Weihnachtsausstellung im Wertheimer Glasmuseum

Christbraumschmuck in vielen Variationen

Wertheim 21.11.2022 - 12:34 Uhr 2 Min.

Es geht auch schlicht: Heike Baumann, Leiterin des Glasmuseums Wertheim, an einem Baum aus Röhren der Wertheimer Glasindustrie gefertigt, die Kugeln in Weiß und Silber gehalten. Foto: Michael Geringhoff Auch sowas schaut bisweilen aus dem Weihnachtsbaum von Welt heraus. Foto: Michael Geringhoff

Gut, dass es im Wertheimer Glasmuseum reichlich davon gibt und noch vieles mehr. Derzeit bereiten die Mitarbeiter des Glasmuseums die Weihnachtsausstellung vor.

Tausende Kugeln und Objekte in Vitrinen und an sieben Bäumen präsentieren aufs Feinste jenen gläsernen Christbaumschmuck, der zuerst die Weihnachtsbäume der Reichen, später die der Massen strahlen ließ. Und wer jetzt für den eigenen zeitgenössischen Baum etwas sucht, der wird im Museumsshop fündig.

Der aktuelle Trend ist bunt, ein bisschen flippig und kann viel mehr als nur schnöde Kugeln. Der Thüringer Baum ist der größte in der Ausstellung. Fast fünf Meter Baumhöhe braucht es, um über 500 Glasobjekte thüringischer Herkunft in die Zweige zu hängen. Als vor knapp 200 Jahren der Siegeszug von Engeln, Vögeln, Kugeln und Märchenfiguren begann, war Lauscha noch ein Dorf im Thüringer Wald.

Die ganze bunte und künstlerische Vielfalt von damals hängt auch jetzt in Nachfertigungen am Baum, die historischen Stücke hingegen werden zum Schutz des zarten Glases in Vitrinen gezeigt und spiegeln viel Zeitgeist. So segelten in den Jahren des Ersten Weltkriegs auch militärische Doppeldecker und Zeppeline am Baum.

Es ist auch kein Zufall, dass manche Christbaumspitze aussieht wie die Spitze einer Pickelhaube.

Engel, Schlitten und Posaunen

Deutlich länger als Soldaten und Panzer haben sich Weihnachtsmänner, Engel, Schlitten und Posaunen gehalten, und zwischenzeitlich passt auch mal einfach alles an den Christbaum, auch Clowns und Autos, Obst und Gemüse, Kaiserin Sissi und ihr Franz - Hauptsache es spiegelt Sehnsüchte, glänzt und glitzert.

Dass das nicht immer so war, auch das dokumentiert die Ausstellung. Im kleinen Haus steht der Wertheimer Glasröhrenbaum, der den Christbaum in akkurater Symmetrie nachformt.

Behängt ist er, in strenger Manier, mit Kugeln und Zapfen in Weiß und Silber. Echte Besonderheit ist der dem leonischen Draht gewidmete Baum. Der nordische Baum mit handbemaltem rot-weißem Formenschmuck kommt womöglich dem eigenen der neuen Museumsleiterin Heike Baumann am nächsten.

»Hauptsächlich Rot, aber es hängt auch ein bunter Papagei darin«, erklärt Baumann..

Etwas Besonderes

Die Weihnachtsausstellung dieses Jahres sei in vielerlei Hinsicht besonders, auch weil sie so sehr herbeigesehnt werde. In den beiden vorangegangenen Coronajahren hatte die Ausstellung, die nebenbei das wirtschaftliche Herz des Museums ist, auf Sparflamme laufen müssen. »Wir hier im Museum freuen uns sehr und wir wissen, dass die Weihnachtsausstellung für viele Wertheimer Familien fester Bestandteil von Advent und Weihnacht ist. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen nun wieder offener werden und regelrecht auf die schöne Zeit warten«, sagt Heike Baumann.

MICHAEL GERINGHOFF

Im Überblick: Weihnachtsausstellung Die Ausstellung »Christbaumschmuck aus Glas« wird am kommenden Samstag, 26. November, eröffnet. Zur Eröffnung um 16 Uhr gibt es Weihnachtspunsch für den Geist und Musik für die Seele - Sonja Freitag rahmt die Eröffnungsfeier mit weihnachtlichem Gesang. Die Ausstellung ist bis 8. Januar, dienstags bis sonntags zwischen 11 und 17 Uhr zu sehen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, am Neujahrstag und am 6. Januar, jeweils erst ab 14 Uhr. Heiligabend und Silvester bleibt das Museum geschlossen. Zum Rahmenprogramm gehört unter anderem die Möglichkeit, mit dem Glasbläser eigene Kugeln herzustellen, zudem beschriftet die Gamburger Künstlerin Jutta Krug Baumkugeln individuell von Hand mit Spitz- und Bandzugfeder in Acryl. Termine müssen erfragt werden, ebenso für das museumspädagogische Angebot, das sich an Kindergärten und Schulklassen richtet. (Ge) bKontakt: Tel. 0 93 42 68 66 oder im Netz über www.glasmuseum-wertheim.de