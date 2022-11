Gewerbegebiet Reinhardshof soll weiter wachsen

»Grünes L« entwickelt

Wertheim 15.11.2022 - 15:00 Uhr 4 Min.

Luftbildaufnahme von Wertheim Reinhardshof Das "Grüne L" ist ein Grünstreifen mit einer Fläche von 30.000 Quadratmeter, der im Südwesten des Gewerbe- und Industriegebiets Reinhardshof als ökologische Ausgleichsfläche 2019 angelegt wurde. Foto: Gunter Fritsch

Neben dem Bebauungsplan für den sechsten Abschnitt des Industrie- und Gewerbegebiets, der bei einer Enthaltung der Grünen Gemeinderätin Marlise Teicke empfohlen wurde, nahm der Ausschuss auch die naturschutzfachliche Pflegeplanung für die Bebauungsplanabschnitte acht bis elf auf dem Areal zur Kenntnis. Nur dem Bebauungsplan muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Montag noch endgültig zustimmen.

Für die Abschnitte eins bis vier im Industrie- und Gewerbegebiet gibt es rechtskräftige Bebauungspläne. Die darin enthaltenen Gewerbe-, Industrie- und Mischgebietsflächen wurden bisher überwiegend an in Wertheim ansässige Firmen von der Stadt verkauft, seit 2014 rund 28,5 Hektar, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. Ansässige Firmen haben zudem Optionsverträge für rund 1,3 Hektar Erweiterungsflächen abgeschlossen, sodass von den insgesamt 51 Hektar an gewerblichen Flächen lediglich noch rund vier Hektar an freien, erschlossenen Flächen im Eigentum der Stadt sind.

Weitere Flächen vorhalten

Sollten die Grundstücksverkäufe nur annähernd wie seit 2014 so weiter laufen, so die Bauverwaltung weiter, dann könne auf dem Reinhardshof in spätestens zwei Jahren keine gewerbliche Fläche mehr zum Verkauf angeboten werden. Um auch künftig ansiedlungswilligen Firmen angemessene Gewerbeflächen anbieten zu können und so »die positive wirtschaftliche Entwicklung des Reinhardshofs« weiter zu fördern, brauche es der Ausweisung weiterer Industrie- und Gewerbeflächen, hieß es.

Das geplante neue Industrie- und Gewerbegebiet wird eine Fläche von rund 13 Hektar haben und grenzt südlich an die bestehenden Gewerbegebiete 3 und 4 an. Eine Erschließungsstraße des neuen Gewerbegebiets von der L 508 kommend, ist inzwischen nicht mehr in den Plänen. Sie werde derzeit planungstechnisch nicht weiterverfolgt, erläuterte Stefanie Leuchs vom Stadtplanungsamt. Der Gemeinderat hatte sich Anfang Februar 2021 vorläufig gegen eine solche Anbindung ausgesprochen.

Neben dem Bebauungsplan haben sich die Mitglieder des Ausschusses am Montag auch mit dem naturschutzfachlichen Pflegeplan für die Bebauungsplanabschnitte 8 bis 11 auf dem Areal am Reinhardshof befasst. Die Ausarbeitung eines solchen Pflegeplans geht auf die Ergebnisse des »Runden Tischs Reinhardshof« im Jahr 2020 zurück. Ursprünglich sollte nämlich beinahe das komplette Gebiet in großen Abschnitten für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben erschlossen werden. Naturschützer stellten sich quer, sammelten Tausende von Unterschriften gegen die Pläne und es kam zu einem Mediationsverfahren.

An dessen Ende schließlich ein Gemeinderatsbeschluss stand, der unter anderem vorsieht, das Gebiet in kleineren Abschnitten zu erschließen und andere Areale ganz aus der Planung herauszunehmen. Wiederum andere Flächen wurden mit einem Planungsstopp belegt und gelten - so die Stadt alternative Flächen auf dem Stadtgebiet findet - als mögliche Naturschutzgebiete (siehe Grafik).

