetzt werden, voraussichtlich mit einem verkehrspolitischen Thema. Auch die Erkundung der näheren Umgebung unter ökologischen Gesichtspunkten nach dem Motto »ÖDP unterwegs« steht wieder auf dem Programm, heißt es abschließend.

