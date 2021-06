Ausbau schneller Netze mit privatem Anbieter BBV in Wertheim geplant

Mit einem Gigabit bis in die Häuser - Mindestens 20 Prozent Vorverträge

Wertheim 22.06.2021 - 17:16 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beispielbild / Archiv Siegmar Ackermann zu Glasfasernetzausbau im Gemeindebereich Bildunterschrift 2018-06-09 --> Der Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindebereich liegt den Eichenbühler Räten am Herzen. Foto: Siegmar Ackermann

Der Gemeinderat stimmte am Montag einem entsprechenden Kooperationsvertrag zu, der zwischen BBV, dem Main-Tauber-Kreis und allen Städten und Gemeinden im Landkreis abgeschlossen werden soll. Voraussetzung für die Umsetzung der sogenannten Ausbaustufe 5, dem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Häuser auf der Basis eines sogenannten FTTH-Anschlusses ist allerdings, dass sich mindestens 20 Prozent aller Haushalte im Landkreis in Vorverträgen für das Angebot der Firma BBV entscheiden. Erst dann werde die Firma mit der Verlegung des Glasfasernetzes beginnen, erläuterte der Sprecher des Unternehmens Arno Maruszczyk den Gemeinderäte das Vorgehen seiner Firma. Für Wertheim bedeute dies, dass es mindestens 2300 Vorverträge geben müsse.

Der Zeitplan für den Ausbau durch BBV sieht derzeit wie folgt aus: Das insgesamt 135 Millionen Euro teure Projekt soll, so es denn mit genügend Vorverträgen umgesetzt werden kann, im Herbst in die Vermarktungsphase gehen. Für den Vertrieb habe sich BBV neun bis zwölf Monate Zeit genommen, erläuterte Maruszczyk, der sich sicher war innerhalb dieses Zeitraums eine entsprechende Vermarktungsquote von 20 Prozent über den gesamten Landkreis erreichen zu können. Für den gesamten Landkreis wären das 13200 Vorverträge,die die Firma vor Baustart abschließen will. Der erste Bauabschnitt soll im März kommenden Jahres geplant werden, sieht der Bauzeitenplan vor.

Dazu gibt es in Wertheim allerdings noch zwei Besonderheiten zu überwinden: Bereits 71 Prozent der Bürger verfügen über einen Gigabit-Anschluss über das TV-Kabel. Ob diese Kunden zu einem FTTH-Anschluss wechseln ist derzeit unsicher. Schließlich sind auch die Stadtwerke Wertheim in einigen Gewerbegebieten im Glasfasernetzausbau aktiv. Hier solle es eine Kooperation zwischen den Stadtwerken und der Breitbandversorgung Deutschland geben, kündigte Stadtwerkegeschäftsführer Thomas Beier an. gufi