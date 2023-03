Gleichberechtigung: Ernüchternde Bilanz nach 100 Jahren Wahlrecht

Historikerin Silvia Schraut referiert in Bronnbach - Erste Wertheimer Gemeinderätin nicht in Wikipedia erwähnt

WERTHEIM-BRONNBACH 05.03.2023 - 11:55 Uhr 1 Min.

Geballte Frauenpower: Referentin Sylvia Schraut (Mitte) mit Archivleiterin Monika Schaupp (links) und Frauenvereinsvorsitzender Heide Fahrenkrog-Keller im Vortragssaal des Archivverbunds in Bronnbach.

Silvia Schraut ist promovierte Historikerin und war bis 2020 Professorin für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. »Das Thema treibt mich sehr um«, sagte sie zu Beginn über das Frauenwahlrecht. Die Einführung 1919 sei ein wichtiger Schritt gewesen, aber man dürfe da nicht stehen bleiben. Sie habe manchmal den Eindruck, wir »leben immer noch im 19. Jahrhundert«. Zur Klärung der Frage, wo wir heute eigentlich stehen, stellte die Historikerin umfangreiches Zahlenmaterial vor und warf einen Blick auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Partizipationsrechte vom 19. Jahrhundert bis heute. Ernüchternd, wie wenige Frauen immer noch in politischen Gremien vertreten sind. Ernüchternd auch der hohe Prozentsatz der Care-Arbeit, die von Frauen verrichtet wird.

Ein Blick nach Wertheim zeigte, dass auch Fürst Georg 1824 einen »Vaterländischen Frauenverein« in Erinnerung an seine verstorbene Frau Ernestine gegründet hatte. Soziale Aktivitäten waren wie überall in Deutschland die Ziele. 1888 hatte Hauptlehrerin Ottilie Klein einen Ortsverein der Lehrerinnen gegründet und wurde 1913 Vorsitzende des Badischen Lehrerinnen Vereins mit 1450 Mitgliedern. Sie war schließlich von 1919 bis 1922 die erste weibliche Stadtverordnete. Es gebe ihr zu denken, dass Klein bei Wikipedia nicht bei den berühmten Söhnen und Töchtern der Stadt aufgeführt sei, so Schraut. Erst 1962 gab es mit Elfriede Träger und Gertrud Koch wieder Stadträtinnen. Dass im aktuellen Wertheimer Gemeinderat von 22 Mitgliedern nur sechs Frauen seien, zeige exemplarisch, wie wenig sich in über 100 Jahren getan habe. Als sie 1989 erstmals für den Gemeinderat kandidierte habe, so die anwesende Ehrenbürgerin Renate Gassert, sei sie hämisch gefragt worden, was denn ihr Mann solange zuhause mache. »Der bügelt in der Zeit«, habe sie geantwortet. Beruf, Familie und politisches Amt seien offensichtlich bis heute schlecht vereinbar, stellte die Referentin fest. Eine Kinderbetreuung während der Gemeinderatssitzung wäre sinnvoll - die Idee werde sie gleich aufgreifen, versprach Heide Fahrenkrog-Keller mit Blick auf Stadtrat Axel Wältz.

Auch heute noch sei der Mann meist der Hauptverdiener, die Frau die Zuverdienerin. Das wirke sich auch auf die Rente aus. Ihre Vision, so Sylvia Schraut, sei ein Elternpaar, dass zu je 50 Prozent in Teilzeit berufstätig ist und auch die Care-Arbeit in gleichen Teilen erledigt.

Die anschließende, teils kontroverse Diskussion zeigte, dass die Referentin ins Schwarze getroffen hatte.

