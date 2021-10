Gewerbesteuer wird im kommenden Jahr in Wertheim nicht steigen

Einnahmen: Andere Steuerarten und Gebühren werden erhöht - Personalkosten erhöht

Rund 68,4 Millionen Euro davon entfallen auf den Ergebnishaushalt, dem früheren Verwaltungshaushalt. Was einem Plus von rund 1,6 Millionen Euro entspricht. Bei geplanten Erträgen von rund 63,2 Millionen klafft hier eine Lücke von rund 5,2 Millionen Euro, in der auch die nach der neuen Haushaltssystematik vorgesehenen Abschreibungen von knapp drei Millionen Euro enthalten sind.

Investitionen sind im kommenden Jahr mit rund 12,2 Millionen Euro kalkuliert (ein Minus von rund 255.000 Euro gegenüber 2021). Um das geplante Investitionsprogramm zu realisieren, sieht der Haushalt eine Kreditaufnahme von fünf Millionen Euro vor, zudem sollen aus den Rücklagen rund 1,1 Millionen Euro in geplante Vorhaben fließen. Um den Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rund 2,4 Millionen Euro zu decken, wird auch dieser Betrag aus den städtischen Rücklagen entnommen, die Ende 2022 dann noch bei rund 7,9 Millionen Euro liegen sollen.

Fachbereichsleiter Helmut Wießner stellte im Gemeinderat am Montagabend das umfangreiche Zahlenwerk vor und verwies darauf, dass die Planungen "eine gewisse Erholung der allgemeinen Wirtschaftssituation der Unternehmen" unterstellten. Größter Einnahmeposten soll die Gewerbesteuer werden: Sie ist mit einem Plus von zwei Millionen kalkuliert und mit 19,5 Millionen Euro angesetzt. Bei der Einkommenssteuer sieht der Planansatz für das kommende Jahr Einnahmen von rund 11,5 Millionen Euro vor. Die Schlüsselzuweisungen sind mit 6,8 Millionen Euro kalkuliert, die Grundsteuer B hat einen Planansatz von 3,8 Millionen, die Umsatzsteuer von 2,7 Millionen Euro.

Geplante Steuererhöhungen

Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von derzeit 370 Punkten ist im Haushalt 2022 nicht geplant. Mehr Steuern zahlen müssen allerdings Grundstücksbesitzer: Mit einem Plus von jeweils zehn Punkten bei der Grundsteuer A (dann 340 Punkte) und der Grundsteuer B (dann 370 Punkte) soll mehr Geld in die Kassen fließen. Auch die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer werden angehoben, steigende Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten sind bereits beschlossen. Eine Erhöhung der Gebühren für die Stadtbücherei und im Bestattungswesen sollen in Kürze folgen, heißt es in der Vorlage zur Sitzung, die der Gemeinderat zur Kenntnis nahm.

Die Personalkosten werden im kommenden Jahr um etwas mehr als eine halbe Million Euro auf dann rund 14,9 Millionen Euro steigen. Gründe dafür sind die Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst und zusätzliche Planstellen im Gemeindevollzugsdienst und im Gutachterwesen. Die Zuschüsse an die Kindertagesstätten betragen rund 6,4 Millionen Euro, die Tourismus Wertheim GmbH erhält knapp 400.000 Euro aus dem städtischen Haushalt, der Eigenbetrieb Burg 415.000 Euro, die Stiftung Schlösschen im Hofgarten rund 247.000 Euro.

Digitaler Bauantrag geplant

Mit rund 4,4 Millionen Euro schlagen allein die Unterhaltskosten für die Wertheimer Infrastruktur zu Buche. Der weitere Sanierungsabschnitt der Gemeindeverbindungsstraße Bestenheid-Wartberg mit kalkulierten 400.000 Euro und der dritte Sanierungsabschnitt des Grafschaftsmuseums mit 80.000 Euro sind hier kalkuliert. Rund 270.000 Euro sind zusätzlich für die Digitalisierungsoffensive der Stadtverwaltung eingeplant. Insgesamt sind dafür im Haushalt 2022 Gelder in Höhe von 1,1 Millionen Euro vorgesehen. Im kommenden Jahr soll in Wertheim der digitale Bauantrag eingeführt werden.

Weitere Beratungen zum Haushaltsentwurf der Verwaltung wird es am 29. Oktober nichtöffentlich geben. Öffentlich wird der Haushalt 2022 dann in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 29. November beraten, bevor er am 13. Dezember vom Gemeinderat beschlossen werden soll.