Inzwischen liegt für die Flächen 8 bis 11 auf dem Reinhardshof eine Pflegeplanung vor, die sich in ihren Grundzügen als »dynamische, ständig lernende, lebendige Planung« versteht, wie es in den Unterlagen heißt. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen (siehe Hintergrund) erfolge stets in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbehörden wie der Unteren Naturschutzbehörde, den Ortsgruppen des Naturschutzbundes Nabu und des Bund Naturschutzes Deutschland (BUND), erläuterte Jens Rögener vom Umweltamt der Stadt Wertheim die Hintergründe der Pflegeplanung. Zusätzlich wurde das sogenannte »Grüne L« im Südwesten des Gewerbegebiets angelegt. Es dient als ökologische Ausgleichsfläche für den dritten Abschnitt des Gewerbegebiets.

Furcht vor mehr Verkehr

Der Stadtteilbeirat Reinhardshof hatte den Planungen für eine Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets mehrheitlich zugestimmt. Im Gremium sei allerdings die Zunahme des Verkehrs und die damit einhergehende »höhere Belastung der Menschen« auf dem Reinhardshof rund um die Willy-Brandt- und die Theodor-Heuss-Straße »kritisch« gesehen worden, so Leusch in ihren Erläuterungen. Der Stadtteilbeirat hatte deshalb erneut Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gefordert. Dazu, so der Vorschlag der Stadtverwaltung, soll es jetzt einen Termin mit dem Stadtteilbeirat geben. Johann Vogeltanz (Freie Bürger) mahnte am Montag an, diesen Termin möglichst zeitnah anzuberaumen.

Marlise Teicke kritisierte die stetige Zunahme des Verkehrs mit jeder Neuausweisung weiterer Gewerbegebiete und vermisste ein aktuelles Verkehrskonzept. Herrera Torrez erinnerte an entsprechende Verkehrsgutachten, die zu den Erweiterungsplänen erstellt worden seien. Diese wiesen aus, dass das bestehende Verkehrsnetz in der Lage sei, die prognostizierte Zunahme des Verkehrs aufzunehmen. Baureferatsleiter Armin Dattler verwies darauf, dass verkehrsberuhigende Maßnahmen letztlich nichts daran änderten, dass mehr Fahrzeuge in das Gewerbegebiet einfahren werden.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Pflegeplan und "Grünes L" Der "Runde Tisch Reinhardshof" hatte unter anderem auch zum Ergebnis, dass die Flächen 9 und 11 des Areals als "Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" festgelegt werden. Eine gewerbliche Nutzung ist auf diesem Flächen ausgeschlossen. Etwas anders sieht es auf den Flächen 8 und 10 aus. Die Bebauungsplanung soll hier "derzeit" nicht weiter verfolgt werden. Zudem sollen sie so gepflegt werden, dass es "zu keiner Verschlechterung des ökologischen Zustandes kommt", wie es im Beschluss des Gemeinderats vom 12. Oktober 2020 heißt. Für alle Gebiete wurde deshalb ein naturschutzfachlicher Pflegeplan erarbeitet, den Jens Rögener vom Umweltamt der Stadtverwaltung in der Sitzung des Bauausschusses am Montag vorstellte. Ein zentrales Ziel ist "der Erhalt und die Entwicklung artenreicher, extensiv genutzter Grünlandgesellschaften mit kleinflächigen niedrigen Strauchgruppen", wie es im Pflegeplan heißt. Das "Rückgrat" der Pflege sei deshalb die Schafbeweidung, erläuterte Rögener. Derzeit werden die Flächen von rund 800 Schafen beweidet, die Petra Schuck aus Helmstadt halte. Um eine Bewaldung der Flächen zu verhindern, wurden Erlen in diesem Jahr mit ihren Wurzeln ausgegraben und als Eidechsenbiotop etwa auch im "Grünen L" platziert. Im Sommer musten die neu angelegten Kleingewässer für die Gelbbauchunke vor der kompletten Austrocknung bewahrt werden, in dem Wasser vom örtlichen Jagdpächter angefahren wurde. Das Grüne L ist seit 2019 eine ökologische Ausgleichsfläche für die Ausweisung der Fläche 3 als Gewerbe- und Industriegebiet. Im Südwesten auf Vockenrot zu gelegen hat es eine Fläche von 30.000 Quadratmeter und bietet etwa zahlreiche Biotope für Eidechsen. (gufi)