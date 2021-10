Glauben digital vermitteln

Besuch: Regionalbischof bei Landrat Schauder

Antrittsgespräch: Landrat Christoph Schauder (links) und Prälat Ralf Albrecht.

Prälat Albrecht ist auch Mitglied der Digitalisierungskommission der Evangelischen Landeskirche, die Digitalisierung ist ihm ein wichtiges Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Main-Tauber-Kreis. Unter anderem werde in der Evangelischen Kirche an einem einheitlichen Dokumenten-Management-System und damit an der Elektronischen Akte gearbeitet, sagte der Regionalbischof.

Zudem liefen Überlegungen, mit einer digitalisierten »Orgel 4.0« die Musik im Gottesdienst auch dann sicherzustellen, wenn kein Organist zur Verfügung steht. Zu den Ideen gehört, dass der Pfarrer im Gottesdienst ein Lied anstimmt, die Software in der Orgel das Lied erkennt und über künstliche Intelligenz selbst einen passenden Begleitsatz automatisch generiert. Insgesamt ist es das Ziel, dem Gemeindegesang neuen Schwung zu geben. Wie Prälat Albrecht deutlich machte, sollten die Digitalisierungsansätze nie ein Selbstzweck sein.

Wichtiges Thema

Landrat Schauder zeigte sich fasziniert davon, wie der Regionalbischof und die Kirche die Digitalisierung angehen. Auch ihm sei dieses Thema außerordentlich wichtig. Das Landratsamt komme bei der Digitalisierung seiner Dienstleistungen gut voran. Er machte auch deutlich, dass der Main-Tauber-Kreis beispielsweise beim Breitbandausbau bereits vieles erreicht habe. Auch in seiner täglichen Arbeit ergäben sich viele Vorteile, zum Beispiel weil viele Besprechungen, zu denen früher gereist werden musste, inzwischen durch Online- oder Hybrid-Formate ersetzt werden.

Der Regionalbischof beglückwünschte Christoph Schauder zur Wahl zum Landrat und wünschte ihm eine glückliche, gesegnete und erfolgreiche Hand bei der Gestaltung von Politik.

