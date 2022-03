Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gewalt gegen Polizisten auch in Wertheim gestiegen

Kriminalität: Insgesamt ist die Zahl der Straftaten in 2021 aber rückläufig - Mehr Drogendelikte

Wertheim 30.03.2022 - 15:01 Uhr < 1 Min.

Die Zahl der Straftaten, die die Polizei Wertheim im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich erfasst hat, ist nun schon im fünften Jahr hintereinander rückläufig. 2021 waren es noch rund 1187 Delikte, die Eingang in die Statistik fanden. Das waren 193 weniger als ein Jahr zuvor. Auffällig ist allerdings, wie schon im Main-Tauber-Kreis, dass auch im nördlichsten Landkreis Baden-Württembergs immer öfter auch Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalttaten werden.

Die Zahlen bewegten sich zwar auf einem noch immer vergleichsweise niedrigen Niveau, erläuterte Erster Polizeihauptkommissar Matthias Jeßberger bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Wertheimer Revier. Mit 17 Fällen wurde allerdings im vergangenen Jahr wieder der Wert von 2017 erreicht und im Vergleich zum Vorjahr bedeutet die Zahl einen Anstieg um zehn Fälle. Oftmals handele es sich bei den Tätern um Menschen, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befänden, nannte Jeßberger Motive für die Taten.

Der Leiter des Polizeireviers begründete den Anstieg der Fallzahlen allerdings auch mit zwei besonderen Fällen, die sich im vergangenen Jahr in Wertheim zugetragen haben. Einmal war es zu massiver Gewalt gegen Polizeibeamte während der Ersatzveranstaltung der Michaelismesse auf dem Mainvorland gekommen. Dabei waren es vor allem Jugendliche, teilweise noch strafunmündige Kinder, die gegen Polizisten gewalttätig geworden waren. In einem zweiten Fall war es Mann auf dem Wartberg, der mit einem Beil in seiner Wohnung auf drei Polizisten losgegangen war.