Gibt es bald eine »Spessart-Hütte« am Schloss?

Gemeinderat Kreuzwertheim: Änderung des Bebauungsplans nötig - Grundlegende Zustimmung des Gremiums

Kreuzwertheim 21.09.2022 - 19:26 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gegenüber von Schloss und Spessart Brauerei soll in Kreuzwertheim ein neuer gastronomischer Betrieb entstehen. Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplans nötig. Das Grundstück, das von einer Mauer umschlossen ist, gehört dem Fürstenhaus. Foto: Birger-Daniel Grein

Das betreffende Grundstück liegt im Bereich zwischen Hauptstraße, Junkergasse und Fahrgasse und gegenüber des Schlosses und ist zudem von einer Mauer umschlossen.

Antragsteller ist die Fürstlich-Löwenstein-Wertheim-Freudenbergsche Verwaltung als Grundstückseigentümer. Die Änderung des Bebauungsplans soll befristet für 20 Jahre gelten. Laut Antragsteller möchte die Spessartbrauerei auf dem Gelände ein Gastronomiegewerbe schaffen.

Mit Biergarten

Dieses soll aus einer »Spessart-Hütte« sowie einem Biergarten mit Sonnenterrasse und Liegestühlen bestehen. Hierfür wäre das Fürstenhaus bereit dieses rund 5600 Quadratmeter große Grundstück zunächst für eine Pachtdauer von 20 Jahren zur Verfügung zu stellen. Die Hütte soll eine Kapazität von rund 200 Sitzplätzen haben. Für die Essenszubereitung soll ein Küchencontainer errichtet werden. Weiterhin sollen WC-Container und Auto-Stellplätze auf dem Gelände errichtet werden. Für die Auto-Zufahrt ist eine Öffnung an der bestehenden Mauereinfriedung von der Hauptstraße angedacht. Betreiber der Gastronomie soll ein renommierter Gastronom aus Würzburg werden.

Es hat laut Spessartbrauerei bereits Gespräche mit dem Betreiber des Biergartens Ankerplatz am Main gegeben. Dabei seien vom Biergartenbetreiber keine grundsätzlichen Einwendungen vorgetragen worden. Die Konzepte von Biergarten und neuer Gastronomie würden sich unterscheiden, heißt es weiter. In der Spessart-Hütte ist die Bewirtung ganzjährig möglich, unabhängig von der Witterung. Zudem werde das Speisen- und Getränkeangebot umfangreicher sein und ein anderes Preissegment bedienen als der Ankerplatz.

Der Bebauungsplan sieht für den Bereich derzeit nur eine Wohnbebauung vor. Beim Änderungsverfahren des Bebauungsplans gibt es umfassende Prüfungen, unter anderem zu Immissionsschutz, Verkehrskonzept, Erschließung, Stellplätzen sowie Interesse der Eigentümer der Nachbarwohnbebauung. Das Grundstück liegt zudem im Bereich »Sanierungsgebiet I«. Daher greift die Gestaltungssatzung. Die Kosten für die vorhabenenbezogene Bauleitplanung trägt der Vorhabenträger. Der Gemeinderat hat sich bereits in seiner nichtöffentlichen Sitzung im Mai grundsätzlich für das Projekt ausgesprochen. Dabei spielte auch die sinkende Zahl gastronomischer Angebote in und um Kreuzwertheim eine Rolle. Das Landratsamt Main-Spessart teilte mit, dass aus seiner Sicht keine generellen Bedenken zur Bauleitplanung bestehen. Zur Sicherheit wurden zudem Stellungnahmen bei verschiedenen Fachgebieten angefragt, die bisher noch nicht vorliegen. Bürgermeister Klaus Thoma betonte, wo etwas Gutes angeboten werde, könnten auch mehrere gastronomische Betriebe bestehen. Mehr Angebote bereicherten auch den Ort. Der Kreuzwertheimer Marktgemeinderat stimmte am Montagabend dann auch einstimmig der Änderung des Bebauungsplans zu. Mit dem Antragsteller ist vor der Einleitung des förmlichen Änderungsverfahrens ein städtebaulicher Vertrag abzuschließen. Ob eine Änderung des Bebauungsplans für das Vorhaben erfolgt, entscheidet sich im Rahmen des Änderungsverfahrens. Rat Andreas Schmidt verwies auf die umfassenden Vorberatungen, weshalb das Gremium am Montag auf eine ausführliche Diskussion verzichtete.

BIRGER-DANIEL GREIN